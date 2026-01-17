Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định bổ nhiệm 16 Đại sứ nhiệm kỳ 2025 - 2028

Chiều ngày 16/1/2026, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường đã trao quyết định bổ nhiệm 16 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại các nước ngoài, nhiệm kỳ 2025 - 2028. Buổi lễ được diễn ra trong không khí trang nghiêm, với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các tân Đại sứ.

Các Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường gửi lời chúc mừng tới các cán bộ được bổ nhiệm, đồng thời khẳng định đây là sự ghi nhận đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện trong công tác, cũng như là vinh dự và trách nhiệm lớn lao mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó. Các Đại sứ sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ tại nhiều địa bàn quan trọng, trực tiếp góp phần bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia, dân tộc.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu giao nhiệm vụ cho các Đại sứ.

Chủ tịch nước yêu cầu các Đại sứ kiên định đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, bám sát Nghị quyết Đại hội XIV cùng các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Bộ Ngoại giao. Trong quá trình công tác, cần tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại, quốc phòng và an ninh, tạo thành “kiềng ba chân” vững chắc nhằm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, đồng thời phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển đất nước.

Đánh giá cao những thành tựu đối ngoại mang tính lịch sử trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh ngoại giao kinh tế để phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số. Theo đó, mỗi Đại sứ cần chủ động khai thác thế mạnh của địa bàn công tác, thúc đẩy hợp tác về khoa học - công nghệ, phát triển hạ tầng chiến lược và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước lưu ý các Đại sứ chú trọng công tác cộng đồng, tăng cường đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời phát huy hiệu quả nguồn lực trí thức, chuyên gia, doanh nhân kiều bào cho phát triển đất nước. Các Đại sứ cũng được kỳ vọng là cầu nối quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh Việt Nam, lan tỏa giá trị văn hóa và con người Việt Nam ra thế giới, xây dựng cơ quan đại diện đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu cùng các Đại sứ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại diện các tân Đại sứ bày tỏ xúc động và vinh dự khi được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó trọng trách. Các Đại sứ cam kết quán triệt và thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại của Việt Nam với các nguyên tắc độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, tích cực thúc đẩy hội nhập quốc tế, đẩy mạnh các lĩnh vực ngoại giao về kinh tế và khoa học - công nghệ, qua đó góp phần nâng cao vị thế quốc gia và thực hiện các mục tiêu phát triển đến dấu mốc 100 năm của đất nước.