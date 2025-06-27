Theo ghi nhận từ Viện Di Động, khách hàng có nhu cầu tìm kiếm sản phẩm công nghệ cũ như iPhone cũ, Samsung Galaxy cũ, Apple iPad cũ, Macbook Pro cũ tăng đáng kể trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể, “Các sản phẩm công nghệ LikeNew có mức giá thấp hơn khoảng 15% so với sản phẩm mới nhưng vẫn đảm bảo có thiết kế sang trọng, cấu hình mạnh mẽ, dung lượng pin tốt, khả năng hoạt động hiệu quả. Nhờ đó mà khách hàng mua được sản phẩm chất lượng với giá tốt”. Đại diện Viện Di Động chia sẻ.

Đồ công nghệ cũ “lên ngôi”

Đáng chú ý, một số sản phẩm iPhone cũ có mức giá khá tốt, ví dụ như iPhone 15 cũ có giá từ 11,5 triệu đồng được khách hàng lựa chọn nhiều nhất. So với dòng iPhone mới nhất của nhà Apple, iPhone 15 vẫn đảm bảo có thiết kế cao cấp, màn hình Super Retina XDR sắc nét và chip A16 Bionic mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm sản phẩm flagship với giá tiết kiệm của khách hàng.

Ở phân khúc giá thấp hơn, khách hàng lựa chọn iPhone 12 Pro cũ với giá bán chỉ từ 8 triệu đồng, iPhone 14 Pro Max cũ chỉ từ 15,5 triệu đồng. Những dòng sản phẩm này đều được tích hợp hệ thống chip A14 Bionic mạnh mẽ, cụm camera và màn hình hiện đại mang đến trải nghiệm mượt mà cho người dùng, chi phí tiết kiệm.

iPhone 16 Pro tại Viện Di Động cũng đang có giá tốt từ 21 triệu đồng

Ngoài ra, một số sản phẩm công nghệ cũ khác đang có mức giá tốt như Apple iPad từ 17 triệu đồng; Macbook Pro 2020 từ 13,5 triệu đồng; Samsung Galaxy S24 Ultra cũ chỉ từ 16 triệu đồng; OPPO Reno13 F từ 6,5 triệu; Xiaomi 14T từ 7 triệu đồng…

Để mang đến sự an tâm cho khách hàng khi mua sắm các sản phẩm công nghệ đã qua sử dụng, Viện Di Động đưa ra nhiều chính sách mua hàng tốt, ví dụ như miễn phí dùng thử trong 7 ngày, trợ giá thu cũ - đổi mới, trả góp…

“Khách hàng mua sắm sản phẩm công nghệ cũ tại hệ thống Viện Di Động, sẽ được dùng thử hoàn toàn miễn phí trong 7 ngày. Trong thời gian dùng thử, khách hàng thoải mái kiểm tra loa, màn hình, pin, camera... Trường hợp sản phẩm gặp lỗi hoặc thậm chí không đáp ứng được nhu cầu sử dụng thì khách hàng có thể đổi - trả - hoàn tiền”, đại diện Viện Di Động cho biết.

Nhiều điện thoại Android cũng được nhiều khách hàng săn đón khi mua sản phẩm công nghệ cũ.

Ngoài ra, khách hàng vẫn có thể tham gia chương trình “Thu cũ - lên đời”, hay chính sách thanh toán trả góp 30 tại Viện Di Động: 0 đồng trả trước, 0% lãi suất , 0 đồng phí ẩn.

Ngoài ra, khách hàng còn được miễn phí vệ sinh máy, bảo hành pin 10 năm, bảo hành 1 đổi 1 trong 33 ngày, cài đặt phần mềm trọn đời…

Độc giả có nhu cầu mua sắm các sản phẩm công nghệ cũ hoặc quan tâm đến các dịch vụ sửa chữa điện thoại, vệ sinh, bảo hành thiết bị công nghệ như: thay màn hình, thay camera, sửa Face ID, thay loa ngoài, thay ổ cứng… có thể tham khảo tại website: viendidong.com hoặc liên hệ tổng đài 1800.6729 (miễn phí).