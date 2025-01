Ví điện tử Foxpay trên Hue-S đã được đón nhận ở Huế như thế nào?

Chính thức được triển khai từ tháng 10 năm ngoái, sau 10 tháng triển khai ví điện tử Foxpay trên nền tảng Hue-S đã được triển khai ở những đâu? Được người dân tỉnh Thừa Thiên Huế đón nhận như thế nào? Điện tử & Ứng dụng đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Lê Huy Hiệu - Phó phòng Phát triển Kinh doanh, chịu trách nhiệm triển khai dự án Giải pháp thanh toán Ví điện tử trên Hue-S để cùng tìm hiểu chi tiết.

- Xin ông cho biết nền tảng Hue-S của tỉnh được ra đời như thế nào?

Nền tảng Hue-S được ra đời theo Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/11/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đặt ra mục tiêu đến năm 2025: nâng tỷ trọng đóng góp của kinh tế số từ 15% đến 20% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP). Hue-S phát huy hiệu quả mạnh mẽ khi đại dịch Covid bùng phát, nền tảng này đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế sử dụng để người dân địa phương khai báo thông tin. Theo số liệu của Sở Thông tin Truyền thông Tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện nay có hơn 900.000 lượt tải ứng dụng Hue-S, là kênh thông tin quen thuộc của người dân Huế.

Sự phổ dụng của Hue-S là tiền đề tạo thuận lợi cho việc triển khai tích hợp thanh toán không dùng tiền mặt ngay trên ứng dụng này. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ hợp tác chuyển đổi số với Tỉnh Thừa Thiên Huế, Tập đoàn FPT đã đưa ra giải pháp may đo lần đầu tiên áp dụng: Nhúng Ví điện tử Foxpay lên Hue-S, cho phép người dùng chỉ cần Hue-S là có thể sử dụng Ví điện tử và thẻ thanh toán mà không cần tải thêm bất cứ ứng dụng nào.

- Ông có thể chia sẻ kỹ hơn về ví điện tử Foxpay trên Hue-S? Người dân Huế có thể thanh toán bằng những hình thức nào?

Tập đoàn FPT và Thừa Thiên Huế ký hợp tác chuyển đổi số vào tháng 8/2022. Hơn 2 tháng sau, giải pháp thanh toán số trên nền tảng Hue-S đã được kích hoạt và đưa vào sử dụng với toàn bộ tính năng của Ví điện tử Foxpay. Tiếp đó, FPT và Sở Thông tin Truyền thông - đơn vị vận hành Hue-S, liên tục tối ưu trải nghiệm người dùng, bổ sung các tính năng dành riêng cho Huế. Cuối tháng 2/2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chính thức làm Lễ ra mắt thanh toán hóa đơn tiền nước và tiền dịch vụ vệ sinh môi trường qua nền tảng Hue-S. Giải pháp thanh toán học phí, viện phí ngay trên nền tảng Hue-S đã được hoàn tất và sớm được đưa ra sử dụng rộng rãi thời gian tới.

Thông qua việc liên kết tài khoản Ví điện tử vào nền tảng Hue-S, người dân Thừa Thiên Huế có thể thanh toán hóa đơn tiền nước và tiền dịch vụ phí vệ sinh môi trường định kỳ nhanh chóng, chính xác, mọi lúc mọi nơi, đồng thời giúp hạn chế rủi ro tiền mặt lưu thông.

Ví điện tử Foxpay trên Hue-S hiện đang được liên kết với 40 ngân hàng, cung cấp đa dạng phương thức thanh toán cho người dân, bao gồm Ví điện tử, thẻ ATM, thẻ của 4 tổ chức thẻ quốc tế, mã QR... Hiện tại, ví điện tử đã được chấp nhận thanh toán tại hơn 200.000 điểm chấp nhận thanh toán trên toàn quốc.

Người dân trong tỉnh cũng như du khách có thể sử dụng ví điện tử trên nền tảng Hue-S để thanh toán khi lưu trú tại địa phương, mua sắm, du lịch, ăn uống, lưu trú, thậm chí là đi mua sắm đặc sản địa phương tại chợ Đông Ba…

- Hiện có rất nhiều ví điện tử hiện đang được sử dụng, vì sao UBND tỉnh Thừa Thiên Huế lại lựa chọn Foxpay?

Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt là một phần trong hợp tác tổng thể về chuyển đổi số giữa Tập đoàn FPT và Tỉnh Thừa Thiên Huế. Với năng lực công nghệ hàng đầu, sự thấu hiểu nhu cầu khách hàng và đặc biệt là bám sát đồng hành cùng địa phương, FPT đã đưa ra giải pháp phù hợp với định hướng của Tỉnh Thừa Thiên Huế: Tăng tính phổ biến của ứng dụng đô thị thông minh Hue-S trong đời sống dân cư và thanh toán không tiền mặt ngay trên Hue-S.

Theo đó các tính năng của Ví điện tử được nhúng ngay trên Hue-S, giúp người dân có thể liên kết ngân hàng, nạp, rút, chuyển tiền, thanh toán ngay trên Hue-S. Trên Hue-S đã có những thông tin về dịch vụ công, giáo dục, điện, nước, vệ sinh môi trường. Người dân sau khi tra cứu thông tin, hoá đơn, có thể thanh toán liền mạch với Ví điện tử ngay trên Hue-S mà không cần chuyển sang ứng dụng khác. Ngoài việc nạp tiền vào Ví để thanh toán, người dân có thẻ nội địa của bất cứ ngân hàng nào hoặc thẻ quốc tế của các tổ chức Visa, Master, JCB hay Amex đều có thể sử dụng được.

Đặc biệt, đội ngũ công nghệ của Tập đoàn FPT và Trung tâm IOC, QR Ví điện tử được hợp nhất với QR Hue-S, cho phép người dùng có thể vừa đăng ký, khai báo thông tin, vừa quét thanh toán tại hàng trăm nghìn cửa hàng không chỉ ở Huế.

FPT cũng rất chú trọng công tác an toàn, bảo vệ người dùng. Trong 3 năm liên tiếp, Foxpay đã nhận được chứng chỉ bảo mật quốc tế PCI DSS cấp độ cao nhất. Đây là chứng chỉ tiêu chuẩn an ninh thông tin được công nhận toàn cầu, liên quan đến nghiệp vụ xử lý, truyền tải và lưu trữ dữ liệu thẻ thanh toán. Việc nhúng Ví điện tử Foxpay ngay trên ứng dụng Hue-S sẽ giúp người dân Huế bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật khi sử dụng các tính năng thanh toán.

Sau lễ ký kết, đội ngũ chuyên gia công nghệ của Trung tâm IOC Huế và Foxpay đã luôn nỗ lực để tối ưu các tính năng, tạo trải nghiệm thuận tiện cho khách hàng, đồng thời bổ sung tiện ích mới như thanh toán các dịch vụ địa phương (nước, vệ sinh môi trường, dịch vụ hành chính một cửa, taxi…). Đáng chú ý, trên nền tảng Hue-S, tới đây Foxpay và Sở Y tế Huế sẽ cho ra mắt tính năng Viện phí Online, với mục tiêu giúp bệnh nhân và người nhà có thể làm thủ tục nhập viện, ra viện, thanh toán viện phí ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào.

- Tai sao khi cài đặt ứng dụng Hue-S chúng ta lại không thấy bất cứ sự ‘tồn tại’ nào của Foxpay?

Về nguyên tắc tích hợp, Ví điện tử trên nền tảng Hue-S bản chất là một SDK của Ví điện tử Foxpay được tích hợp với ứng dụng Hue-S và tuân thủ các yêu cầu an ninh, bảo mật theo quy định của FPT Telecom cũng như quy định của pháp luật. Người sử dụng ngoài việc chấp thuận điều khoản điều kiện dịch vụ của Hue-S, còn phải chấp thuận điều khoản điều kiện dịch vụ Ví điện tử Foxpay, không khác gì khi họ sử dụng trên ứng dụng Foxpay.

Giải pháp tích hợp này giúp mang lại trải nghiệm thân thiện cho người dùng. Theo đó bản chất họ đang sử dụng Ví điện tử Foxpay nhưng được sử dụng ngay trên Hue-S mà không có cảm giác khó khăn vì không phải chuyển sang một ứng dụng khác.

- Về nguyên tắc, ví điện tử phải có giấy phép, vậy ví điện tử Foxpay trên Hue-S có giấy phép trung gian thanh toán không thưa ông?

Như tôi chia sẻ, Ví điện tử trên Hue-S chính là Ví Foxpay được tích hợp lên ứng dụng Hue-S, vẫn tuân thủ các điều khoản, điều kiện của dịch vụ trung gian thanh toán Foxpay vốn được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép hoạt động tháng 7/2020. Về bản chất, Foxpay cung cấp giải pháp thanh toán và Open-API cho các đối tác có nhu cầu sử dụng dịch vụ. Từ đó, các khách hàng có thể thực hiện thanh toán trực tuyến một cách nhanh chóng, tiện lợi và an toàn qua Ví điện tử đã được tích hợp trên nền tảng của địa phương.

- Tính đến thời điểm hiện tại, ví điện tử trên nền tảng Hue-S đang có bao nhiêu lượt tải?

Kích hoạt từ cuối tháng 10/2022, cho đến nay, ví điện tử trên nền tảng Hue-S đã có gần 35.000 người dùng, cùng hơn 600 điểm chấp nhận thanh toán bằng QR Hue-S trên toàn tỉnh, hướng đến mục tiêu 70% người dân Huế có tài khoản Hue-S sẽ thanh toán các loại dịch vụ thiết yếu bằng Ví điện tử trên ứng dụng vào năm 2025.

- Trong quá trình triển khai, việc tuyên truyền để người dân sử dụng ví điện tử gặp những khó khăn gì, thưa ông?

Các lực lượng triển khai đều xác định thay đổi thói quen tiêu dùng tiền mặt trong dân cư là điều không dễ, vì vậy công tác truyền thông, tập huấn được hết sức chú trọng.

Trong suốt quá trình triển khai, Sở Thông tin Truyền thông đã phối hợp chặt chẽ cùng FPT Telecom thực hiện ra quân tuyên truyền, hướng dẫn mở Ví điện tử và các điểm chấp nhận thanh toán tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh như chợ Đông Ba, các phường, huyện; hệ thống các nhà thuốc, nhà hàng, chuỗi taxi…

Ngoài ra, UBND còn phối hợp cùng Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên, lực lượng PUN75 và Tổ công nghệ số cộng đồng tổ chức các buổi hội nghị, tập huấn tại các địa phương nhằm giới thiệu giải pháp, hướng dẫn mở điểm chấp nhận thanh toán, đăng ký tài khoản Ví điện tử trên Hue-S.

Từng ban ngành cũng nhanh chóng vào cuộc, ví dụ như ngành Y tế đã có chủ trương kết nối thanh toán bằng Hue-S trên toàn tỉnh. Đến nay đã có tổng cộng 19 đơn vị, cơ sở y tế đã chấp nhận thanh toán với QR Hue-S. Giải pháp Viện phí online sẽ cho phép người dân làm thủ tục nhập viện, ra viện và khám chữa bệnh, đồng thời thanh toán online bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Bên cạnh đó, các điểm giao dịch cũng tham gia hỗ trợ để triển khai nhiều chính sách ưu đãi giảm trừ trực tiếp khi giao dịch thanh toán, giúp cho việc sử dụng Ví điện tử trở nên thân thiện, đơn giản, tiết kiệm hơn với người dân.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!