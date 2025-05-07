Seagate và cuộc đua phát triển ổ cứng 100 Terabyte đón đầu bùng nổ AI

Công ty lưu trữ dữ liệu Seagate đang nỗ lực phát triển ổ cứng 100 terabyte vào năm 2030. Ảnh minh họa: Getty.

Ổ cứng 100 Terabyte: Lời đáp cho kỷ nguyên AI

Theo ông BS Teh, Giám đốc Thương mại của Seagate, công ty dự kiến ra mắt ổ cứng có dung lượng gấp ba lần mẫu Exos M 36 terabyte hiện tại vào năm 2030. “Bạn có thể nghĩ, ‘Ai cần nó chứ?’ Nhưng thực tế là nhu cầu này rất lớn,” ông Teh nhấn mạnh trong cuộc trao đổi với CNBC.

Lý do nằm ở sự phát triển mạnh mẽ của các trung tâm dữ liệu AI, nơi yêu cầu dung lượng lưu trữ khổng lồ để xử lý dữ liệu. Những nền tảng như OpenAI, Microsoft và Google đều phụ thuộc vào khả năng lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn để phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo tiên tiến.

Tuy nhiên, sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu cũng đi kèm với lo ngại về môi trường. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, chỉ riêng một truy vấn ChatGPT có thể tiêu thụ trung bình 2,9 watt-giờ điện, gần gấp 10 lần so với một tìm kiếm thông thường trên Google.

Seagate đã nhanh chóng nhận ra vấn đề này. Ông Teh cho biết công ty đang nỗ lực giảm thiểu tác động khí hậu bằng cách tăng mật độ lưu trữ trên mỗi ổ cứng và sử dụng năng lượng tái tạo tại các nhà máy sản xuất.

"Chúng tôi thiết kế các sản phẩm với công suất thấp hơn trên mỗi terabyte và đảm bảo các cơ sở sản xuất của chúng tôi sử dụng năng lượng tái tạo," ông Teh chia sẻ. "Điều này giúp các trung tâm dữ liệu giảm diện tích, giảm điện năng tiêu thụ và giảm phát thải khí nhà kính."

Cạnh tranh khốc liệt: Ổ cứng HDD đối đầu SSD

Dù nắm giữ vị thế vững chắc trong thị trường ổ cứng HDD (Hard Disk Drive), Seagate vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các công nghệ lưu trữ khác như ổ đĩa thể rắn SSD (Solid State Drive). SSD có tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh hơn nhờ sử dụng chip nhớ flash.

Tuy nhiên, ông Teh khẳng định rằng ổ cứng HDD vẫn là công nghệ bền vững hơn về mặt carbon tích hợp. Ông nhấn mạnh rằng với mật độ lưu trữ cao, HDD giúp giảm nhu cầu sử dụng số lượng ổ đĩa vật lý, qua đó tối ưu hóa không gian và năng lượng tiêu thụ.

Với kế hoạch ra mắt ổ cứng 100 terabyte, Seagate không chỉ đặt mục tiêu dẫn đầu trong thị trường lưu trữ truyền thống mà còn muốn củng cố vai trò trong cuộc cách mạng AI toàn cầu. Đây là bước đi chiến lược giúp công ty khẳng định vị thế trong ngành lưu trữ và định hình lại tương lai của công nghệ dữ liệu.

Trong một thế giới nơi AI đang thay đổi cách con người sống và làm việc, Seagate đang sẵn sàng trở thành trụ cột lưu trữ dữ liệu không thể thiếu.