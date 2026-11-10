Masan đưa Sojitz thành cổ đông chiến lược tại Masan High-Tech Materials

Ngày 9/11/2026, tại Tokyo (Nhật Bản), Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) và Tập đoàn Sojitz (Nhật Bản) ký biên bản ghi nhớ (MOU), hướng tới việc Sojitz trở thành cổ đông chiến lược của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR).

Theo nội dung MOU, Sojitz dự kiến mua 5% cổ phần MSR từ Công ty TNHH Masan Horizon, doanh nghiệp do Masan Group sở hữu 100% vốn. Giá chuyển nhượng được xác định không thấp hơn mức giá đầu tư của The Elmet Group vào MSR trong giao dịch hoàn tất ngày 1/10/2026.

Hai bên đặt mục tiêu ký kết các hợp đồng chính thức trước khi kết thúc năm 2026. Tuy nhiên, việc triển khai còn phụ thuộc vào kết quả thẩm định và các thủ tục phê duyệt cần thiết. Tính đến ngày công bố, Masan chưa thông báo tổng giá trị thương vụ cũng như thời điểm hoàn tất chuyển nhượng cổ phần.

Bên cạnh kế hoạch đầu tư, Sojitz dự kiến ký các thỏa thuận thương mại dài hạn để phân phối sản phẩm vonfram và florit của MSR tại Nhật Bản. Hoạt động hợp tác tập trung vào việc mở rộng mạng lưới khách hàng, đặc biệt trong những ngành sử dụng vật liệu công nghệ cao.

Theo Masan, Sojitz sẽ tiếp thị sản phẩm vonfram của MSR tới các doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn, hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), hàng không vũ trụ, năng lượng, ô tô, hợp kim cứng và hóa chất.

MSR hiện sở hữu nền tảng khai thác, chế biến khoáng sản tại Thái Nguyên, với mỏ Núi Pháo và nhà máy chế biến sử dụng nguyên liệu từ mỏ cùng nguồn cung bên ngoài. Các sản phẩm của doanh nghiệp phục vụ nhiều ứng dụng công nghiệp, trong đó có chuỗi cung ứng vật liệu sản xuất chip bán dẫn.

Đáng chú ý, kế hoạch hợp tác với Sojitz diễn ra sau khi MSR hoàn tất giao dịch đầu tư với The Elmet Group, đối tác chiến lược đến từ Mỹ, vào ngày 1/10/2026. Đây là bước tiếp theo trong chương trình mở rộng cơ cấu cổ đông được Hội đồng quản trị Masan thông qua ngày 24/9.

Theo định hướng được công bố, Masan sẽ tiếp tục duy trì quyền kiểm soát tại MSR. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu trên HoSE trong năm 2027.

Về kết quả kinh doanh, MSR ghi nhận doanh thu thuần 25.687 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số 4.350 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2026, theo số liệu doanh nghiệp công bố.

Việc thu hút đối tác Nhật Bản được kỳ vọng hỗ trợ MSR mở rộng thị trường xuất khẩu và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng vật liệu công nghệ cao. Tuy nhiên, hiệu quả thương mại thực tế còn phụ thuộc vào tiến độ hoàn tất giao dịch, các hợp đồng phân phối và nhu cầu từ khách hàng Nhật Bản.