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Masan đưa Sojitz thành cổ đông chiến lược tại Masan High-Tech Materials

Đình Tưởng
Đình Tưởng
09:08 | 10/11/2026
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Masan và Sojitz ký biên bản ghi nhớ về kế hoạch chuyển nhượng 5% cổ phần MSR, đồng thời mở rộng phân phối vật liệu công nghệ cao tại Nhật Bản.
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Ngày 9/11/2026, tại Tokyo (Nhật Bản), Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) và Tập đoàn Sojitz (Nhật Bản) ký biên bản ghi nhớ (MOU), hướng tới việc Sojitz trở thành cổ đông chiến lược của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR).

Theo nội dung MOU, Sojitz dự kiến mua 5% cổ phần MSR từ Công ty TNHH Masan Horizon, doanh nghiệp do Masan Group sở hữu 100% vốn. Giá chuyển nhượng được xác định không thấp hơn mức giá đầu tư của The Elmet Group vào MSR trong giao dịch hoàn tất ngày 1/10/2026.

Hai bên đặt mục tiêu ký kết các hợp đồng chính thức trước khi kết thúc năm 2026. Tuy nhiên, việc triển khai còn phụ thuộc vào kết quả thẩm định và các thủ tục phê duyệt cần thiết. Tính đến ngày công bố, Masan chưa thông báo tổng giá trị thương vụ cũng như thời điểm hoàn tất chuyển nhượng cổ phần.

Masan đưa Sojitz thành cổ đông chiến lược tại Masan High-Tech Materials

Bên cạnh kế hoạch đầu tư, Sojitz dự kiến ký các thỏa thuận thương mại dài hạn để phân phối sản phẩm vonfram và florit của MSR tại Nhật Bản. Hoạt động hợp tác tập trung vào việc mở rộng mạng lưới khách hàng, đặc biệt trong những ngành sử dụng vật liệu công nghệ cao.

Theo Masan, Sojitz sẽ tiếp thị sản phẩm vonfram của MSR tới các doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn, hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), hàng không vũ trụ, năng lượng, ô tô, hợp kim cứng và hóa chất.

MSR hiện sở hữu nền tảng khai thác, chế biến khoáng sản tại Thái Nguyên, với mỏ Núi Pháo và nhà máy chế biến sử dụng nguyên liệu từ mỏ cùng nguồn cung bên ngoài. Các sản phẩm của doanh nghiệp phục vụ nhiều ứng dụng công nghiệp, trong đó có chuỗi cung ứng vật liệu sản xuất chip bán dẫn.

Đáng chú ý, kế hoạch hợp tác với Sojitz diễn ra sau khi MSR hoàn tất giao dịch đầu tư với The Elmet Group, đối tác chiến lược đến từ Mỹ, vào ngày 1/10/2026. Đây là bước tiếp theo trong chương trình mở rộng cơ cấu cổ đông được Hội đồng quản trị Masan thông qua ngày 24/9.

Theo định hướng được công bố, Masan sẽ tiếp tục duy trì quyền kiểm soát tại MSR. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu trên HoSE trong năm 2027.

Về kết quả kinh doanh, MSR ghi nhận doanh thu thuần 25.687 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số 4.350 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2026, theo số liệu doanh nghiệp công bố.

Việc thu hút đối tác Nhật Bản được kỳ vọng hỗ trợ MSR mở rộng thị trường xuất khẩu và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng vật liệu công nghệ cao. Tuy nhiên, hiệu quả thương mại thực tế còn phụ thuộc vào tiến độ hoàn tất giao dịch, các hợp đồng phân phối và nhu cầu từ khách hàng Nhật Bản.

Sojitz Masan High-Tech Materials MSR Masan Group cổ phần MSR vonfram vật liệu bán dẫn Thị trường Nhật Bản

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 ▲300K 140,900 ▲300K
Hà Nội - PNJ 136,700 ▲300K 140,900 ▲300K
Đà Nẵng - PNJ 136,700 ▲300K 140,900 ▲300K
Miền Tây - PNJ 136,700 ▲300K 140,900 ▲300K
Tây Nguyên - PNJ 136,700 ▲300K 140,900 ▲300K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 ▲300K 140,900 ▲300K
Cập nhật: 10/11/2026 10:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,790 ▼30K 14,090 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 13,790 ▼30K 14,090 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 13,790 ▼30K 14,090 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,680 ▼20K 14,080 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,680 ▼20K 14,080 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,680 ▼20K 14,080 ▼20K
Trang sức 99.9 13,360 ▼20K 13,960 ▼20K
Trang sức 99.99 13,370 ▼20K 13,970 ▼20K
Vàng 99.9 12,850
Vàng 99.99 13,000
Cập nhật: 10/11/2026 10:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,379 ▼3K 14,092 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,379 ▼3K 14,093 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,367 ▼1K 1,407 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,367 ▼1K 1,408 ▼1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,347 ▼1K 1,397 ▼1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,317 ▼99K 138,317 ▼99K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,135 ▲85614K 104,935 ▲94434K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,356 ▼68K 95,156 ▼68K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,576 ▼61K 85,376 ▼61K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,803 ▼59K 81,603 ▼59K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,611 ▼41K 58,411 ▼41K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Nhà mạng Việt Nam phải phối hợp tránh nhiễu mạng đường sắt

Nhà mạng Việt Nam phải phối hợp tránh nhiễu mạng đường sắt

Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật - động lực kiến tạo phát triển đất nước

Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật - động lực kiến tạo phát triển đất nước

Chính phủ ban hành 34 nghị quyết công bố diện tích 3.321 đơn vị hành chính cấp xã

Chính phủ ban hành 34 nghị quyết công bố diện tích 3.321 đơn vị hành chính cấp xã

Cao Bằng thúc đẩy kinh tế xuyên biên giới

Cao Bằng thúc đẩy kinh tế xuyên biên giới

Điện tử tiêu dùng

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Apple thử nghiệm Siri AI tiếng Việt trên iOS 27.3 Beta

Apple thử nghiệm Siri AI tiếng Việt trên iOS 27.3 Beta

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HONOR X6e gia nhập phân khúc 7 triệu đồng

Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

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Nhà mạng Việt Nam phải phối hợp tránh nhiễu mạng đường sắt

Nigeria áp vốn tối thiểu 10–15 tỷ naira với nhà phát hành stablecoin

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Apple thử nghiệm Siri AI tiếng Việt trên iOS 27.3 Beta

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Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

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Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh 34 giáo viên tiêu biểu

Bộ Công Thương tăng giá trần điện mặt trời và điện gió năm 2026

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Học sinh sử dụng điện thoại, mạng xã hội: Chính phủ yêu cầu siết quản lý

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