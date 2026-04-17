Du lịch nội địa ‘tăng nhiệt’ dịp lễ

Nếu như năm 2025, kỳ nghỉ được kéo dài thêm nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Thống nhất Đất nước, thì trong năm 2026, cả ba ngày lễ đều rơi vào cùng một tuần, giúp nhiều người dễ dàng tận hưởng kỳ nghỉ dài hơn nếu xin nghỉ thêm hai ngày giữa tuần.

Lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú tăng cao phản ánh nhu cầu du lịch nội địa tăng mạnh mẽ. Các điểm đến ven biển dẫn đầu trong danh sách du lịch nội địa, trong đó, bốn trên năm điểm đến nội địa được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất là Vũng Tàu (tăng 101% so với năm ngoái), Nha Trang (tăng 96% so với năm ngoái), Đà Nẵng (tăng 89% so với năm ngoái) và Phan Thiết (tăng 72% so với năm ngoái).

Ngoài ra Đà Lạt cũng là điểm đến lọt vào bảng xếp hạng với mức tăng 45% so với năm ngoái. Điểm đến thu hút du khách nhờ khí hậu mát mẻ, phù hợp cho chuyến du lịch ngắn ngày để "trốn nắng". Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào đợt nắng nóng gay gắt sớm hơn mọi năm, nhiệt độ được ghi nhận gần 40 độ ở nhiều nơi trên toàn quốc, thì Đà Lạt đã được nhiều du khách lựa chọn.

Du khách Việt có xu hướng lựa chọn các điểm đến quen thuộc cho chuyến du lịch ngắn ngày trong kỳ nghỉ lễ sắp tới (Nguồn: Internet)

Bảng xếp hạng này cũng nhấn mạnh sở thích du khách Việt đang có sự thay đổi lớn, đặc biệt chú trọng đến yếu tố tiện lợi và khoảng cách di chuyển ngắn. Thay vì mạo hiểm khám phá những địa điểm ít người biết đến, họ đang lựa chọn những điểm đến nổi tiếng, dễ di chuyển, giúp tối ưu hóa chi phí chuyến du lịch mà vẫn có được những trải nghiệm ý nghĩa cùng với gia đình và bạn bè.

Không chỉ du lịch nội địa, du lịch nước ngoài trong dịp lễ này cũng ghi nhận mức tăng trưởng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Các "điểm đến quốc dân" như Bangkok và Singapore vẫn duy trì vị thế trong Top 5, thì Tokyo và Seoul lại chứng kiến sự bùng nổ về lượng quan tâm với tỷ lệ tăng trưởng lần lượt là 49% và 20%. Điều này cũng cho thấy, du khách Việt có tâm lý tận dụng kỳ nghỉ dài ngày để lên kế hoạch chuyến hành trình đến vùng lãnh thổ xa hơn, thay vì các chuyến đi Đông Nam Á ngắn đặc trưng. Đài Bắc cũng tiếp tục góp mặt trong danh sách những điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất, giữ vị trí thứ 5 trong bảng Top 5 điểm đến quốc tế yêu thích trong kỳ nghỉ này.

Danh sách các điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất cho kỳ nghỉ lễ, theo lượt tìm kiếm từ ngày 24/04 đến 02/05/2026 bao gồm:

Hạng Điểm đến trong nước Điểm đến quốc tế #1 Vũng Tàu Bangkok #2 Đà Nẵng Tokyo #3 Phan Thiết Seoul #4 Nha Trang Singapore #5 Đà Lạt Đài Bắc

Chia sẻ về con số này, ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Agoda Việt Nam, nhận định: "Du khách Việt đang ưu tiên những chuyến đi dễ lên kế hoạch, tối ưu về chi phí và phù hợp với lối sống riêng. Trước thềm kỳ nghỉ lễ dài, chúng tôi nhận thấy có một xu hướng đang định hình thị trường: du khách Việt ưu tiên những chặng bay ngắn và hành trình trải nghiệm tại các điểm đến thân thuộc – nơi vừa đảm bảo tính tiện lợi, vừa mang lại sự thoải mái. Tại Agoda, chúng tôi luôn đồng hành cùng những thay đổi trong thị hiếu này bằng cách cung cấp đa dạng các lựa chọn lưu trú, chuyến bay và hoạt động trải nghiệm, giúp du khách hoàn toàn an tâm và tự tin với mỗi quyết định dịch chuyển của mình."