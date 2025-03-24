ASUS trình làng mẫu laptop Zenbook mỏng nhẹ mới

Theo đó, mẫu Zenbook S16 (UM5606) sở hữu thiết kế mỏng nhẹ, màn hình Lumina OLED kích thước lớn và thời lượng pin lâu dù sở hữu màn hình lớn 16inch và sử dụng thế hệ chip mới nhất từ AMD.

Zenbook S16 (UM5606) sử dụng thế hệ chip mới nhất từ AMD

Cụ thể, Zenbook S16 (UM5606) có khung máy làm bằng chất liệu Ceraluminum độc quyền từ ASUS, Zenbook S16 đạt được trọng lượng cực mỏng nhẹ cho một chiếc laptop màn hình lớn. Đồng thời, dòng chip AMD Ryzen AI thế hệ mới ra mắt năm 2025 cho thiết bị khả năng xử lý cao cùng khả năng tối ưu các tác vụ, từ đó giúp tăng thời lượng pin cho thiết bị.

Zenbook S16 (UM5606) có trọng lượng chỉ 1,5 kg và độ mỏng chỉ 1,19 cm

Nhờ sở hữu thiết lập chuẩn mực mới nên Zenbook S16 (UM5606) dù có màn hình kích thước lớn nhưng vẫn rất mỏng nhẹ với trọng lượng chỉ 1,5 kg và độ mỏng chỉ 1,19 cm. Ngoài ra, viền màn hình siêu mỏng với tỷ lệ màn hình so với thân máy lên đến 90% giúp mở rộng không gian hiển thị trong khi vẫn giữ kích thước nhỏ gọn.

Đối với những người dùng cần một màn hình lớn để làm việc với bảng tính phức tạp, đa nhiệm nhiều cửa sổ, chỉnh sửa đồ họa hay xem nội dung đa phương tiện, thì mẫu laptop AI mới này từ ASUS chính là giải pháp hoàn hảo.

Máy còn được trang bị hệ thống âm thanh sáu loa của máy cũng góp phần cho trải nghiệm giải trí đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của người dùng.

Zenbook S16 vẫn chuẩn độ bền quân đội MIL-STD 810H nhờ chất liệu Ceraluminum độc quyền của ASUS

Đáng chú ý là dù mỏng nhẹ nhưng Zenbook S16 vẫn chuẩn độ bền quân đội MIL-STD 810H nhờ chất liệu Ceraluminum độc quyền của ASUS, nhẹ hơn tới 30% so với nhôm thông thường mà vẫn có độ cứng cao, giúp máy chống chịu tốt trước các va đập và áp lực trong quá trình sử dụng.

Để đạt được độ bền chuẩn quân đội, mẫu máy cũng đã trải qua hàng loạt bài kiểm tra khắc nghiệt trước khi ra mắt, bao gồm thử nghiệm thả rơi, chống rung, chịu nhiệt độ khắc nghiệt (-20°C đến 60°C), hoạt động trong độ ẩm cao (lên đến 95%), chống bụi và cát, chịu áp suất cao ở độ cao lớn (lên đến hơn 4.500m), cũng như khả năng chống sốc và va chạm mạnh.

Không chỉ có kích thước màn hình lớn, màn hình của Zenbook S16 còn gây ấn tượng về chất lượng hiển thị tốt từ công nghệ Lumina OLED độc quyền của ASUS với hàng triệu điểm ảnh tự phát sáng, mang lại màu đen sâu tuyệt đối. Lumina OLED cũng là màn hình lý tưởng cho nhà sáng tạo nội dung khi có khả năng hiển thị 100% dải màu DCI-P3, đạt chứng nhận Pantone Validated uy tín trong ngành đồ họa.

Độ phân giải 3K, cùng tần số quét 120Hz và thời gian phản hồi chỉ 0,2ms, màn hình của Zenbook S16 (UM5606) luôn hiển thị sắc nét

Với độ phân giải 3K, cùng tần số quét 120Hz và thời gian phản hồi chỉ 0,2ms, màn hình của Zenbook S16 (UM5606) luôn hiển thị sắc nét, thao tác cuộn trang, chuyển cảnh và thao tác đồ họa trở nên mượt mà. Zenbook S16 cũng được trang bị công nghệ giảm ánh sáng xanh độc hại, giúp bảo vệ mắt khi làm việc trong thời gian dài, đạt chứng nhận từ TÜV Rheinland và SGS Eye Care.

Khác với những người anh em trước đây, Zenbook S16 sở hữu sức mạnh ấn tượng nhờ vi xử lý AMD Ryzen AI 7 350 mới nhất. Đây là dòng chip Ryzen thế hệ mới tích hợp nhân xử lý thần kinh (NPU) có khả năng xử lý lên đến 50 TOPS (50 nghìn tỷ phép tính mỗi giây), cho phép tăng tốc các tác vụ AI như xử lý ngôn ngữ tự nhiên, nhận diện hình ảnh và giọng nói, hay tối ưu hóa hệ thống theo thói quen sử dụng của người dùng.

Hiệu năng đồ họa được đảm nhiệm bởi GPU tích hợp AMD Radeon thế hệ mới, đủ sức đáp ứng tốt các nhu cầu chỉnh sửa ảnh, dựng video cơ bản hay chơi các tựa game nhẹ. Máy còn được trang bị 24GB RAM LPDDR5X và 1TB SSD PCIe 4.0 giúp xử lý mượt mà ngay cả khi làm việc với nhiều ứng dụng cùng lúc.

Với chipset AMD Ryzen AI thế hệ mới ra mắt năm 2025, Zenbook S16 được tối ưu năng lượng, cho thời gian sử đụng lên đến 18 giờ chỉ với một lần sạc khi chạy các tác vụ văn phòng cơ bản. Đó là nhờ sự kết hợp của viên pin 78Wh với vi xử lý AI.

Là thành viên mới của gia đình laptop AI đạt chuẩn Copilot+ PC của ASUS nên Zenbook S16 cũng được trang bị các tính năng AI của Windows. Qua đó, người dùng có thể ra lệnh cho trợ lý ảo Copilot thực hiện các tác vụ như tóm tắt văn bản, tìm kiếm thông tin hoặc chỉnh sửa nội dung chỉ bằng giọng nói hoặc câu lệnh đơn giản. Nngay trên bàn phím cũng có phím Copilot chuyên dụng để kích hoạt nhanh trợ lý ảo chỉ với một lần nhấn.

Máy cũng được tích hợp chip bảo mật Microsoft Pluton và TPM 2.0 tăng cường bảo vệ dữ liệu người dùng trước các cuộc tấn công từ phần mềm độc hại

Camera Full HD IR hỗ trợ Windows Hello trên thiết bị cũng giúp xác thực người dùng nhanh chóng và an toàn bằng khuôn mặt mỗi lần khởi động. Ngoài ra, máy cũng được tích hợp chip bảo mật Microsoft Pluton và TPM 2.0 tăng cường bảo vệ dữ liệu người dùng trước các cuộc tấn công từ phần mềm độc hại. Hệ thống micro kép tích hợp công nghệ AI Noise Canceling giúp lọc tiếng ồn môi trường trong các cuộc gọi video, đảm bảo âm thanh rõ ràng và trong trẻo ngay cả khi làm việc trong không gian ồn ào.

Hệ thống micro kép tích hợp công nghệ AI Noise Canceling giúp lọc tiếng ồn môi trường trong các cuộc gọi video

Zenbook S16 (UM5606) được phân phối trên ASUS Store Online và hệ thống đại lý chính hãng trên toàn quốc với hai gam màu trắng và xám cùng giá bán lẻ đề nghị 42.990.000 đồng.

Người dùng đã có thể trực tiếp trải nghiệm các tính năng AI tiên tiến cùng nhiều lợi ích khác của Zenbook S16 (UM5606) tại các không gian trải nghiệm của ASUS

Người dùng có thể trực tiếp trải nghiệm các tính năng AI tiên tiến cùng nhiều lợi ích khác của Zenbook S16 (UM5606) tại các không gian trải nghiệm AI (ASUS AI Innovation Hub) ở TP.HCM và Hà Nội, cũng như tại ASUS Exclusive Store đầu tiên ở Việt Nam, tọa lạc tại 161 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.