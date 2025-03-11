VinFast xếp hạng 101 công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương

VinFast thuộc top 101 công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh minh họa nhà máy sản xuất ô tô VinFast tại Hải Phòng - Ảnh: NAM TRẦN.

Đây là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất lọt top 200, vượt qua nhiều tên tuổi ô tô lâu đời, khẳng định vai trò định hình vị thế kinh tế khu vực.

Danh sách do TIME và Statista phối hợp thực hiện, dựa trên ba tiêu chí gồm tăng trưởng doanh thu, sự hài lòng của nhân viên và yếu tố ESG (môi trường, xã hội, quản trị). VinFast đạt 89,01 điểm, nổi bật ở tính bền vững nhờ nỗ lực giảm khí thải carbon và thúc đẩy cách mạng xanh.

Công ty cũng ghi điểm với xếp hạng 100 về sự hài lòng của nhân viên, phản ánh môi trường làm việc tích cực.

Theo VinFast, đây là năm thứ hai liên tiếp VinFast được TIME vinh danh, sau khi lọt top 100 công ty ảnh hưởng nhất thế giới 2024.

Ông Phạm Sanh Châu, Ttổng Giám đốc VinFast châu Á, nhấn mạnh xếp hạng này là minh chứng cho nỗ lực của hãng xe trong cách mạng giao thông xanh, mở rộng thị trường và tạo cơ hội việc làm, đóng góp vào phát triển bền vững khu vực.

Trong năm qua, VinFast mở rộng tại Trung Đông, Ấn Độ, Indonesia và Philippines, với các sản phẩm SUV điện đa dạng và mạng lưới đại lý ngày càng lớn.

Công ty cũng khởi công nhà máy sản xuất xe điện tại Indonesia và Ấn Độ, hợp tác với GSM và V-GREEN để phát triển hệ sinh thái giao thông xanh toàn diện, hỗ trợ chuyển đổi điện hóa tại châu Á.