Sự kiện tập trung vào bài toán tối ưu góc làm việc trong điều kiện không gian giới hạn, đồng thời đảm bảo hiệu quả quay dựng và vận hành lâu dài.

Diễn giả Hiếu BK

Tại đây, với sự tham gia của diễn giả Hiếu BK, người tham dự được quan sát trực tiếp cách setup một góc làm việc được thiết lập như thế nào để đáp ứng được nhiều mục đích cùng lúc, từ quay video, thu âm đến hậu kỳ.

Thay vì mở rộng không gian hay đầu tư dàn trải, cách tiếp cận được nhấn mạnh là tối ưu trên chính diện tích sẵn có, biến một góc nhỏ thành nơi có thể vận hành toàn bộ quá trình sản xuất nội dung.

Một trong những vấn đề được người tham gia quan tâm nhất đó chính là cách lựa chọn và sử dụng một chiếc điện thoại, một chiếc máy ảnh, sử dụng webcam cho đến micro, máy tính… để mỗi thiết bị đều được đặt vào đúng vai trò trong tổng thể.

Diễn giả Hiếu BK cũng đã mang đến những chia sẻ thực tế và mẹo hữu ích giúp người tham dự hiểu cách tận dụng thiết b ị sẵn có, đồng thời biết khi nào cần nâng cấp để phục vụ nhu cầu sản xuất nội dung. Việc đồng bộ giữa hình ảnh và âm thanh cũng được nhấn mạnh như yếu tố giúp nâng cao trải nghiệm người xem.

Workshop còn mở rộng sang cách vận hành toàn bộ quá trình sản xuất nội dung như một workflow hoàn chỉn

Không dừng lại ở việc setup, workshop còn mở rộng sang cách vận hành toàn bộ quá trình sản xuất nội dung như một workflow hoàn chỉnh. Từ khâu chuẩn bị, quay A-roll, B-roll đến hậu kỳ và xuất bản, mỗi bước đều có vai trò rõ ràng trong việc tạo ra một sản phẩm cuối cùng.

Ngoài ra, trong quá trình sản xuất nội dung, việc lưu trữ dữ liệu cũng trở thành một yếu tố quan trọng, đặc biệt khi khối lượng video ngày càng lớn và cần xử lý liên tục từ quay đến hậu kỳ. Tại workshop, đại diện Kioxia cũng đã giới thiệu các giải pháp lưu trữ, góp phần hoàn thiện quy trình làm nội dung khi kết hợp cùng hệ sinh thái thiết bị từ Elgato, qua đó hỗ trợ người làm nội dung kiểm soát tốt hơn tiến độ, chất lượng và hiệu suất làm việc.

Workshop đã giúp người tham dự hiểu rằng sự khác biệt không nằm ở việc quay được bao nhiêu video, mà ở cách kiểm soát tiến độ, chất lượng và hiệu suất làm việc thông qua một quy trình phù hợp.

Thông qua workshop này, Elgato hướng đến việc hỗ trợ người làm nội dung xây dựng hệ thống làm việc hiệu quả, kết nối giữa thiết bị, không gian và quy trình sản xuất, giúp người tham dự từng bước hoàn thiện cách làm nội dung và nâng cao tính chuyên nghiệp trong quá trình làm việc.