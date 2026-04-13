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Bộ Xây dựng đặt mục tiêu hoàn thành gần 159.000 căn nhà ở xã hội năm 2026

Phước Hà

Phước Hà

09:00 | 13/04/2026
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Bộ Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục đôn đốc triển khai đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội, đồng thời hoàn thiện pháp lý và thúc đẩy chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý ngành xây dựng.
Hà Nội chính thức thông qua chủ trương đầu tư cho dự án Nhà ở xã hội Vĩnh Hưng Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội, Hà Nội chưa có dự án nào vay Hai dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội thuộc khu đô thị HUD Melinh Central khởi công

Tại họp báo thường kỳ Quý I/2026, Bộ Xây dựng cho biết đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bộ Xây dựng cũng đã trình Chính phủ ban hành 9 Nghị định, 2 Nghị quyết và ban hành theo thẩm quyền 9 Thông tư trong Quý I/2026.

Trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng tiếp tục đôn đốc các địa phương triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” với mục tiêu năm 2026 là hoàn thành khoảng 158.700 căn nhà ở xã hội. Trong Quý I/2026, cả nước đã hoàn thành 3 dự án với 544 căn hộ, đồng thời khởi công 28 dự án với quy mô 20.964 căn hộ.

Bộ Xây dựng đặt mục tiêu hoàn thành gần 159.000 căn nhà ở xã hội năm 2026
Bộ Xây dựng đặt mục tiêu hoàn thành gần 159.000 căn nhà ở xã hội năm 2026.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng tích cực hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm phát triển minh bạch thị trường bất động sản; nghiên cứu mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý, dự kiến đưa vào nội dung sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản để trình Quốc hội xem xét trong thời gian tới.

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ và chuyển đổi số, Bộ Xây dựng đã chính thức vận hành Hệ thống thông tin và Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng từ ngày 1/1/2026, với 32.493 hồ sơ được đồng bộ. Bộ Xây dựng cũng triển khai Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tập trung trên phạm vi toàn quốc, với hơn 63.000 tài khoản được cấp và 154.068 hồ sơ được xử lý, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bộ Xây dựng đã tăng cường theo dõi diễn biến, quản lý thị trường vật liệu xây dựng nhằm bảo đảm cân đối cung cầu, đặc biệt là các loại vật liệu phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia. Đặc biệt, Bộ Xây dựng đã đánh giá tình hình cung cầu xi măng năm 2025 và dự báo nhu cầu năm 2026 để chủ động các giải pháp điều hành phù hợp.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng đã đẩy mạnh triển khai các giải pháp bảo đảm hoạt động vận tải thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm. Trong 2 tháng đầu năm 2026, vận chuyển hành khách trên cả nước tăng 23,6%, luân chuyển hành khách tăng 17%; vận chuyển hàng hóa tăng 14,7% và luân chuyển hàng hóa tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong Quý II/2026, Bộ Xây dựng xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật với khoảng 95 văn bản theo chương trình công tác năm. Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc triển khai các dự án nhà ở xã hội; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Thúc đẩy dự tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và các dự án cao tốc trọng điểm.

Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Nguyễn Trí Đức cho biết, Bộ Xây dựng đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án nhà ở xã hội; đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Bộ Xây dựng cũng đang tích cực rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật có liên quan nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, góp phần rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
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Cập nhật: 28/09/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
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Cập nhật: 28/09/2026 06:00

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Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

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Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu