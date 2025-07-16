Sự gia nhập trong đại gia đình HDGroup của TOPO DESIGNS đã mang đến sự phong phú và mang đến cho người dùng Việt thêm nhiều lựa chọn, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay, những người luôn yêu thích tự do khám phá và khẳng định bản thân, yêu thích những thương hiệu không chỉ “đẹp” mà còn “chất”.

HDGROUP phân phối độc quyền các sản phẩm TOPO DESIGNS tại Việt Nam

Chính thức ra đời tại bang Colorado, Mỹ vào năm 2008, TOPO DESIGNS được sáng lập bởi Jedd Rose và Mark Hansen với mong muốn tạo ra một thương hiệu thời trang gắn liền với những hành trình khám phá thế giới xung quanh. TOPO DESIGNS không chỉ là biểu tượng của nước Mỹ hiện đại, nơi thời trang, tinh thần tự do, tính bền vững và phong cách sống hòa quyện thành một bản sắc độc đáo. Mà những chiếc balo, túi đeo, phụ kiện và cả trang phục đến từ TOPO DESIGNS còn tạo dựng được bản sắc riêng, tối giản nhưng cá tính. Nơi mà mỗi chiếc balo đều mang cho mình một DNA riêng, đậm chất retro, nhưng vẫn rất hiện đại, bền bỉ nhưng cũng rất thời trang, sắc màu nhưng cũng không kém phần cá tính… Để rồi thương hiệu ấy đã chiếm được cảm tình của giới trẻ toàn cầu, những người trẻ đam mê travel, camping, streetwear và lifestyle outdoor.

TOPO chính là biểu trưng cho những ngọn núi trùng trùng, điệp điệp, cho tự do khám phá và chinh phục

Thông qua những đường đồng, biểu trưng cho những ngọn núi trùng trùng, điệp điệp, cho tự do khám phá và chinh phục. Đó cũng chính là slogan của TOPO DESIGNS “Outside, How you Design”. “Outside – how you decide™”.

Trong khuôn khổ sự kiện, TOPO DESIGNS đã thể hiện rất rõ thông điệp của mình, đó là “không ngừng di chuyển, không ngừng khám phá, ở những nơi mà bạn đi qua, dù bạn sống ở ngay giữa lòng thành phố hay giữa thiên nhiên bất tận”.

Trong khuôn khổ sự kiện, TOPO DESIGNS đã thể hiện rất rõ thông điệp của mình

Trải qua nhiều thập kỷ, TOPO DESIGNS đã tạo nên một thương hiệu nổi tiếng toàn cầu, với chất lượng vượt trội, độ bền bỉ đáng kinh ngạc bởi những chất liệu cao cấp bật nhất, như những dòng hành lý du lịch ngoài trời có khả năng kháng nước và chống nước 100%. Đặc biệt, TOPO DESIGNS được tạo nên bởi những đôi bàn tay khéo léo, tỉ mỉ bởi chính những con người Việt Nam. Chính vì thế ngoài một thương hiệu Mỹ, sự phóng khoáng đậm chất Mỹ, thì TOPO DESIGNS còn là một phần rất Việt Nam, thể hiện trong từng đường kim mũi chỉ, thể hiện sự khéo léo và chi tiết của con người Việt Nam.

CEO & Founder HDGroup, chị Hằng Đặng chia sẻ tại sự kiện

Tại sự kiện, CEO & Founder HDGroup, chị Hằng Đặng đã chia sẻ rằng: “Chúng tôi nhìn thấy ở TOPO DESIGNS không chỉ là một thương hiệu thời trang outdoor – mà còn là một hệ giá trị sống đậm chất riêng: khám phá, linh hoạt, không ngại khác biệt. Đây cũng là tinh thần mà HDGROUP hướng đến trong chiến lược phát triển thương hiệu quốc tế tại thị trường Việt Nam.”

Quả thật, những chia sẻ hết sức chân thành của người đứng đầu HDGROUP đã cho thấy những khát khao cháy bỏng, những ước mơ xây dựng và mở ra một hành trình mới, một lối sống mới năng động, bền vững và kết nối với thế giới xung quanh.

Tại thị trường Việt Nam, HDGROUP mang đến một số dòng sản phẩm nổi bật

Tại thị trường Việt Nam, HDGROUP mang đến một số dòng sản phẩm nổi bật như:

Backpack & Daypack: với các sản phẩm trứ danh như Rover Pack, Mountain Pack,… mang thiết kế đặc trưng cổ điển pha hiện đại, ngăn chứa khoa học, phù hợp cho cả đi học – đi làm – du lịch.

Vali & Gear Bag: với các dòng túi và vali Global Travel du lịch có dung tích lớn, chất liệu chống thấm tốt, chống mài mòn đạt chuẩn quân đội Mỹ, thường sử dụng để mang hành lí gọn nhẹ, chất liệu chịu lực, tích hợp nhiều ngăn tiện ích… hỗ trợ tối đa cho những chuyến đi dài ngày.

Quick Pack, Mini Shoulder Bag là những chiếc túi đeo và túi xách nhỏ gọn, tiện lợi, đa dụng, đa phong cách, từ dạo phố cho đến trekking.

Tất cả các dòng sản phẩm đều sử dụng chất liệu cao cấp, sản xuất tại Việt Nam, đạt chuẩn chất lượng Mỹ, mang lại độ bền cao, sử dụng chắc chắn, linh hoạt, đúng với tinh thần “Outside how you decide” mà TOPO DESIGNS theo đuổi.

Có thể bạn chưa biết?

Tất cả các sản phẩm của TOPO DESIGNS đều được sử dụng chất liệu cao cấp, đạt chuẩn Mỹ bởi các loại vải Ballistic nylon: 400D, 1000D, 1680 đảm bảo độ bền cao, khả năng chống mài mòn vượt trội, chịu lực tốt và thích hợp cho hoạt động ngoài trời. Trong đó, các dòng balo, túi xách, vali đều được trang bị lớp phủ chống thấm nước DWR và WF-CS cho các dòng cao cấp, khóa kéo YKK heavy-duty siêu bền, chống nước giúp bảo vệ an toàn cho mọi thiết bị và vật dụng cá nhân dưới thời tiết khắc nghiệt. Bên cạnh đó là thiết kế thông minh với nhiều ngăn phụ, ngăn laptop, ngăn ẩn,… hỗ trợ tối đa cho việc sắp xếp hành lý. Một số dòng còn có hệ thống mở rộng sức chứa linh hoạt cho các chuyến đi dài ngày.

các sản phẩm của TOPO DESIGNS cũng ưu tiên sử dụng vật liệu tái chế và quy trình sản xuất bền vững và thân thiện với môi trường

Ngoài ra, các sản phẩm của TOPO DESIGNS cũng ưu tiên sử dụng vật liệu tái chế (recycled fabrics) và quy trình sản xuất bền vững, thân thiện với môi trường, đạt tiêu chuẩn PFC-FREE không chứa chất gây hại, an toàn cho sức khỏe người sử dụng, thể hiện trách nhiệm thương hiệu với người tiêu dùng và hành tinh.