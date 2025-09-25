Điện tử tiêu dùng
Mobile

Xiaomi 15T Series chính thức ra mắt với nhiều cải tiến đáng chú ý

Hồng Nhung

Hồng Nhung

18:52 | 25/09/2025
Không chỉ được ra mắt gần như cùng lúc với thị trường toàn cầu, cùng với bộ đôi Xiaomi 15T Series, Xiaomi còn mang đến thị trường Việt Nam hai mẫu tablet mới là Xiaomi Pad Mini và REDMI Pad 2 Pro Series, mang đến trải nghiệm công nghệ sáng tạo cho người dùng.
Xiaomi 15T Series chính thức ra mắt với nhiều cải tiến đáng chú ý
Xiaomi 15T Series chính thức ra mắt với nhiều cải tiến đáng chú ý

Có thể nói, việc ra mắt gần như đồng thời với thị trường toàn cầu thêm một lần nữa khẳng định cam kết mạnh mẽ của Xiaomi trong việc mang đến trải nghiệm người dùng ngày một tốt hơn.

Chia sẻ về bộ đôi Xiaomi 15T Series, đại diện Xiaomi cho biết, nhờ hệ camera Leica dẫn đầu phân khúc, cả Xiaomi 15T và Xiaomi 15T Pro đều mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh di động chuyên nghiệp. Bên cạnh đó là những nâng cấp nổi bật từ hệ điều hành Xiaomi HyperOS 3 và Xiaomi HyperAI.

Xiaomi 15T
Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15T và 15T Pro

Chia sẻ về dòng sản phẩm mới, ông Neo Chen, Phó Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam, cho biết: “Với Xiaomi 15T Series, chúng tôi tiếp tục mang công nghệ đột phá đến đông đảo người dùng, mở ra trải nghiệm cao cấp với mức giá hợp lý. Đây là minh chứng cho cam kết đưa công nghệ tiên tiến nhất đến tay người dùng Việt một cách nhanh chóng và thiết thực."

Xiaomi 15T
Xiaomi 15T Pro

Điểm làm nên sự khác biệt giữa 15T và 15T Pro chính là Camera Leica 5x Telephoto trên Xiaomi 15T Pro

Camera Leica 5x Telephoto được trang bị trên Xiaomi 15T Pro cũng chính là điểm khác biệt so với phiên bản Xiaomi 15T mang đến khả năng zoom quang học 5x, zoom lossless 10x và mở rộng đến 20x với UltraZoom 2.0. Đây là lần đầu tiên, camera Leica 5x Telephoto được đưa xuống dòng T series, giúp người dùng có thể dễ dàng ghi lại những khoảnh khắc ở xa với chi tiết rõ nét và màu sắc chân thực.

Cảm biến Light Fusion 900 thế hệ mới cùng khẩu độ f/1.62 cũng cho phép Xiaomi 15T Pro xử lý ánh sáng tốt hơn, đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng. Dù không ấn tượng bằng người anh em 15T Pro nhưng Xiaomi 15T cũng được trang bị hệ thống ba camera Leica gồm camera chính 50MP, camera góc siêu rộng 120° và camera tele 46mm, mang lại sự linh hoạt và chất lượng hình ảnh cao cấp, dễ dàng biến chiếc smartphone thành công cụ nhiếp ảnh chuyên nghiệp trong tầm tay.

Xiaomi 15T Series chính thức ra mắt với nhiều cải tiến đáng chú ý
Cả hai còn được hỗ trợ bởi Xiaomi AISP 2.0, nền tảng xử lý hình ảnh thế hệ mới, giúp đồng nhất màu sắc, cân bằng trắng và tăng độ trung thực

Cả hai còn được hỗ trợ bởi Xiaomi AISP 2.0, nền tảng xử lý hình ảnh thế hệ mới, giúp đồng nhất màu sắc, cân bằng trắng và tăng độ trung thực. Các chế độ như Master Portrait với hiệu ứng bokeh mới, hay Leica Street Photography với tiêu cự cổ điển (28mm, 35mm, 50mm, 75mm và 135mm trên bản Pro) mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn nhiếp ảnh sáng tạo.

Khả năng quay phim của bộ đôi Xiaomi 15T cũng rất đáng để trải nghiệm, đặc biệt là trên phiên bản cao cấp hơn 15T Pro, Xiaomi đã hỗ trợ quay 8K 30fps, 4K 120fps và định dạng 10-bit Log với LUT cho khả năng hậu kỳ chuyên nghiệp. Cả hai phiên bản đều có thể quay HDR10+ ở mọi tiêu cự, đảm bảo hình ảnh sống động và nhiều chi tiết hơn.

Xiaomi 15T Series chính thức ra mắt với nhiều cải tiến đáng chú ý
Một trong những điểm cải tiến đáng chú ý khác trên bộ đôi Xiaomi 15T đó chính là Xiaomi Astral Communication,

Một trong những điểm cải tiến đáng chú ý khác trên bộ đôi Xiaomi 15T đó chính là Xiaomi Astral Communication, công nghệ kết nối này lần đầu được ra mắt toàn cầu, cho phép liên lạc đàm thoại trực tiếp giữa hai máy Xiaomi 15T Series mà không cần mạng di động hay Wi-Fi, với phạm vi lên đến 1.9km trên bản Pro và 1.3km trên bản tiêu chuẩn. Công nghệ này đặc biệt hữu dụng trong môi trường rừng núi, sa mạc hay khu vực hẻo lánh.

Xiaomi Astral Communication còn tích hợp bộ điều chỉnh Surge T1S Tuner, phối hợp GPS, Wi-Fi, Bluetooth và sóng di động, cùng hệ thống Super Antenna Array và AI Smart Antenna Switching giúp tối ưu hiệu suất tín hiệu trong mọi tình huống, từ xem phim, chơi game đến điều hướng.

Xiaomi 15T Series chính thức ra mắt với nhiều cải tiến đáng chú ý

Cấu hình của 15T và 15T Pro đều tiệm cận với dòng sản phẩm cao cấp

Sức mạnh của bộ đôi Xiaomi 15T đến từ vi xử lý MediaTek thế hệ mới, theo đó Xiaomi 15T Pro được trang bị Dimensity 9400+ sản xuất trên tiến trình 3nm, tốc độ lên đến 3.73GHz cùng GPU Immortalis-G925 MC12 và NPU 890, cho hiệu suất mạnh mẽ và khả năng xử lý đa dạng tác vụ phức tạp một cách nhanh chóng. Còn Xiaomi 15T sử dụng Dimensity 8400-Ultra tiến trình 4nm, giúp xử lý mượt mà từ các tác vụ thường ngày đến những tính năng ứng dụng AI.

Cả hai thiết bị đều hỗ trợ LPDDR5X + UFS 4.1, kết hợp hệ thống tản nhiệt Xiaomi 3D IceLoop giúp duy trì hiệu suất cao ngay cả khi chơi game nặng hoặc sử dụng dài lâu.

Viên pin 5500mAh cùng hỗ trợ sạc nhanh 67W trên bản Xiaomi 15T, và 90W trên bản Xiaomi 15T Pro cộng với sạc nhanh không dây 50W, mang đến trải nghiệm nạp pin linh hoạt và nhanh chóng. Xiaomi cho biết hệ thống quản lý pin Surge G1 cũng được tích hợp để đảm bảo tuổi thọ bền bỉ, giữ trên 80% dung lượng sau 1.600 chu kỳ. Riêng bản Pro được bổ sung chip sạc Surge P3, mang đến 64 lớp bảo vệ an toàn toàn diện.

Xiaomi Pad Mini
Xiaomi HyperOS 3 và Xiaomi HyperAI là hai điểm cải tiến rất đáng chú ý trên bộ đôi Xiaomi 15T Series,

Xiaomi HyperOS 3 và Xiaomi HyperAI là hai điểm cải tiến rất đáng chú ý trên bộ đôi Xiaomi 15T Series, sẵn sàng biến những chiếc smartphone này thành trợ lý số. Cụ thể, theo Xiaomi, trên phiên bản cập nhật Xiaomi HyperOS 3, có sẵn Xiaomi HyperAI được tích hợp sâu với Google Gemini, biến smartphone thành một trợ lý thông minh thực thụ. Người dùng có thể ghi chép tự động, dịch tức thì, chỉnh sửa và sáng tạo ảnh nâng cao, thậm chí tùy biến hình nền động theo sở thích cá nhân và hỗ trợ liền mạch trong cả công việc lẫn đời sống hằng ngày.

Người dùng Xiaomi 15T và Xiaomi 15T Pro sẽ có lựa chọn phiên bản màu Vàng Hồng (Rose Gold) hoặc Vàng Mocha (Mocha Gold) rất sang trọng và tinh tế. Ngoài ra, mỗi phiên bản còn sở hữu hai phiên bản màu sắc cơ bản khác là Đen và Xám.

Xiaomi 15T Series sở hữu thiết kế tinh tế với khung viền bo tròn mềm mại, mặt trước được bảo vệ bởi kính Corning® Gorilla® Glass 7i chống trầy xước gấp đôi so với thế hệ trước, kết hợp khả năng chống bụi và nước IP68, chịu được độ sâu đến 3 mét. Trên phiên bản Xiaomi 15T Pro còn được gia cường với khung nhôm 6M13, mặt lưng sợi thủy tinh, tạo cảm giác chắc chắn và bền bỉ.

Xiaomi 15T Pro
Trải nghiệm camera trên Xiaomi 15T Pro là trải nghiệm vô cùng thú vị

Xiaomi 15T và Xiaomi 15T Pro đều sở hữu màn hình lớn nhất từ trước đến nay trên dòng Xiaomi T Series với kích thước 6,83 inch, đi kèm độ sáng tối đa 3.200 nits, hỗ trợ HDR10+ và Dolby Vision. Đặc biệt, viền màn hình siêu mỏng chỉ 1,5mm trên Xiaomi 15T Pro nhờ công nghệ LIPO, mang lại trải nghiệm hiển thị gần như không viền.

Xiaomi 15T sẽ được bán ra với 3 phiên bản màu sắc là Vàng hồng (Rose Gold), Đen và Xám cùng 2 phiên bản bộ nhớ:

Xiaomi 15T (12GB+ 256GB) có giá bán chính thức 13.990.000 đồng

Xiaomi 15T (12GB+ 512GB) có giá bán chính thức 14.990.000 đồng

Xiaomi 15T Pro cũng có 3 sự lựa chọn màu sắc là Vàng Mocha (Mocha Gold), Đen và Xám, với 3 phiên bản bộ nhớ

Xiaomi 15T Pro (2GB+ 256GB) có giá bán chính thức 18.490.000 đồng

Xiaomi 15T Pro (12GB+ 512GB) có giá bán chính thức 19.490.000 đồng

Xiaomi 15T Pro (12GB+ 1TB) có giá bán chính thức 20.490.000 đồng

* Trong thời gian từ nay đến 12/10/2025, khách hàng khi mua Xiaomi 15T Pro sẽ nhận được:

- 01 loa Xiaomi Sound Party trị giá 2.990.000 đồng; hoặc ưu đãi đến 1.000.000 đồng.

- Hỗ trợ thu cũ đổi mới đến 2.500.000 đồng.

- Trả góp 0%.

- Bảo hành 24 tháng & bảo hành rơi vỡ màn hình 6 tháng.

Bên cạnh ưu đãi khi đặt trước và mở bán, khách hàng còn được hưởng chính sách hậu mãi đặc biệt, từ bảo hành mở rộng đến dịch vụ VIP và quà tặng số, mang lại trải nghiệm trọn vẹn và yên tâm khi sử dụng. Bao gồm:

Một lần miễn phí công sửa chữa ngoài bảo hành.

Dịch vụ VIP bao gồm máy mượn trong thời gian chờ sửa.

Quà tặng dịch vụ số: 3 tháng Google AI Pro, 4 tháng Spotify Premium và mã Grab Gifts trị giá 100.000 đồng (số lượng mã có giới hạn và khả dụng trong giai đoạn từ 25/9 - 23/10/2025).
Xiaomi Pad Mini
Xiaomi Pad Mini
Xiaomi 15T Series chính thức ra mắt với nhiều cải tiến đáng chú ý

Xiaomi Pad Mini

Cũng trong sự kiện hôm nay, Xiaomi đồng thời ra mắt Xiaomi Pad Mini và REDMI Pad 2 Pro. Bộ đôi máy tính bảng Xiaomi Pad Mini và REDMI Pad 2 Pro Series đều dễ dàng đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng từ học tập, giải trí đến sáng tạo.

Trong đó, Xiaomi Pad Mini mang đến sự linh hoạt tối đa cho người dùng trẻ yêu thích thiết kế kim loại nguyên khối, nhỏ gọn với độ mỏng chỉ 6,46mm và trọng lượng chỉ 326g, dễ dàng cầm nắm bằng một tay. Màn hình 8,8 inch độ phân giải 3K, tần số quét 165Hz và độ sáng 700 nits mang lại chất lượng hiển thị sắc nét và mượt mà. Máy được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 9400+ cùng pin 7.500mAh, hỗ trợ sạc nhanh 67W và sạc ngược 18W. Xiaomi Pad Mini còn tích hợp Xiaomi HyperAI với nhiều công cụ thông minh như AI Writing, AI Interpreter, AI Art, AI Calculator và Google Gemini. Thiết bị cũng hỗ trợ bút cảm ứng Xiaomi Focus Pen, giúp nâng cao trải nghiệm học tập, làm việc và sáng tạo.

Xiaomi Pad Mini phiên bản 8GB + 256GB màu xám chính thức mở bán vào 26/9/2025 với giá 15.990.000 đồng.

Trong giai đoạn mở bán từ 26/9 đến hết 30/10, khi mua Xiaomi Pad Mini khách hàng nhận ưu đãi giảm giá trực tiếp đến 2 triệu đồng, còn 13.990.000 đồng.
REDMI Pad 2 Pro Series
REDMI Pad 2 Pro Series
REDMI Pad 2 Pro Series

REDMI Pad 2 Pro Series

Trong khi đó, REDMI Pad 2 Pro Series nổi bật với màn hình lớn 12,1 inch độ phân giải 2.5K, tần số quét 120Hz cùng hệ thống bốn loa Dolby Atmos, mang lại trải nghiệm hình ảnh và âm thanh sống động. Cả REDMI Pad 2 Pro Wi-Fi và REDMI Pad 2 Pro 5G đều được hỗ trợ kết nối di động linh hoạt với SIM 5G và eSIM, sử dụng vi xử lý Snapdragon 7s Gen 4 tiến trình 4nm, viên pin 12.000mAh hỗ trợ sạc nhanh 33W và sạc ngược 27W. REDMI Pad 2 Pro Series chạy trên nền tảng Xiaomi HyperOS, đồng thời tương thích với bộ phụ kiện REDMI Smart Pen, bàn phím và ốp bảo vệ, giúp tối ưu trải nghiệm làm việc và giải trí.

REDMI Pad 2 Pro Series được bán ra với 3 phiên bản bộ nhớ, bao gồm:

REDMI Pad 2 Pro (6GB + 128GB): 7.990.000 đồng (mở bán từ 17/10/2025). Theo đó từ ngày 10/10 - 16/10/2025, người dùng có thể đặt trước sản phẩm để nhận ưu đãi 1.000.000 đồng và trả góp 0% lãi suất.

REDMI Pad 2 Pro + Keyboard (8GB + 256GB): có giá 10.690.000 đồng (mở bán từ 17/10/2025). Theo đó, từ ngày 10/10 - 16/10/2025, người dùng có thể đặt trước sản phẩm để nhận ưu đãi 1.200.000 đồng và trả góp 0% lãi suất.

REDMI Pad 2 Pro 5G (6GB + 128GB): có giá 9.490.000 đồng (mở bán từ 07/11/2025). Theo đó, từ ngày 01/11 - 06/11, người dùng có thể đặt trước sản phẩm để nhận ngay ưu đãi 1.000.000 đồng và trả góp 0% lãi suất.

Chi tiết về dải sản phẩm mới xem thêm tại đây.

Xiaomi Xiaomi 15T series smartphone cận cao cấp

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

