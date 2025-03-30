Doanh nghiệp số
Nestlé MILO tiếp tục đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2025

Hồng Anh

Hồng Anh

14:11 | 30/03/2025
Thể hiện cam kết nâng cao sức bền cho thế hệ trẻ Việt Nam, Nestlé MILO tiếp tục đồng hành cùng giải đấu có lịch sử lâu đời nhất trong làng thể thao Việt Nam - Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 66 - năm 2025 (Tiền Phong Marathon 2025).
Đây là năm thứ 10 liên tiếp Nestlé MILO đồng hành cùng Giải đấu với vai trò Nhà tài trợ Vàng. Năm 2025 cũng đánh dấu cột mốc đặc biệt - Nestlé và nhãn hàng Nestlé MILO kỷ niệm 30 năm có mặt tại Việt Nam với sứ mệnh Chung tay nâng tầm cuộc sống người Việt.

Nestlé MILO tiếp tục đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2025
Sự kiện được tổ chức tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị từ ngày 28 tới ngày 30 tháng 3 năm 2025

Là một thương hiệu luôn gắn liền với các hoạt động thể thao học đường và thể thao nước nhà nói chung, trong suốt 30 năm qua, Nestlé MILO đã phối hợp cùng các cơ quan ban ngành nhằm đóng góp vào hành trình nuôi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam năng động và bền bỉ thông qua chương trình Năng Động Việt Nam (Activ Vietnam).

Tính đến nay, hàng triệu trẻ em đã tiếp cận trực tiếp các hoạt động thể thao do Nestlé MILO tổ chức hoặc tài trợ như các giải Hội Khỏe Phù đổng, Bóng đá, Bóng rổ, Chạy bộ, Thể dục dụng cụ (Aerobics), Vovinam và đồng hành cùng Đoàn thể thao Việt Nam tại các sự kiện quan trọng trong nước, khu vực, và quốc tế như SEAGames, Olympics,…

Đại diện công ty Nestlé Việt Nam, bà Lê Bùi Thị Mai Uyên, Giám đốc ngành hàng MILO và Sữa cho biết: “Chạy bộ đường dài là một bộ môn thú vị, đòi hỏi sự bền bỉ cả về thể lực lẫn ý chí của tất cả các vận động viên ở tất cả các cự ly. Mỗi vận động viên (VĐV) tham gia vào hành trình chạy bộ đường dài đều đại diện cho sự bền bỉ về thể lực và cả trí lực. Nhãn hàng Nestlé MILO tự hào đồng hành Giải Tiền Phong Marathon 2025 trong 1 thập kỷ vừa qua, thể hiện sự cam kết dài hơi của chúng tôi đối với thể thao sức bền, chạy bộ đường dài nói riêng và các môn thể thao khác nói chung.”

Nestlé MILO tiếp tục đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2025
Khu vực hoạt động của Nestlé MILO mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho vận động viên, phụ huynh và các em nhỏ

“Thông qua Tiền Phong Marathon 2025, Nestlé MILO cũng mong muốn truyền thêm động lực đến gần 7.000 VĐV Việt Nam và quốc tế đạt được thành tích tốt nhất, từ đó truyền thêm cảm hứng về sự bền bỉ cho các thế hệ trẻ Việt Nam. Sự bền bỉ không chỉ quan trọng đối với người lớn mà còn vô cùng quan trọng đối với trẻ em, bao gồm cả sức bền cho cơ thể và tâm trí. Với một ngày dài liên tục với việc học và các hoạt động ngoại khóa, trẻ em cần sức bền để duy trì hoạt động hiệu quả suốt cả ngày. Theo một nghiên cứu gần đây, 92% các bà mẹ Việt Nam muốn cải thiện sức bền của trẻ, giúp các trẻ có đủ năng lượng để vượt trội trong các hoạt động hàng ngày. Nestlé MILO đã hợp tác với Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam trong một thử nghiệm lâm sàng kéo dài hơn 3 tháng, và kết quả đã cho thấy rằng việc uống MILO hàng ngày kết hợp với vận động thể chất giúp trẻ em trở nên bền bỉ hơn.” Bà Lê Bùi Thị Mai Uyên cho biết thêm.

“Chúng tôi chia sẻ tâm huyết và ủng hộ Ban tổ chức giải với cam kết khuyến khích phong trào điền kinh, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tập luyện thể thao, nâng cao sức bền, vì một thế hệ trẻ Việt Nam khỏe mạnh và bền bỉ hơn.” Bà Uyên khẳng định.

Nestlé MILO tiếp tục đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2025
Người tham dự có thể tham gia thử thách thể chất để nhận những phần quà hấp dẫn

Bên cạnh các nội dung thi đấu chính thức, khu vực hoạt động của Nestlé MILO mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho vận động viên, phụ huynh và các em nhỏ. Người tham dự sẽ có cơ hội tham gia thử thách thể chất, vui chơi vận động, nhận những phần quà hấp dẫn và được tiếp thêm năng lượng tinh thần trước khi bước vào đường đua. Khu vực trải nghiệm của Nestlé MILO với nhiều phần quà hấp dẫn dành cho người tham dự.

Nestlé MILO Tiền Phong Marathon 2025 giải chạy lâu đời nhất Việt Nam nâng cao sức bền cho thế hệ trẻ Việt Nam

