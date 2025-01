Mercedes-Benz E-Class 'bùng nổ' ưu đãi trong tháng 9

Mẫu xe Mercedes-Benz E 300 AMG

MERCEDES-BENZ E-CLASS SỞ HỮU MỨC GIÁ KHUYẾN MÃI HẤP DẪN TRONG THÁNG 9

Từ 01/09 đến 30/09/2024, MBV mang đến ưu đãi giảm giá tiền mặt cho khách hàng lựa chọn các dòng xe E-Class bao gồm có phiên bản E 180 FL, E 200 Exclusive và E 300 AMG FL tại hệ thống Nhà phân phối chính hãng Mercedes-Benz Việt Nam trên toàn quốc.

Cụ thể, mức giảm như sau:

Dòng xe Giá bán lẻ đề xuất (triệu VNĐ) (*) Mức khuyến mãi trong tháng 9/2024 Giá bán lẻ sau khi giảm giá trong tháng 9/2024 (triệu VNĐ) E 180 FL (V1) 1,889 -130 triệu 1,759 E 200 Exclusive FL (V1) 2,223 -160 triệu 2,063 2,540 -160 triệu 2,380 E 300 AMG FL (V1) 2,889 -250 triệu 2,639

(*) Giá bán lẻ đề xuất có thể thay đổi tùy thuộc vào năm sản xuất của dòng xe tương ứng.

Thế hệ E-Class hiện tại đã được nâng cấp qua nhiều lần, với sự bổ sung gần như toàn diện về tính năng nhưng lại sở hữu mức giá bán hấp dẫn bậc nhất trong phân khúc.

Bên cạnh đó, theo Nghị định số 109/2024/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 29/8, lệ phí trước bạ nộp lần đầu với ôtô, rơ moóc hoặc sơmi rơ moóc và các loại xe tương tự sản xuất, lắp ráp trong nước được giảm 50%, áp dụng từ 1/9 đến 30/11/2024. Như vậy, khi sự hỗ trợ từ Chính phủ song hành cùng khuyến mãi trực tiếp từ hãng Mercedes-Benz, khách hàng có nhu cầu đối với các dòng xe E-Class nêu trên sẽ nhận được mức ưu đãi lên đến hơn 100% lệ phí trước bạ.

Mercedes-Benz E 200 Exclusive FL (V1)

Mercedes-Benz E-Class với hơn 71 năm lịch sử đã trở thành biểu tượng không thể thiếu của thương hiệu Mercedes-Benz. Dù là vẻ ngoài “iconic” với logo nổi bật trên E 200 Exclusive - dấu ấn chỉ dành riêng cho các dòng xe cao cấp nhất, hay phong cách thể thao mạnh mẽ của E 300 AMG, E-Class luôn được nhận diện như biểu tượng của sự thành đạt. Đây là chiếc xe mang trong mình sự trầm tĩnh, tinh tế, cùng một nét ngạo nghễ ẩn sau vẻ ngoài chững chạc, vững chắc.

Điều đó càng được khẳng định qua bộ lốp chuyên dụng Mercedes Original, được thiết kế, thử nghiệm và tinh chỉnh riêng cho E-Class. Những chiếc lốp này không chỉ đảm bảo tương thích tuyệt đối với hệ thống an toàn, mà còn nâng cao khả năng xử lý, rút ngắn khoảng cách phanh và tối ưu hóa mức tiêu thụ nhiên liệu. Trên những chặng đường dài, người lái sẽ cảm nhận rõ nét sự tinh tế mà E-Class mang lại - một trải nghiệm không bốc đồng, đẳng cấp.

Mercedes-AMG A 35 4MATIC (V1)

ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN CHÍNH THỨC CHO 3 DÒNG XE AMG

Chính thức có hiệu lực từ ngày 12/08/2024, 3 mẫu xe AMG danh tiếng của Mercedes-AMG đã có sự điều chỉnh mức giá bán lẻ. Đi cùng sự kỳ vọng mở rộng phân khúc xe hiệu năng cao và mang hình ảnh mạnh mẽ đầy đam mê của AMG đến gần hơn với khách hàng, sự điều chỉnh mức giá bán lẻ từ MBV cho thấy sự nỗ lực của hãng xe Đức tại thị trường Việt Nam.

Cụ thể, mức giá bán lẻ kể từ ngày 12/08/2024 đã thay đổi như sau:

Dòng xe Giá bán lẻ trước ngày 12/08/2024 (triệu VNĐ) (*) Mức điều chỉnh (triệu VNĐ) Giá bán lẻ sau khi điều chỉnh (triệu VNĐ) Mercedes-AMG C 43 4MATIC 2,960 -361 2,599 Mercedes-AMG A 35 4MATIC (V1) 2,000 -182 1,818 Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC Coupé 5,189 -490 4,699

(*) Giá bán lẻ đề xuất có thể thay đổi tùy thuộc vào năm sản xuất của dòng xe tương ứng.

Trong 3 dòng xe được điều chỉnh giá lần này, mẫu Mercedes-AMG C 43 4MATIC là dòng xe AMG đầu tiên được lắp ráp tại Việt Nam. Dưới nắp capo của C 43 AMG chính là khối động cơ 2.0L với công nghệ 48V mild-hybrid được thiết kế theo triết lý "One man, one engine" (tạm dịch “Mỗi kỹ sư, một động cơ") và được nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy của Mercedes-Benz ở Affalterbach, Đức. Sinh ra từ đường đua, đây là mẫu xe AMG thương mại đầu tiên trên thế giới áp dụng công nghệ tăng áp điện thừa hưởng từ xe đua F1.

Mercedes-AMG A 35 4MATIC (V1)

Luôn là những dòng xe được cộng đồng đam mê tốc độ săn đón, các mẫu xe thuộc thương hiệu Mercedes-AMG không chỉ mang trong mình DNA thuần túy của sức mạnh, mà còn sở hữu những cảm xúc và giá trị lâu đời.

Thương hiệu AMG khởi đầu vào năm 1967 bởi niềm đam mê dành cho các dòng xe đua thể thao của 2 nhà sáng lập - Hans Werner Aufrecht và Erhard Melcher. Tên gọi “AMG” được viết tắt bởi ký hiệu đầu tiên trong “Aufrecht”, “Melcher” – tên của 2 nhà sáng lập và “Großaspach” - nơi họ tạo nên những động cơ AMG đầu tiên, đặt dấu ấn mở màn cho hành trình từ một tên gọi xa lạ trở thành một thương hiệu danh tiếng toàn cầu.