Tham dự sự kiện có nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng; nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, cơ quan quản lý, doanh nghiệp và đối tác của nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Trần Ái Cầm, Hiệu trưởng Trường Đại học Intracom cho biết, sau 20 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục đại học với 9 ngành đào tạo bậc đại học, 2 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ cùng nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác doanh nghiệp.

TS. Trần Ái Cầm, Hiệu trưởng Trường Đại học Intracom cho biết phát biểu tại sự kiện

Theo TS. Trần Ái Cầm, năm 2025 là dấu mốc quan trọng khi Tập đoàn Intracom trở thành nhà đầu tư chiến lược và Trường Đại học Chu Văn An chính thức đổi tên thành Trường Đại học Intracom. Đây không chỉ là sự thay đổi về tên gọi mà còn là bước chuyển về tầm nhìn, mô hình phát triển và chiến lược quản trị.

“Bước vào giai đoạn mới, Trường Đại học Intracom xác định sứ mạng là hạt nhân tri thức của hệ sinh thái Intracom, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và các giải pháp đổi mới sáng tạo phục vụ doanh nghiệp, phụng sự tiến bộ xã hội”, TS. Trần Ái Cầm nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo nhà trường, chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được xây dựng trên mô hình 1-3-4-1 với mục tiêu phát triển đại học đổi mới sáng tạo, gắn kết doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Ông Nguyễn Thanh Việt, Chủ tịch Tập đoàn Intracom, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Intracom chia sẻ tại sự kiện.

Tại sự kiện, Trường Đại học Intracom cũng chính thức công bố bộ nhận diện thương hiệu mới mang tên INU, đánh dấu quá trình chuyển đổi từ mô hình đại học truyền thống sang đại học doanh nghiệp hiện đại.

Thương hiệu INU được xây dựng trên ba giá trị cốt lõi gồm Innovation (Đổi mới sáng tạo), Transformation (Chuyển đổi mạnh mẽ) và Community of Practice (Cộng đồng thực hành). Nhà trường cho biết đây là định hướng nhằm thúc đẩy tinh thần đổi mới, khả năng thích ứng và tăng cường trải nghiệm thực tiễn cho người học.

Gắn với thương hiệu mới là triết lý giáo dục “Khai phóng tiềm năng – Tăng cường giá trị – Vun bồi nhân văn”, hướng tới phát triển toàn diện năng lực cá nhân, kỹ năng nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người học.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công phân hiệu Intracom tại Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Việt, Chủ tịch Tập đoàn Intracom, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Intracom khẳng định nhà trường sẽ kiên trì theo đuổi mô hình đại học lấy đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển, lấy thực tiễn làm môi trường học tập, doanh nghiệp là đối tác đồng hành và cộng đồng là đối tượng phục vụ.

“Giáo dục không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức mà phải giúp người học tạo ra giá trị cho xã hội. Trường Đại học Intracom sẽ luôn lấy thành công của người học làm thước đo cho thành công của nhà trường”, ông Nguyễn Thanh Việt nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Trường Đại học Intracom vinh dự đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên vì những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cùng ngày, Trường Đại học Intracom chính thức khởi công xây dựng phân hiệu tại Hà Nội. Dự án được triển khai trong khuôn viên Tổ hợp Y tế Phương Đông và định hướng mở rộng tại dự án Intracom 8 trong tương lai.

Theo nhà trường, phân hiệu mới sẽ góp phần hiện thực hóa mô hình “đại học không tường”, tăng cường kết nối giữa đào tạo, nghiên cứu và môi trường thực tiễn. Sinh viên sẽ có cơ hội tiếp cận trực tiếp với doanh nghiệp, bệnh viện, nhà máy và các đơn vị trong hệ sinh thái Intracom ngay trong quá trình học tập.

Trường Đại học Intracom đặt mục tiêu đến năm 2045 trở thành hệ thống đô thị đại học thông minh, đa khuôn viên tại Việt Nam và khu vực, từng bước xây dựng mô hình đại học đổi mới sáng tạo gắn kết doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số.