Hướng tới người dùng gia đình đòi hỏi hiệu suất cao, cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ yêu cầu chiếc máy để bàn nhỏ gọn, mạnh mẽ, tiết kiệm điện với chế độ bảo hành tận nơi nguyên khối, ASUS V500 (V500MV) được trang bị vi xử lý lên đến Intel® Core™ i5 bộ nhớ DDR5 tốc độ cao, dễ dàng xử lý đa nhiệm.

Ngoài sở hữu công nghệ tản nhiệt tiên tiến độc quyền của ASUS, V500 còn đảm bảo hiệu suất tối ưu dưới mọi tác vụ, cùng với công nghệ khử tiếng ồn AI tiên tiến, giúp tạo ra không gian làm việc yên tĩnh.

ASUS ra mắt máy tính để bàn V500

Để song hành cùng thiết kế bền bỉ, sẵn sàng hoạt động trong nhiều năm, V500 được trang bị vi xử lý lên đến Intel Core i5 và bộ nhớ tốc độ cao, sản phẩm mang lại hiệu suất nhanh và nhạy, xử lý mượt mà các yêu cầu đa nhiệm cho dù là viết báo cáo, lướt web, xem video hay chơi game. CPU này kết hợp với thiết kế tản nhiệt độc quyền của ASUS, giúp tối ưu hóa công suất lên 45W TDP, mang lại hiệu suất tốt hơn 30% so với máy tính để bàn truyền thống trong cùng phân khúc giá, đồng thời giảm lượng điện năng tiêu thụ tới 34%.

Ngoài ra, ASUS V500 cũng sở hữu card đồ họa Intel tích hợp, giúp mang lại trải nghiệm giải trí chất lượng cao, cho dù là xem các bộ phim 4K UHD siêu mượt hay chìm đắm trong các tựa game mới nhất. Máy cũng được trang bị công nghệ khử tiếng ồn AI sử dụng máy học để lọc tạp âm xung quanh, giúp các cuộc gọi trực tuyến luôn rõ ràng, ngay cả trong môi trường ồn ào.

Hệ thống ống đồng dẫn nhiệt, giúp tản nhiệt hiệu quả trong những tác vụ phức tạp, từ đó thiết bị hoạt động ổn định và bền bỉ trong thời gian dài cho dù thực hiện các tác vụ hiệu suất cao.

Đặc biệt, thiết kế này giúp máy hoạt động gần như im lặng, với độ ồn dưới 24dB khi chạy không tải và tối đa 38dB khi tải nặng, tương đương với ‘độ ồn thư viện. Công nghệ quạt tắt tiếng cũng giúp giảm độ ồn xuống 0dB trong nhiều trường hợp.

Máy được trang bị tổng cộng 7 cổng USB, giúp kết nối các thiết bị ngoại vi trở nên dễ dàng. Bốn cổng USB phía trước giúp cắm ổ đĩa ngoài, camera hoặc điện thoại mà không cần xoay máy. Sản phẩm cũng hỗ trợ hai màn hình đồng thời thông qua cổng HDMI và DisplayPort mà không cần card đồ họa rời. Công nghệ WiFi 6 và Bluetooth cũng được tích hợp sẵn, đảm bảo kết nối không dây mạnh mẽ và ổn định.

V500 còn sở hữu nhiều công nghệ giúp đảm bảo độ bền và hiệu suất lâu dài. Sản phẩm được xây dựng trên nền tảng bo mạch chủ ASUS, thương hiệu bo mạch chủ số 1 thế giới, nổi tiếng với độ tin cậy cao, khả năng bảo vệ phần cứng và hiệu suất ổn định 24/7. Máy còn được trang bị nguồn điện đạt chuẩn 80 PLUS® Platinum, với hiệu suất lên đến 92%, giúp giảm nhiệt lượng và tiết kiệm điện năng.

Đáng chú ý V500 sử dụng 100% tụ điện rắn cấp doanh nghiệp trong bo mạch chủ, có khả năng chịu nhiệt độ cao và đảm bảo hiệu suất ổn định ngay cả khi sử dụng liên tục trong nhiều giờ. Máy cũng trải qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt của ASUS về độ bền, bao gồm kiểm tra nhiệt độ, rung, sốc nhiệt và nhiều yếu tố khác, đảm bảo khả năng chịu đựng trong điều kiện vận chuyển và sử dụng hàng ngày.

ASUS V500 (V500MV) được mở bán với giá từ 10,990,000 đồng tại ASUS Store Online cũng như các đại lý chính thức trên toàn quốc đi kèm 2 năm bảo hành tận nơi nguyên khối cho thiết bị, đảm bảo sự tiện lợi và đồng nhất cho việc bảo trì.