CEO Ferrari tự tin đối phó thuế quan Mỹ, chuẩn bị ra mắt siêu xe điện

CEO Ferrari khẳng định đã "sẵn sàng" với các biện pháp đối phó thuế quan Mỹ. Các nhà phân tích cho biết rằng họ kỳ vọng Ferrari sẽ trở thành một ngoại lệ trong ngành ô tô châu Âu. Ảnh: Getty.

CEO Ferrari cho biết hãng đã chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp đối phó nếu Mỹ áp thuế lên ô tô châu Âu. Phát biểu tại sự kiện CONVERGE LIVE ở Singapore, ông nhấn mạnh: "Chúng tôi đã sẵn sàng," nhưng không tiết lộ chi tiết và chỉ khuyến nghị "hãy chờ con số chính thức được công bố," ám chỉ mức thuế 25% mà cựu Tổng thống Donald Trump từng đề xuất.

Vigna cũng cho biết Ferrari đang theo dõi sát diễn biến trong những tuần tới và khẳng định quan điểm thống nhất về vấn đề thuế quan.

Các nhà sản xuất ô tô Châu Âu đối mặt với bất ổn thương mại

Các hãng xe châu Âu đang phải vật lộn với tình trạng bất ổn về chính sách thương mại trong những tháng gần đây, khi mối đe dọa về thuế nhập khẩu của Hoa Kỳ đã gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với nhiều nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM).

Thuế quan dự kiến sẽ có tác động sâu sắc đến ngành công nghiệp ô tô do chuỗi cung ứng có tính toàn cầu hóa cao và sự phụ thuộc lớn vào hoạt động sản xuất trên khắp Bắc Mỹ, đặc biệt là Mexico.

Thuế quan đối với các công ty ô tô đang tuân thủ các tiêu chuẩn theo Thỏa thuận Hoa Kỳ-Mexico-Canada (USMCA) đã được tạm hoãn vào đầu tháng này đến ngày 2 tháng 4.

Các nhà phân tích đã chỉ ra vào cuối năm ngoái rằng Ferrari có thể là một ngoại lệ trong ngành ô tô châu Âu. Với việc tất cả xe đều được sản xuất tại Ý, công ty được đánh giá là có vị thế tốt để vượt qua bất kỳ đợt tăng giá nào.

Những bình luận của Vigna được đưa ra ngay sau khi hãng xe sang của Ý báo cáo lợi nhuận ròng năm 2024 tăng đáng kể, nhờ vào sự kết hợp sản phẩm mạnh mẽ và nhu cầu ngày càng tăng đối với các tùy chọn cá nhân hóa trên xe của hãng.

CEO Vigna xác nhận rằng Ferrari vẫn đang trên đúng lộ trình để ra mắt chiếc xe điện hoàn toàn đầu tiên của hãng vào cuối năm nay. Sự kiện ra mắt quan trọng này dự kiến diễn ra vào ngày 9 tháng 10 tại trụ sở Maranello của công ty ở Ý.

Mẫu xe điện sắp ra mắt, được sản xuất tại Ý, là một trong sáu mẫu xe mới mà công ty có kế hoạch giới thiệu trong năm nay.

Cổ phiếu Ferrari niêm yết tại Milan đã tăng khoảng 0,5% tính từ đầu năm đến nay.