iPhone cũ hút khách giữa năm

Theo Viện Di Động, sở dĩ các thiết bị Apple cũ vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của người tiêu dùng không chỉ đến từ xu hướng tái sử dụng thiết bị điện tử được thúc đẩy mạnh mẽ, mà bên cạnh đó nhiều đơn vị đã phát động chương trình thu đồ điện tử cũ, đổi mới sản phẩm… Chương trình “Thu pin cũ - Đổi pin mới” của Viện Di Động là một ví dụ.

Song song với đó, người tiêu dùng ngày càng cẩn trọng hơn trong việc chi tiêu, nhất là vào thời điểm giữa năm. Vì vậy, các sản phẩm công nghệ Like New (đã qua sử dụng) trở thành lựa chọn hàng đầu khi người tiêu dùng cân nhắc lên đời thiết bị điện tử.

Ghi nhận từ hệ thống Viện Di Động cho thấy, lượng khách hàng mua sản phẩm công nghệ cũ tăng lên 10% so với cùng kỳ tháng trước.

iPhone cũ được nhiều người dùng lựa chọn, nhờ mức giá dễ tiếp cận, hiệu năng tương đương máy mới và góp phần bảo vệ môi trường.

“Tôi thấy mua đồ điện tử cũ nhưng tổng quan và tính năng sử dụng được vẫn rất tốt. Khi mua chỉ cần nhờ nhân viên cài đặt lại là cũng như máy mới rồi, mà giá cũng rẻ. Tôi mua con iPhone 15 cũ thêm các ưu đãi nữa chỉ còn khoảng hơn 10 triệu, thấy quá hời rồi”. Một khách hàng đã mua điện thoại cũ và máy tính bảng cũ tại Viện Di Động chia sẻ.

Đại diện Viện Di Động cho biết: “Trong tháng 7 này, các sản phẩm công nghệ đã qua sử dụng của thương hiệu Apple được khách hàng quan tâm nhiều nhất. Trong đó, khách hàng ưa chuộng dòng điện thoại iPhone cao cấp như iPhone 14 Plus, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Plus”.

Like New đang được khách hàng săn đón, với nhiều dòng iPhone 14 series, iPhone 15 series… có mức giá tốt

Cụ thể, các dòng điện thoại iPhone cũ cao cấp hiện đang có mức giá tốt, chỉ từ 10,99 triệu đồng - 28,99 triệu đồng tùy dòng máy và tuỳ phiên bản dung lượng. Ví dụ iPhone 14 Plus cũ giá chỉ từ 12,79 triệu đồng, iPhone 15 Plus cũ giá từ 18,39 triệu đồng, hay iPhone 15 cũ giá chỉ từ 13,99 triệu đồng…

Với các dòng iPhone Like New đời cũ hơn, Viện Di Động vừa có đợt điều chỉnh mức giá phù hợp với nhiều tệp khách hàng như học sinh - sinh viên, người đang có nhu cầu trải nghiệm iOS với chi phí tiết kiệm. Với mức kinh phí eo hẹp, người dùng có thể sở hữu các dòng iPhone cũ như: iPhone 8 Plus, iPhone Xs Max, iPhone 11 Pro, iPhone 13 Pro… với hiệu suất hoạt động ổn định, đủ để xử lý mượt mà đa nhiệm tác vụ và vẫn đang được Apple duy trì cập nhật phần mềm.

Đơn cử, iPhone 8 Plus cũ đang có giá chỉ từ 3,39 triệu đồng; iPhone Xs Max cũ 256GB giá từ 5,39 triệu đồng; iPhone 11 Pro cũ 64GB có giá từ 5,99 triệu đồng; iPhone 13 Pro cũ 128GB từ 11,39 triệu đồng…

Các dòng iPad, Macbook cũng có mức giá tốt tại Viện Di Động

Ngoài ra, khách hàng đang có nhu cầu tham khảo các dòng iPad, Macbook có thể tham khảo một số sản phẩm mức giá tốt tại Viện Di Động như iPad Air 6 M2 2024 cũ giá chỉ từ 14,99 triệu đồng; Macbook Air M3 2024 cũ có giá từ 18,99 triệu đồng…

Bên cạnh mức giá hấp dẫn thì tại Viện Di Động còn có các chính sách vượt trội, giúp khách hàng mua sắm dễ dàng, an tâm trong cả quá trình sử dụng.

Khách hàng mua các sản phẩm công nghệ tại hệ thống cửa hàng Viện Di Động sẽ được dùng thử hoàn toàn miễn phí trong 7 ngày. Trong thời gian dùng thử, khách hàng có thể kiểm tra loa, pin, màn hình, camera… Trường hợp sản phẩm bị lỗi hoặc thậm chí khách hàng không còn có nhu cầu, Viện Di Động hỗ trợ đổi - trả - hoàn tiền.

Khách hàng mua sản phẩm công nghệ cũ tại Viện Di Động có thể dùng thử sản phẩm miễn phí trong 7 ngày.

Đặc biệt, khi khách hàng tham gia chương trình thu cũ - lên đời tại Viện Di Động, sẽ được thu giá tốt và được hưởng trợ giá lên đến 4 triệu đồng khi lên đời sản phẩm khác tại Viện Di Động.

Bên cạnh đó, khách hàng còn có thể áp dụng chính sách thanh toán “Trả góp 30”: 0 đồng trả trước, 0% lãi suất , 0 phí ẩn. Cũng như chính sách hậu mãi tốt như miễn phí vệ sinh máy và cài đặt phần mềm trọn đời, bảo hành pin 10 năm, bảo hành 1 đổi 1 trong 33 ngày…

