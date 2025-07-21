Alaska Airlines dừng hơn 200 chuyến bay do sự cố công nghệ thông tin

Máy bay Boeing 737 MAX 9 của Alaska Airlines. Ảnh: Wikimedia Commons

Theo Interestingengineering, đưa tin hãng hàng không Alaska Airlines buộc phải đình chỉ toàn bộ hoạt động bay vào đêm Chủ nhật sau khi hệ thống công nghệ thông tin gặp trục trặc nghiêm trọng. Sự cố này ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 200 máy bay, khiến hàng nghìn hành khách mắc kẹt tại các sân bay trên khắp nước Mỹ.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) xác nhận hãng hàng không ra lệnh dừng bay vào 11 giờ đêm theo giờ miền Đông. Trước đó, sự cố bắt đầu từ 8 giờ tối theo giờ Thái Bình Dương, làm tê liệt hệ thống vận hành của Alaska Airlines và hãng con Horizon Air.

Tình trạng hỗn loạn kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Tại Sân bay Quốc tế Denver, hành khách Grant Watts mô tả trải nghiệm khó khăn khi phải chờ đợi trên đường băng trong hai tiếng đồng hồ mà không nhận được thông tin rõ ràng từ phi hành đoàn.

Nhiều hành khách khác gặp khó khăn tương tự, từ việc không thể nhận hành lý đến tình trạng không tìm được chuyến bay thay thế. Một số người vẫn phải ở lại trong máy bay đến tận đêm muộn để chờ hướng dẫn từ hãng.

Alaska Airlines thông báo khôi phục hoạt động vào 2 giờ sáng thứ Hai, nhưng cảnh báo tác động sẽ kéo dài. Hãng cho biết cần thời gian để sắp xếp lại máy bay và phi hành đoàn, đồng thời các chuyến bay tiếp tục có thể bị ảnh hưởng.

Mô hình sự cố lặp lại đáng lo ngại

Đây là lần thứ hai trong vòng hơn một năm Alaska Airlines phải dừng toàn bộ phi đội do vấn đề kỹ thuật. Tháng 4/2024, hãng này từng gặp sự cố tương tự khi phần mềm tính toán trọng lượng và cân bằng máy bay gặp trục trặc.

Chuỗi sự cố này diễn ra sau vụ việc nghiêm trọng khác của hãng, khi tấm cửa trên Boeing 737 MAX 9 bị thổi bay giữa chuyến bay. Những sự việc liên tiếp này đặt ra câu hỏi về độ tin cậy của hạ tầng công nghệ tại Alaska Airlines.

Việc lặp đi lặp lại các sự cố công nghệ cho thấy hãng có thể đang gặp khó khăn trong việc nâng cấp và bảo trì hệ thống IT. Tuy nhiên, Alaska Airlines chưa cung cấp thông tin chi tiết về nguyên nhân cụ thể của sự cố mới nhất này.

Ngành hàng không đối mặt mối đe dọa an ninh mạng

Sự cố của Alaska Airlines diễn ra trong bối cảnh ngành hàng không toàn cầu đang phải đối phó với làn sóng tấn công mạng gia tăng. Tháng 6 vừa qua, Hawaiian Airlines cũng thuộc Alaska Air Group đã trở thành nạn nhân của tin tặc.

Các chuyên gia an ninh mạng từ Google và Palo Alto Networks cảnh báo nhóm tin tặc "Scattered Spider" đang nhắm vào ngành hàng không. Trong năm nay, nhiều hãng hàng không lớn khác cũng hứng chịu các cuộc tấn công tương tự.

WestJet Airlines của Canada và Qantas của Australia đều gặp sự cố an ninh mạng nghiêm trọng. Riêng vụ việc tại Qantas đã ảnh hưởng đến hàng triệu thông tin cá nhân của khách hàng.

Cũng trong ngày 20/7, Microsoft cũng báo cáo phát hiện "các cuộc tấn công đang diễn ra" vào phần mềm máy chủ của hãng được các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp sử dụng. Tuy nhiên, chưa rõ liệu có mối liên quan nào giữa hai sự việc này hay không.

Tác động kinh tế và uy tín

Alaska Airlines vận hành 238 máy bay Boeing 737 và 87 máy bay Embraer 175, phục vụ hơn 44 triệu khách hàng hàng năm trên 120 điểm đến. Mỗi lần dừng hoạt động đều gây thiệt hại kinh tế lớn, từ chi phí bồi thường hành khách đến mất doanh thu.

Uy tín của hãng cũng chịu tác động tiêu cực khi hành khách bắt đầu đặt câu hỏi về độ tin cậy của dịch vụ. Việc xảy ra sự cố kỹ thuật liên tiếp có thể khiến khách hàng chuyển sang các hãng cạnh tranh.

Chuỗi sự cố tại Alaska Airlines phản ánh thách thức lớn hơn mà toàn ngành hàng không đang đối mặt. Sự phụ thuộc ngày càng cao vào công nghệ số đồng nghĩa với việc mỗi lỗ hổng kỹ thuật đều có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Các hãng hàng không cần xây dựng hệ thống dự phòng mạnh mẽ hơn, đầu tư vào công nghệ an ninh mạng tiên tiến và đào tạo nhân lực chuyên môn cao. Đồng thời, việc hợp tác với các cơ quan an ninh quốc gia để chia sẻ thông tin về mối đe dọa cũng trở nên cấp thiết.

Đối với Alaska Airlines, hãng cần thực hiện đánh giá toàn diện hệ thống IT, xây dựng kế hoạch phục hồi sau thảm họa hiệu quả và minh bạch hóa thông tin với khách hàng. Chỉ khi đó, hãng mới có thể lấy lại niềm tin từ hành khách và đảm bảo hoạt động bền vững trong tương lai.