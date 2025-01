Cấp sổ hồng cho chung cư mini cần những điều kiện gì?

Hình minh họa.

Dưới đây là các điều kiện cụ thể theo quy định của Luật Nhà ở 2023:

Điều kiện để được cấp sổ hồng cho chung cư mini

Điều 57, Luật Nhà ở 2023:

Điều kiện chung: Cá nhân có quyền sử dụng đất ở theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật Nhà ở 2023.

Nhà ở có từ 2 tầng trở lên và tại mỗi tầng có thiết kế, xây dựng căn hộ để bán, cho thuê mua, hoặc kết hợp cả hai.

Nhà ở có từ 2 tầng trở lên và có quy mô từ 20 căn hộ trở lên để cho thuê. Điều kiện cụ thể: Căn hộ đáp ứng các quy định chung : Phải đáp ứng các yêu cầu về đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng và các quy định liên quan khác.

: Căn hộ có quy mô dưới 20 căn : Đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ của cá nhân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Đáp ứng yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật. Đáp ứng điều kiện về đường giao thông để phương tiện chữa cháy có thể tiếp cận và thực hiện nhiệm vụ.

:

Thực trạng và thách thức

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Luật Nhà ở 2023 đã tạo điều kiện cho loại hình chung cư mini phát triển hợp pháp và được quản lý chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, việc cấp sổ hồng sẽ thuận lợi hơn cho các dự án mới, được thực hiện đúng quy trình từ đầu. Đối với khoảng 45.000 chung cư mini hiện có ở Hà Nội và TP.HCM, số lượng dự án đủ điều kiện cấp sổ hồng sẽ không nhiều do nhiều dự án đã được xây dựng không đúng quy định pháp luật.

Quan ngại về an toàn và quản lý

Ông Đính cũng bày tỏ lo ngại về việc phát triển chung cư mini trong các khu phố đông đúc, ngõ ngách chật chội, có thể dẫn đến nguy cơ về an toàn, nhất là các vụ cháy nổ đã xảy ra trong thời gian qua. Do đó, quy định pháp luật mới sẽ yêu cầu các căn hộ chung cư mini phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình và tiêu chuẩn an toàn, phòng cháy chữa cháy, cũng như quản lý chặt chẽ hơn từ các cơ quan chức năng.

Việc cấp sổ hồng cho chung cư mini từ ngày 1/8/2023 là một bước tiến quan trọng, tạo cơ hội cho loại hình nhà ở này phát triển hợp pháp và được quản lý chặt chẽ. Tuy nhiên, để đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Nhà ở 2023, chủ sở hữu cần thực hiện đúng quy trình và đảm bảo an toàn, đặc biệt đối với các dự án mới. Điều này sẽ là thách thức lớn đối với công tác quản lý của các cơ quan chức năng trong thời gian tới.