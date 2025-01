Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội, Hà Nội chưa có dự án nào vay

Hình minh họa

Theo ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế tại NHNN, đã có văn bản hướng dẫn về lãi suất cho vay và thời gian ưu đãi triển khai chương trình 120.000 tỷ đồng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, sửa chữa chung cư cũ theo Nghị quyết 33 của Chính phủ.

BIDV và Agribank đã ký hợp đồng tín dụng tài trợ cho 3 dự án nhà ở xã hội tại các tỉnh Phú Thọ, Quảng Ninh, và Bắc Ninh. Tổng số tiền giải ngân đã đạt 82,7 tỷ đồng.

Hiện tại, mới chỉ có 2 ngân hàng và 3 địa phương triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Trái lại, cả 4 ngân hàng có vốn nhà nước như Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV đã cam kết cho vay mỗi ngân hàng 30.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi.

Ông Lê Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban chính sách tín dụng Agribank, cho biết Agribank mới phê duyệt một Dự án khu nhà ở xã hội tại Quảng Ninh với hạn mức cấp tín dụng là 950 tỷ đồng, trong đó hạn mức cho vay là 750 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỉnh Quảng Ninh chưa công bố danh mục nhà ở xã hội, do đó khách hàng vẫn đang chờ quyết định của tỉnh để đủ điều kiện tham gia vào chương trình 120.000 tỷ đồng.

Agribank cũng đang tiếp cận một số dự án nhà ở xã hội khác tại các khu vực khác nhau. Trong đó có khu nhà ở xã hội phường Long Trường, TP Thủ Đức, do Công ty TNHH Xây dựng và kinh doanh nhà Điền Phúc Thành làm chủ đầu tư, và khu nhà ở xã hội tại khu CC-09 thuộc Khu Đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, do Công ty IEC làm chủ đầu tư. Ngoài ra, còn có dự án tại Hà Nam của Tổng Công ty Phát triển nhà và đô thị (HUD), cũng như dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động tại Khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, do Công ty CP Đầu tư nhà An Bình làm chủ đầu tư.

Bà Phùng Thị Bình, Phó Tổng Giám đốc Agribank, chia sẻ rằng dù đang tiếp cận nhiều dự án, quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn trong việc giải quyết thủ tục pháp lý, làm mất nhiều thời gian cho các doanh nghiệp.

Bà Bình cũng bày tỏ sự lo ngại của các doanh nghiệp khi tham gia vào các dự án thuộc gói tín dụng này, bởi họ bị hạn chế mức lợi nhuận không quá 10%. Hơn nữa, giá bán và người mua nhà lại do các sở, ban ngành của tỉnh/thành phố nơi có dự án lựa chọn. "Chỉ cần dự án chậm tiến độ thôi là chủ đầu tư sẽ không có lãi, nên họ không mặn mà với việc tham gia vào những dự án như thế này," bà Bình nói.

Vào tháng 7/2023, BIDV công bố tài trợ tín dụng cho dự án Khu nhà ở xã hội thấp tầng tại lô đất N02, thuộc Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Minh Phương, TP Việt Trì, Phú Thọ. BIDV tài trợ dự án 99 tỷ đồng, trong đó cấp tín dụng 95 tỷ đồng và cấp bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai 4 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN), tháng 12 tới đây dự kiến sẽ ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Thông tư số 41 năm 2016 quy định về tỷ lệ an toàn vốn đối với các tổ chức tín dụng. Trong đó có quy định giảm hệ số rủi ro từ 200% xuống 160% đối với các khoản vay để mua nhà ở xã hội, mua nhà ở theo các chương trình của Chính phủ.

Số liệu từ Bộ Xây dựng đầu tháng 8 cho biết có khoảng 108 dự án đã được cấp phép xây dựng, đang triển khai đầu tư xây dựng thuộc đối tượng cho vay của gói 120.000 tỷ đồng.

Hiện đã có 15/63 Sở Xây dựng trên cả nước đã rà soát hồ sơ, lập danh mục các dự án đủ điều kiện trình UBND cấp tỉnh xem xét công bố danh mục gồm 40 dự án với tổng mức đầu tư là 43.707,28 tỷ đồng, nhu cầu vay vốn là 18.010,48 tỷ đồng. Trong đó, đã có 11 UBND tỉnh công bố danh mục 24 dự án đủ điều kiện vay theo Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng với tổng vốn đầu tư là 31.673,1 tỷ đồng, nhu cầu vay vốn là 12.442,78 tỷ đồng.