Nhiều đổi mới trong công tác tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026

Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì tổ chức nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc và các giá trị thời đại Hùng Vương, đồng thời khẳng định ý nghĩa thiêng liêng của quốc lễ của dân tộc Việt Nam.

Sự kiện tiếp tục là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân, qua đó củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và hướng về cội nguồn dân tộc.

Công tác tổ chức bài bản, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại

Năm 2026, công tác tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương được triển khai theo hướng bài bản, đồng bộ, kết hợp hài hòa giữa nghi lễ truyền thống trang nghiêm với các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch hiện đại.

Các hoạt động chính diễn ra từ ngày 17/4 đến 26/4/2026 (tức từ ngày 01/3 đến 10/3 năm Bính Ngọ), không chỉ tập trung tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng mà còn mở rộng ra nhiều địa bàn xã, phường trong tỉnh, tạo thành chuỗi sự kiện liên tục.

Khu Di tích lịch sử Đền Hùng là trung tâm của Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026

Một trong những điểm mới nổi bật là việc tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại các xã, phường theo cụm. Hoạt động này được triển khai kéo dài từ ngày 07/4 đến 21/4/2026 (tức từ ngày 20/2 đến 05/3 âm lịch), góp phần nâng cao tính liên kết trong tổ chức và tạo điều kiện để người dân tại nhiều địa phương cùng tham gia các nghi lễ tưởng niệm.

Việc tổ chức theo cụm không chỉ giảm áp lực tập trung đông người tại khu di tích chính mà còn lan tỏa giá trị tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương rộng khắp trong cộng đồng.

Chuỗi sự kiện Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được mở rộng cả về quy mô lẫn không gian tổ chức. Chuỗi sự kiện trong Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ được xây dựng theo hướng xuyên suốt, có sự kết nối giữa các hoạt động, tạo điểm nhấn và thu hút du khách. Đáng chú ý, năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên tỉnh tổ chức triển lãm mỹ thuật quốc tế, góp phần thúc đẩy hoạt động đối ngoại văn hóa và quảng bá hình ảnh địa phương ra thế giới.

Các sự kiện văn hóa, thể thao được mở rộng, diễn ra xuyên suốt trong dịp lễ

Ở cấp cơ sở, nhiều hoạt động văn hóa truyền thống được tổ chức theo cụm xã, phường như hội trại văn hóa, trưng bày sản phẩm địa phương, liên hoan văn nghệ quần chúng, hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy. Các hoạt động này không chỉ tạo không khí lễ hội sôi nổi mà còn tăng cường giao lưu giữa các địa phương, thúc đẩy liên kết vùng và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là việc khôi phục Lễ hội văn hóa dân gian đường phố. Hoạt động này được kết nối với chương trình “Sắc màu Du lịch Đất Tổ” và các tiết mục xuất sắc từ liên hoan văn nghệ quần chúng, tạo nên chuỗi trình diễn liên hoàn phục vụ nhân dân và du khách. Việc khôi phục lễ hội đường phố góp phần bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian, đồng thời tạo sản phẩm du lịch đặc sắc, phù hợp với định hướng phát triển văn hóa của tỉnh.

Các sự kiện thể thao và giải trí quy mô lớn

Song song với các hoạt động văn hóa truyền thống, nhiều sự kiện thể thao và giải trí quy mô lớn cũng được đưa vào chương trình, như Giải Marathon, Giải Golf Cúp Hùng Vương, Giải bơi chải trên hồ Công viên Văn Lang, trưng bày hoa lan nghệ thuật. Đáng chú ý, một số hoạt động được thực hiện theo hình thức xã hội hóa, qua đó huy động nguồn lực từ doanh nghiệp và cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và đa dạng hóa sản phẩm lễ hội.

Giải Golf Cúp Hùng Vương 2026 hướng đến sự kiện Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026

Việc đẩy mạnh xã hội hóa không chỉ giảm gánh nặng ngân sách mà còn tạo điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia phát triển du lịch và dịch vụ, nâng cao sức hấp dẫn của sự kiện. Đây cũng là hướng đi phù hợp trong bối cảnh các địa phương đang chủ động đổi mới mô hình tổ chức lễ hội theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả.

Với những đổi mới toàn diện trong công tác tổ chức, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là sự kiện văn hóa trọng điểm của quốc gia, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh vùng Đất Tổ và góp phần giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc trong giai đoạn mới.