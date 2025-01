Samsung ra mắt phiên bản The Frame-Disney100

Phiên bản The Frame-Disney100 sẽ có các tùy chọn 50, 55, 65, 75 và 85 inch, người dùng có thể thưởng thức 100 tác phẩm nghệ thuật đặc biệt từ BST Disney được tích hợp trong phiên bản giới hạn lần này. Tại một số thị trường như Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc và châu Mỹ Latinh, The Frame phiên bản đặc biệt sẽ có thêm khung viền bezel bóng bẩy đi kèm điều khiển từ xa lấy cảm hứng từ Chuột Mickey - nhân vật kinh điển của nhà Disney được hâm mộ trên toàn thế giới.

Chia sẻ về sự hợp tác đặc biệt này, ông Nguyễn Minh Tâm, Giám đốc ngành hàng Điện tử Nghe nhìn, Công ty Điện tử Samsung Vina cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi mang phiên bản The Frame này cho người hâm mộ Việt Nam nhân cột mốc kỷ niệm 100 năm của Disney. Sự hợp tác thú vị này sẽ làm nổi bật các tính năng khác biệt của The Frame, sáng tạo cách thức mới để người dùng thưởng thức nội dung trên TV The Frame. Chúng tôi hy vọng phiên bản The Frame độc đáo này sẽ tiếp cận nhiều người dùng hơn, giúp họ có trải nghiệm giải trí tuyệt vời trong không gian nghệ thuật ngay tại nhà.”

Phiên bản The Frame-Disney100 là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ Samsung và trí tưởng tượng phong phú của Disney. Khi bật TV lên người dùng sẽ được chào đón bằng logo Samsung x Disney100 trên màn hình. 100 tác phẩm nghệ thuật dành riêng cho Disney có sẵn trên Samsung Art Store với các nội dung nổi tiếng như Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios, Marvel, Lucasfilm và National Geographic… Người hâm mộ Disney có thể thỏa sức tuyển chọn và trưng bày bộ sưu tập các nhân vật và nội dung yêu thích trên TV.

Hơn nữa, với Samsung Art Store, người dùng cũng có thể thưởng thức các bộ sưu tập tuyệt đẹp được tuyển chọn từ các bảo tàng quốc tế hàng đầu như Louvre, Tate… cũng như từ các nghệ sĩ bậc thầy như Monet, Van Gogh. Samsung Art Store mang trải nghiệm trưng bày nghệ thuật trực tiếp đến từng ngôi nhà theo cách đơn giản hơn bao giờ hết, và bộ sưu tập Disney mới được bổ sung, sẽ đem đến nhiều tác phẩm hấp dẫn hơn nữa để người dùng thoải mái lựa chọn.

Ở một số thị trường như Mỹ, Hàn Quốc, châu Âu, châu Mỹ Latinh, The Frame phiên bản đặc biệt này được hoàn thiện bằng khung viền bezel độc quyền mang màu sắc đặc trưng của Disney100 - kim loại bạc bạch kim cao cấp - đi kèm với điều khiển từ xa phiên bản đặc biệt - thể hiện sự yêu mến đối với chuột Mickey, nhân vật được yêu thích nhất của Disney.

Tại Việt Nam, khung viền The Frame đa dạng màu sắc gồm nâu gõ, beige và trắng… mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn phong phú, phù hợp với gu thẩm mỹ và phong cách nội thất của từng không gian riêng.

Kể từ khi ra mắt, The Frame đã tái định nghĩa về cách thưởng thức nội dung khi biến màn hình TV truyền thống trở thành tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Thiết kế khung tranh độc đáo, tinh tế của TV được người hâm mộ trên toàn thế giới đánh giá là một sự bổ sung tuyệt vời phù hợp với thiết kế nội thất, trong khi đó chất lượng hình ảnh 4K QLED sắc nét và cao cấp của TV giúp người dùng mãn nhãn khi xem, nâng trải nghiệm giải trí tại gia lên tầm cao mới.

