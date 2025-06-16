Chuyển động số
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư thay đổi từ 1/7

Công Trí

Công Trí

17:31 | 16/06/2025
Từ ngày 1/7/2025, người dân có thể nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư trực tiếp tại Ủy ban nhân dân tỉnh thay vì phải lên Bộ Khoa học và Công nghệ như trước đây.

Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 phân quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) cấp phép và quản lý hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư, thay thế thẩm quyền trước đây của cơ quan trung ương, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ hành chính. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 và sẽ hết hiệu lực vào 1/3/2027 trừ một số trường hợp cụ thể.

Vô tuyến nghiệp dư tại Việt Nam
UBND tỉnh cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư

Nghị định 133/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/7/2025 chuyển thẩm quyền cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư từ Bộ Khoa học và Công nghệ xuống Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh. Quyết định này mang lại nhiều thuận lợi cho cộng đồng người hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư trên cả nước.

Đồng thời, việc cấp, cấp đổi, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện nghiệp dư cũng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh theo Điều 29.

Theo Điều 32 của Nghị định 133/2025/NĐ-CP, UBND cấp tỉnh có thẩm quyền thực hiện ba nhóm thủ tục chính về chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư.

Cấp giấy công nhận tổ chức: UBND cấp tỉnh cấp giấy công nhận cho các tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư. Những tổ chức này có vai trò quan trọng trong việc đào tạo và cấp chứng chỉ cho người hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư.

Cấp đổi giấy công nhận: Khi tổ chức có thay đổi thông tin hoặc cần cập nhật giấy công nhận, UBND cấp tỉnh sẽ thực hiện thủ tục cấp đổi. Việc này giúp các tổ chức duy trì hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật hiện hành.

Thu hồi giấy công nhận: Trong trường hợp tổ chức vi phạm quy định hoặc không còn đủ điều kiện hoạt động, UBND cấp tỉnh có thẩm quyền thu hồi giấy công nhận. Điều này bảo đảm chất lượng đào tạo và cấp chứng chỉ cho người hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư.

Thủ tục giấy phép thiết bị vô tuyến điện nghiệp dư

Ngoài việc quản lý tổ chức cấp chứng chỉ, UBND cấp tỉnh còn có thẩm quyền về các thủ tục liên quan đến giấy phép sử dụng thiết bị vô tuyến điện nghiệp dư theo Điều 29.

Cấp giấy phép mới: Người muốn sử dụng thiết bị vô tuyến điện nghiệp dư có thể nộp hồ sơ xin cấp giấy phép tại UBND cấp tỉnh nơi đặt thiết bị. Thủ tục này bao gồm việc cấp phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện.

Các thủ tục biến động: UBND cấp tỉnh thực hiện cấp đổi, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép khi có thay đổi thông tin hoặc hết hạn sử dụng. Việc này giúp người dân duy trì hoạt động hợp pháp mà vẫn tiết kiệm thời gian di chuyển.

Thu hồi và ngừng sử dụng: Khi phát hiện vi phạm hoặc theo đề nghị của chủ sở hữu, UBND cấp tỉnh có thẩm quyền thu hồi giấy phép hoặc xử lý đề nghị ngừng sử dụng tần số vô tuyến điện.

Việc phân cấp này còn tạo điều kiện phát triển hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư ở từng địa phương. Các tỉnh có thể chủ động hơn trong việc quản lý và khuyến khích phát triển cộng đồng vô tuyến điện nghiệp dư trên địa bàn.

Nghị định 133/2025/NĐ-CP quy định chi tiết trình tự và thủ tục thực hiện các thủ tục về chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư tại các Mục XIII, XIV của Phụ lục II. Những quy định này bảo đảm tính thống nhất trên toàn quốc khi chuyển giao thẩm quyền.

Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm cung cấp thông tin về các hồ sơ đang xử lý trước ngày 1/7/2025 cho UBND các tỉnh để bảo đảm xử lý thông suốt. Những hồ sơ đã nộp trước ngày này sẽ tiếp tục được xử lý theo quy định cũ.

Các giấy phép, chứng chỉ đã cấp trước ngày 1/7/2025 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn. Khi cần gia hạn hoặc thay đổi thông tin, người dân sẽ thực hiện thủ tục tại UBND cấp tỉnh theo quy định mới.

NEAC chính thức chuyển đổi hạ tầng Root CA quốc gia: Việt Nam hoàn thiện nền tảng tin cậy số

NEAC chính thức chuyển đổi hạ tầng Root CA quốc gia: Việt Nam hoàn thiện nền tảng tin cậy số

Bộ Khoa học và Công nghệ kêu gọi nghiên cứu liên ngành và hợp tác quốc tế

Bộ Khoa học và Công nghệ kêu gọi nghiên cứu liên ngành và hợp tác quốc tế

Việt Nam đặt mục tiêu 100% doanh nghiệp chuyển đổi số vào 2030

Việt Nam đặt mục tiêu 100% doanh nghiệp chuyển đổi số vào 2030

Đề xuất cắt giảm 25 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Đề xuất cắt giảm 25 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Chính sách số
Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) đề xuất cắt giảm 25 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; thu hẹp, sửa đổi phạm vi của 20 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.
Chính phủ công bố mức lương tối thiểu mới từ 1/1/2026

Chính phủ công bố mức lương tối thiểu mới từ 1/1/2026

Chính sách số
Nghị định 293/2025/NĐ-CP tăng lương tối thiểu vùng I lên 5,31 triệu đồng/tháng, cao nhất từ trước đến nay, có hiệu lực 1/1/2026.
Nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn cho doanh nghiệp từ trái phiếu

Nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn cho doanh nghiệp từ trái phiếu

Kinh tế số
Nhằm phát triển thị trường chứng khoán ổn định, an toàn, lành mạnh, hiệu quả, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng, chủ yếu, Chính phủ đã khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) gắn với niêm trên Thị trường chứng khoán (TTCK); phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN).
Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án luật liên quan đến công tác quy hoạch

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án luật liên quan đến công tác quy hoạch

Chính sách số
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ mười, sáng 7/11, Quốc hội thảo luận tại tổ về 3 dự án luật gồm: dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030.
Chính phủ ban hành cơ chế tài chính mới cho xây dựng pháp luật, lập Quỹ hỗ trợ 300 tỷ đồng mỗi năm

Chính phủ ban hành cơ chế tài chính mới cho xây dựng pháp luật, lập Quỹ hỗ trợ 300 tỷ đồng mỗi năm

Chính sách số
Chính phủ vừa công bố nghị định chi tiết việc phân bổ kinh phí xây dựng văn bản pháp luật, thành lập Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách với mức ngân sách tối đa 300 tỷ đồng hằng năm. Nghị định này triển khai Nghị quyết số 197/2025/QH15 mà Quốc hội thông qua ngày 17/5/2025 về cơ chế đặc biệt trong xây dựng và thi hành pháp luật.
Khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 tại Hà Nội

Khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 tại Hà Nội

Chính thức lộ diện Top 10 đội thi vào Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Chính thức lộ diện Top 10 đội thi vào Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

T1 im lặng giữa làn sóng chuyển nhượng: Gumayusi trở thành tâm điểm, người hâm mộ hồi hộp chờ đợi

T1 im lặng giữa làn sóng chuyển nhượng: Gumayusi trở thành tâm điểm, người hâm mộ hồi hộp chờ đợi

Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh

Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

