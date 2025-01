Cục Tần số vô tuyến điện nói gì về an toàn bay của thiết bị Drone

200 thiết bị bay không người lái (drone) trình diễn tại chương trình Du lịch Hà Nội chào 2024 - Get on Hanoi 2024 tối 9/3.

Hai sự kiện các thiết bị drone gần đây nhất được biểu diễn tại Hà Nội là đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2024 và ngày 9/3 vừa qua, đã mang đến sự hứng thú đặc biệt khi hàng trăm thiết bị bay không người lái đã trình diễn rất sắc màu ấn tượng trên bầu trời. Sự kiện màn trình diễn ánh sáng lần thứ hai nằm trong chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2024 - Get on Hanoi 2024" được công bố Quyết định công nhận Khu du lịch Nhật Tân với chủ đề "Get on Hanoi 2024 - Sắc hương Tây Hồ" diễn ra vào ngày 9-10/3 tại không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (phố đi bộ Trịnh Công Sơn) địa điểm 612 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội.

Có khoảng 200 máy bay không người lái trình diễn bắt đầu từ lúc 21h30 ngày 9/3. Màn biểu diễn kéo dài khoảng 15 phút, trình diễn các biểu tượng hoa, hương sắc Tây Hồ hoặc dòng chữ "Hương sắc Tây Hồ", "Geton Hanoi 2024"…

Đây chính là tác phẩm ánh sáng nghệ thuật vô cùng độc đáo, đưa du khách khám phá những điểm đến du lịch nổi tiếng, đặc trưng của du lịch Hà Nội 2024. Trong đó, khởi đầu là các điểm đến của Tây Hồ.

Cùng với đó, chương trình sẽ tổ chức không gian trải nghiệm ẩm thực đa dạng cùng gian hàng trưng bày những sản phẩm du lịch, tham quan chụp ảnh với tiểu cảnh trang trí, tham gia trò chơi dân gian truyền thống… và cùng chiêm ngưỡng những bức ảnh đạt giải trong Cuộc thi Ảnh du lịch "Thủ đô Hà Nội chào đón bạn - Welcome Hanoi City”.

Trong chương trình có lễ công bố Quyết định của UBND TP. Hà Nội về việc công nhận khu du lịch cấp thành phố đối với Khu du lịch Nhật Tân thuộc quận Tây Hồ. Việc công nhận Khu du lịch Nhật Tân là khu du lịch cấp thành phố tạo điều kiện để quận Tây Hồ triển khai các hoạt động quảng bá, thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm và nghỉ ngơi cũng như khám phá thưởng thức ẩm thực đặc trưng địa phương và các vùng miền.

Chương trình cũng là sự kiện khai mở cho hơn 50 chuỗi các hoạt động văn hóa, lễ hội, du lịch 2024 của Hà Nội như: Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024; Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2024; Festival Thu Hà Nội; Lễ hội Ẩm thực và Du lịch làng nghề; Lễ hội Áo dài Hà Nội 2024..., góp phần giúp quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Chuỗi hoạt động hướng đến hoàn thành mục tiêu đón 27 triệu lượt khách du lịch đến Hà Nội năm 2024. Trong đó có 5,5 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu từ khách du lịch đạt 109,41 nghìn tỷ đồng.

Trước giờ trình diễn, các thiết bị bay không người lái được sắp xếp theo sơ đồ với sự chính xác cao.

Màn trình diễn ánh sáng độc đáo của 2024 drone

Là đơn vị thực hiện sự kiện tại đêm giao thừa Giáp Thìn 2024 với màn trình diễn ánh sáng độc đáo của 2024 drone, ông Nguyễn Minh Thắng - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần giải pháp kinh doanh Corex chia sẻ, drone light có thể sắp xếp thành hình ảnh 2D và 3D, thưởng thức từ rất xa và bao phủ nhiều góc độ, độ an toàn cao…

Trình diễn drone luôn là tâm điểm của các sự kiện mang quy mô quốc tế, ví dụ như lễ hội ánh sáng Vivid Sydney (Australia), lễ khai mạc Olympic, sự kiện thể thao Super Bowl, hay đại nhạc hội lớn nhất thế giới Ultra Music Festival...

Drone đang được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, nhiều ngành công nghiệp khác nhau như vận chuyển, giám sát, y tế, nông nghiệp, ghi hình, viễn thông... Tuy nhiên drone dùng để trình diễn nghệ thuật sẽ có những đặc điểm riêng: Khối lượng nhẹ và đảm bảo độ an toàn cao, thời gian bay dài, đèn ánh sáng RGB có độ sáng cao, hệ thống định vị và motor bay chính xác đến từng xen ti mét.

Sự kiện này đòi hỏi phải có sự quy tụ của rất nhiều chuyên gia. Tất cả phải được lập trình chính xác. Quá trình làm việc phải thực sự chuyên nghiệp và nghiêm túc, sau đó mới đến yếu tố công nghệ và kỹ thuật.

Khi đã có những hình ảnh được lập trình cho từng drone, tất cả drone được kết nối với hệ thống điều khiển. Bộ phận kỹ thuật sẽ khởi động, kiểm tra tín hiệu - động cơ - pin - khả năng vận hành... của từng drone. Khi tất cả đã sẵn sàng, hệ thống máy tính sẽ tự động ra lệnh cho drone đồng loạt bay lên xếp các hình đã lập trình sẵn. Việc cất cánh drone được thực hiện tự động nên rất đơn giản, tuy nhiên chuẩn bị cho màn cất cánh này là khối lượng công việc khổng lồ.

Chỉ trong vòng 24 giờ sau màn trình diễn, thông tin về sự kiện đã được chia sẻ hàng triệu lượt trên các phương tiện thông tin đại chúng. Do đó, không chỉ mở ra tiềm năng về công nghệ trình diễn, drone còn mở ra tiềm năng về phát triển văn hóa - du lịch, phát triển điểm đến và quảng bá thương hiệu đối với các địa phương, các doanh nghiệp.

Trình diễn ánh sáng drone cũng có thể bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Điều kiện lý tưởng để trình diễn drone là thời tiết không mưa, với sức gió vừa phải.

Trong ngày tổng duyệt 7-2, dưới điều kiện thời tiết mưa phùn và sức gió rất lớn (gió giật tới 23 km/h), màn trình diễn vẫn diễn ra an toàn.

Cục Tần số vô tuyến điện đã cung cấp thêm thông tin về tính an toàn bay tại các sự kiện này

Phòng kỹ thuật thiết bị - Trung tâm kỹ thuật Cục Tần số vô tuyến điện cho biết: Các sự kiện trình diễn ánh sáng bằng thiết bị drone trên đã được cấp phép bởi các cơ quan liên quan, ví dụ như: Tần số sử dụng, bên không lưu phía quân sự, nhà sản xuất thiết bị, chất lượng, ... và đơn vị vận hành. Trong quá trình bay trình diễn vẫn có những rủi ro không lường trước được nhưng tỷ lệ vô cùng thấp. Tuy nhiên, đều nằm trong các phương án xử lý đã được nghiên cứu và phê duyệt. Về không gian bay, các thiết bị đều có khoảng cách tối đa về độ cao và đường chéo, đường kính... nếu ra khỏi giới hạn và các điểm đã được tính toán thì sẽ bị vô hiệu, thường thì sẽ hạn chế ít hơn mức cho phép cùng với lượng Pin đã được tính toán theo chỉ tiêu kỹ thuật.

Hiện Cục Tần số vô tuyến điện có những xe lưu động để kiểm soát các thiết bị bay này, có thể điều hướng, định vị và kiểm soát các thiết bị bay dạng như trên, có thể nắm rõ là được phép hay không được phép và có biện pháp xử lý ngay khi cần thiết. Bên cạnh đó, Cục còn có các trạm kiểm soát cố định về vấn đề tần số, nằm rải rác tại Hà Nội có thể vào cuộc ứng phó ngay khi có sự cố xảy ra.