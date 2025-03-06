Hãng rượu Jack Daniel của Mỹ bị loại khỏi các siêu thị ở Canada

Hãng rượu Jack Daniel của Hoa Kỳ "tức tưởi" bị loại khỏi các siêu thị ở Canada. Những sản phẩm tiêu dùng được yêu thích cũng có thể trở thành con bài mặc cả chính trị. Ảnh: Getty.

"Tệ hơn cả thuế quan"

CEO của Brown-Forman, Lawson Whiting, không giấu được sự bức xúc khi đề cập đến tình hình trong cuộc họp báo cáo thu nhập. Ông mô tả quyết định của chính quyền các tỉnh bang Canada ngừng bán rượu Mỹ là "tệ hơn cả thuế quan" và là "phản ứng không cân xứng" trước các mức thuế do chính quyền Trump áp đặt.

"Điều đó còn tệ hơn cả thuế quan vì nó trực tiếp ảnh hưởng đến doanh số của chúng tôi," Whiting nhấn mạnh. "Họ hoàn toàn loại bỏ sản phẩm của chúng tôi khỏi kệ hàng."

Hành động cấm bán rượu mạnh Mỹ tại một số tỉnh bang Canada là biện pháp đáp trả trực tiếp chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Điều này gây ảnh hưởng đáng kể đến kênh phân phối các sản phẩm đồ uống có cồn của Mỹ tại Canada.

Chiến lược thương mại đa chiều của Canada

Bên cạnh lệnh cấm bán lẻ, Canada đã áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ, bao gồm rượu vang, rượu mạnh và bia, cùng nhiều mặt hàng khác. Điều này cho thấy Canada sẵn sàng sử dụng quyền tiếp cận thị trường như một công cụ đàm phán trong cuộc tranh chấp thương mại.

Mặc dù lệnh cấm gây ảnh hưởng, Whiting trấn an nhà đầu tư rằng thị trường Canada chỉ chiếm 1% tổng doanh số của Brown-Forman, do đó công ty có thể vượt qua khó khăn này. Tuy nhiên, ông bày tỏ lo ngại về thị trường Mexico, nơi đóng góp 7% doanh số năm 2024, có nguy cơ bị ảnh hưởng tương tự.

Sự tự tin của Whiting dường như được thị trường đồng tình, khi cổ phiếu Brown-Forman tăng khoảng 8% sau khi công ty tái khẳng định dự báo tài chính đã tính đến tác động của thuế quan.

Rượu mạnh trở thành con bài thương mại

Tranh chấp thương mại với Canada xảy ra vào thời điểm đầy thách thức đối với Brown-Forman. Công ty đang đối mặt với nhu cầu chậm lại tại các thị trường quan trọng như Mỹ, Canada và châu Âu, làm lu mờ thành công tại các thị trường mới nổi như Mexico và Ba Lan.

Để thích ứng, Brown-Forman đã triển khai các biện pháp cắt giảm chi phí, bao gồm giảm nhân sự. Các nhà phân tích nhận định, động thái này phản ánh cả thách thức riêng của công ty và tình hình khó khăn chung của ngành công nghiệp rượu mạnh.

Theo dữ liệu từ LSEG, doanh số ròng của công ty giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 1,04 tỷ USD, thấp hơn mức dự báo 1,07 tỷ USD của các nhà phân tích.

Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, Whiting vẫn bày tỏ niềm tin vào chiến lược của công ty. Brown-Forman dự kiến doanh số ròng sẽ tăng từ 2% đến 4% trong năm tài chính 2025, thể hiện sự lạc quan thận trọng trước những biến động hiện tại.

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Canada tiếp tục kéo theo những hệ lụy không ngờ, với Jack Daniel's giờ đây trở thành một biểu tượng bất đắc dĩ trong bối cảnh phức tạp của thương mại quốc tế. Ngay cả những sản phẩm tiêu dùng phổ biến cũng có thể trở thành con bài mặc cả trên bàn đàm phán chính trị.