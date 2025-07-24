Tình huống chậm nộp hồ sơ thương thảo hợp đồng của một DN bưu chính

Mới đây trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê Hà Tĩnh – thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã công bố thông tin về hành vi vi phạm của Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) trong quá trình tham gia gói thầu VC01.

Gói thầu có tên “VC01: Vận chuyển mủ cao su thành phẩm từ Hà Tĩnh, Quảng Trị đưa đi tiêu thụ tại miền Nam”, thuộc kế hoạch mua sắm thường xuyên của đơn vị trong năm 2025.

Theo nội dung công bố, trong quá trình mời nhà thầu vào đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng – một bước quan trọng sau xét thầu, thì Viettel Post đã không tiến hành hoặc từ chối thực hiện nghĩa vụ này trong thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất. Hành vi vi phạm xảy ra vào ngày 9/6/2025, được ghi rõ tại văn bản số 374/CV-CSHK của Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê Hà Tĩnh.

Căn cứ theo quy định của Luật Đấu thầu và hướng dẫn từ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, chủ đầu tư đã tiến hành công khai thông tin vi phạm và đánh giá Viettel Post là “không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu”.

Viettel Post là doanh nghiệp có thế mạnh trong lĩnh vực vận chuyển bưu chính và logistics, với mạng lưới phủ toàn quốc và nhiều năm đảm nhiệm các dịch vụ công tại địa phương, bộ ngành. Tuy nhiên, thị trường logistics hiện nay đang cạnh tranh gay gắt với sự nổi lên của các doanh nghiệp tư nhân, đơn vị có vốn ngoại và hệ sinh thái số hóa như GHTK, Best Express…

Ngay sau khi nắm được thông tin, đại diện Viettel Post đã gửi phản hồi tới VietnamFinance về vấn đề này. Theo đó, doanh nghiệp này cho biết hồ sơ thương thảo hợp đồng trong gói thầu này đòi hỏi một số tài liệu gốc từ đối tác phối hợp là đơn vị cung cấp xe – đơn vị đã có văn bản xác nhận tham gia và cam kết phối hợp ngay từ giai đoạn đầu.

Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện các thủ tục theo quy định của chủ đầu tư, phía đối tác này bất ngờ từ chối cung cấp bản gốc các giấy tờ đã thống nhất, dẫn tới việc Viettel Post không thể nộp hồ sơ đúng thời hạn như kế hoạch ban đầu.

Đáng chú ý, Viettel Post đã chủ động nhiều lần gửi công văn, liên hệ qua điện thoại và trực tiếp làm việc với đối tác để tháo gỡ tình huống, nhưng không đạt được kết quả như mong muốn trong khoảng thời gian quy định.

"Việc này ảnh hưởng đến tiến độ nhưng không xuất phát từ yếu tố chủ quan trong năng lực triển khai hay tinh thần trách nhiệm của Viettel Post", đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

Trước tình huống phát sinh, Viettel Post cho biết đã chủ động báo cáo với chủ đầu tư để làm rõ bối cảnh và đề xuất hướng xử lý. Đồng thời, doanh nghiệp cũng đã triển khai công văn để giải trình các nội dung về hồ sơ và cũng đề xuất ghi nhận giải trình về nội dung hồ sơ.

Thực tế cho thấy, trong các mô hình hợp tác nhiều bên – đặc biệt là với các nhà thầu phụ, đơn vị phối hợp cung cấp hồ sơ – việc xảy ra rủi ro pháp lý hoặc sự không thống nhất là điều từng xảy ra tại nhiều doanh nghiệp lớn.

Sự cố này cũng là cơ hội để Viettel Post rà soát lại quy trình nội bộ và nâng cao trách nhiệm trong thực hiện các nghĩa vụ sau đấu thầu – từ thương thảo, ký hợp đồng đến triển khai dịch vụ.

Gói thầu VC01 được xem là một trong các đầu mối vận chuyển chiến lược, nối liền khu vực sản xuất mủ cao su của miền Trung với thị trường tiêu thụ trọng điểm phía Nam – nơi chiếm trên 70% năng lực chế biến và xuất khẩu cao su cả nước.