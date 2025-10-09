Google mở rộng tính năng thử đồ bằng AI

Tính năng thử đồ ảo "Try it on" của Google. Ảnh: Google

Google thông báo rằng tính năng AI cho phép người dùng thử đồ ảo hiện đang được mở rộng sang Úc, Canada và Nhật Bản. Thêm nữa, tính năng này đã cho phép người dùng thử giày ảo.

Để thử ảo một đôi giày, người dùng chỉ cần nhấn vào bất kỳ mục sản phẩm nào trên Google, chọn nút “Try It On”, sau đó thêm một bức ảnh toàn thân của chính mình. Sau vài giây, người dùng sẽ thấy đôi giày hiển thị trên tấm ảnh mà mình đã đăng tải. Người dùng có thể lưu hoặc chia sẻ hình ảnh này với người khác.

Lần mở rộng tính năng này diễn ra hai tháng sau khi Google giới thiệu khả năng người dùng thử quần áo ảo bằng AI. Trước đó, Google đã có công nghệ thử đồ ảo, nhưng những tính năng này chỉ tập trung vào việc hiển thị sản phẩm trên cơ thể của các người mẫu. Với tính năng AI mới, công ty đã bắt đầu cho phép người dùng thử quần áo trên ảnh của chính người mua.

Google cũng đầu tư vào lĩnh vực thử đồ ảo theo nhiều cách khác nhau. Vào tháng 6, Google ra mắt một ứng dụng thử nghiệm có tên Doppl, sử dụng AI để hình dung xem các trang phục khác nhau có thể trông như thế nào khi mặc trên người.

Mặc dù cả tính năng thử đồ ảo và ứng dụng Doppl đều được vận hành bởi cùng công nghệ AI tạo sinh, nhưng Doppl được thiết kế để giúp người mua sắm khám phá sâu hơn thế giới thử đồ ảo, hỗ trợ họ xây dựng phong cách cá nhân. Ngoài ra, Doppl còn có thể tạo video bằng AI, giúp người dùng có cảm nhận thực tế hơn về trang phục ngoài đời thật.

Thử đồ ảo là một phần trong chuỗi tính năng hỗ trợ trải nghiệm mua sắm của Google. Ngoài thử đồ, Google còn áp dụng AI vào các quá trình khác, như cập nhật giá sản phẩm tốt nhất hoặc tinh chỉnh kết quả tìm kiếm sản phẩm phù hợp với nhu cầu người mua.

Theo TechCrunch, Google không phải là công ty duy nhất ra mắt công nghệ thử đồ ảo khi cả Amazon và Walmart cũng đã giới thiệu những tính năng tương tự.