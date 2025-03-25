Seagate Ultra Compact SSD, giải pháp lưu trữ siêu nhỏ gọn.

Theo đó, Seagate Ultra Compact SSD có tốc độ truyền tải dữ liệu lên đến 1.000MB/s, giúp người dung có thể lưu trữ và di chuyển các tập tin lớn dễ dàng mọi lúc mọi nơi, giải phóng không gian bộ nhớ trên PC, điện thoại, máy tính bảng hoặc thiết bị chơi game của mình.

Seagate Ultra Compact SSD có hai phiên bản dung lượng 1TB và 2TB.

Không chỉ siêu nhỏ gọn với kích thước chỉ như một chiếc USB, dễ dàng gắn vào móc chìa khóa, túi đựng phụ kiện hay treo cùng balo túi xách… Seagate Ultra Compact SSD còn siêu bền bỉ với khả năng chịu khắc nghiệt của việc di chuyển, chống va đập từ độ cao 3m, kháng bụi và nước theo tiêu chuẩn IP54, và kèm theo ốp cao su có thể tháo rời để tăng khả năng bảo vệ.

Chưa dừng lại ở đó, Seagate Ultra Compact SSD còn rất thân thiện với môi trường khi được sản xuất với tối thiểu 35% vật liệu tái chế tính theo trọng lượng. Đồng thời Seagate Ultra Compact SSD còn mang đến trải nghiệm không cáp kết nối rất thuận tiện nhờ cổng USB-C và khả năng tương thích tốt với Windows, Mac, Android, iPhone, máy tính bảng và các máy chơi game.

Người dùng cũng hoàn toàn có thể an tâm sử dung khi Seagate Ultra Compact SSD được đi kèm với gói bảo hành 3 năm và dịch vụ khôi phục dữ liệu Seagate Rescue trong 3 năm, mang lại sự an tâm tuyệt đối.

Đồng bộ nhanh: Bao gồm phần mềm Seagate Toolkit dễ sử dụng để sao lưu dữ liệu trên máy tính và đồng bộ các dự án quan trọng vào ổ cứng.

Sao lưu Dropbox: Tự động sao lưu một máy tính và một ổ cứng ngoài với 6 tháng dùng thử miễn phí Dropbox Backup4.

Mylio Photos+: Quản lý, tổ chức và cải thiện hình ảnh, video của bạn với 6 tháng đăng ký dùng thử Mylio Photos+5.

Seagate Ultra Compact SSD hiện đã có mặt tại Việt Nam và được bán với giá 2,990,000 đồng cho phiên bản 1TB và 5,490,000 đồng cho phiên bản 2TB.

Sản phẩm có thể tìm mua tại Hacom, Phúc Anh, Phong Vũ và các nhà bán lẻ ủy quyền của Seagate. Giá sản phẩm đã bao gồm Thuế trị giá gia tăng.

Từ nay đến ngày 15/5 người dùng có thể tận hưởng ưu đãi đặc biệt, với giá chỉ 2,890,000 đồng cho phiên bản 1TB và 4,890,000 đồng cho phiên bản 2TB (đã bao gồm thuế).

Ngoài ra, khi mua hàng, khách hàng sẽ nhận được một cặp tai nghe Belkin miễn phí (trị giá 890,000 đồng). Ưu đãi áp dụng cho các khách hàng mua sản phẩm sớm nhất, áp dụng đến khi hết quà tặng.