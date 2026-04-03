Chuyển động số
Hạ tầng thông minh

Bắc Ninh tăng tốc chuyển đổi số, hướng tới đô thị thông minh với sự hỗ trợ của VNPT

Hồng Nhung

Hồng Nhung

14:10 | 03/04/2026
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Theo đó, VNPT sẽ đồng hành cùng Bắc Ninh trong hành trình chuyển đổi số, hướng tới đô thị thông minh, giai đoạn 2026–2030.
VNPT 3 năm liên tiếp được công nhận là đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số chất lượng tốt nhất Việt Nam phủ sóng 5G tới 91,2% dân số Xã Sóc Sơn và VNPT Hà Nội ký kết hợp tác chiến lược thúc đẩy chuyển đổi số

Được biết, trước đó giai đoạn 2021–2025 VNPT và Bắc Ninh đã hợp tác hiệu quả, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đã vạch ra trước đó, với 4/4 nhiệm vụ tại Bắc Ninh và 5/5 nhiệm vụ tại Bắc Giang, tạo nền tảng quan trọng cho tiến trình chuyển đổi số toàn diện.

Bắc Ninh tăng tốc chuyển đổi số, hướng tới đô thị thông minh với sự hỗ trợ của VNPT

Đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh và đồng chí Ngô Diên Hy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT thực hiện nghi thức ký kết hợp tác

Hiện tại, hạ tầng viễn thông – công nghệ thông tin của Bắc Ninh sau khi sáp nhập đã được đầu tư đồng bộ, phủ kín 100% địa bàn đến cấp xã, phường, thôn, xóm. Trong đó, tại Bắc Ninh đã có 636 trạm phát sóng di động, kết hợp cùng gần 200.000 cổng cáp quang, bảo đảm kết nối Internet tốc độ cao đến từng khu vực dân cư. Tại Bắc Giang đã có 667 trạm 4G cùng hàng chục trạm 5G đã được triển khai, từng bước hình thành nền tảng cho các ứng dụng số thế hệ mới.

Trên nền tảng hạ tầng đó, các dịch vụ và ứng dụng số được triển khai sâu rộng. Hơn 12.682 doanh nghiệp tại Bắc Ninh đã sử dụng hóa đơn điện tử; gần 212.568 thuê bao chữ ký số SmartCA và hàng nghìn doanh nghiệp ứng dụng các giải pháp số trong quản trị, thanh toán, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số tại địa phương.

Ở lĩnh vực xã hội, chuyển đổi số cũng ghi nhận những bước tiến rõ rệt. Hệ thống y tế số được triển khai tới nhiều trung tâm y tế và cơ sở y tế tuyến xã; trong khi lĩnh vực giao thông chứng kiến việc lắp đặt khoảng 850 camera tại Bắc Ninh và hơn 800 camera tại Bắc Giang, kết nối về hệ thống giám sát tập trung, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và đảm bảo an ninh trật tự.

Những con số này cho thấy chuyển đổi số tại Bắc Ninh không chỉ dừng ở quy mô triển khai, mà đã thực sự đi vào chiều sâu, tạo ra những thay đổi rõ nét trong hoạt động quản lý, sản xuất và đời sống xã hội.

Để tăng tốc chuyển đổi số, hướng tới đô thị thông minh trong giai đoạn tiếp theo, hợp tác giữa VNPT và Bắc Ninh giai đoạn 2026–2030 với trọng tâm chuyển từ “xây dựng hạ tầng” sang “khai thác hiệu quả dữ liệu và nền tảng số”.

Cụ thể, hạ tầng số sẽ tiếp tục được đầu tư theo hướng hiện đại và tích hợp, với việc mở rộng mạng di động thế hệ mới 5G/6G, phát triển các nền tảng điện toán đám mây, Internet vạn vật (IoT) và hệ thống kết nối dữ liệu quy mô lớn. Đây là nền tảng quan trọng để triển khai các ứng dụng thông minh trong quản lý và điều hành.

Đồng thời trong giai đoạn này, việc xây dựng các trung tâm điều hành thông minh (IOC) và hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia là mục tiêu. Trên cơ sở đó, các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) sẽ được ứng dụng sâu rộng, giúp nâng cao chất lượng dự báo, phân tích và ra quyết định trong quản lý nhà nước.

Chuyển đổi số cũng sẽ lan tỏa mạnh mẽ sang khu vực doanh nghiệp và đời sống người dân. Các nền tảng thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và quản lý chuỗi cung ứng sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế địa phương. Đồng thời, các chương trình đào tạo kỹ năng số, phát triển công dân số sẽ từng bước hình thành một xã hội số toàn diện.

Định hướng này gắn liền với mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, hướng tới mô hình đô thị thông minh, phát triển bền vững và giàu bản sắc văn hóa.

Bắc Ninh tăng tốc chuyển đổi số, hướng tới đô thị thông minh với sự hỗ trợ của VNPT
Đồng chí Tô Dũng Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Tô Dũng Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT nhấn mạnh, hợp tác giữa VNPT và tỉnh Bắc Ninh cần chuyển từ định hướng sang hành động cụ thể, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Các nội dung hợp tác giữa UNND tỉnh Bắc Ninh và Tập đoàn VNPT sẽ được lượng hóa, làm rõ đóng góp đối với tăng trưởng kinh tế, năng suất và ngân sách. Trên cơ sở đó, Tỉnh xác định rõ “bài toán” và VNPT tập trung nguồn lực, công nghệ để triển khai, tạo ra kết quả cụ thể.

Đồng chí Tô Dũng Thái cũng khẳng định: Tập đoàn VNPT cam kết đồng hành cùng Bắc Ninh trong xây dựng hạ tầng số, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện mọi mặt hoạt động của Tỉnh. Các giải pháp được thiết kế, cung cấp tại tỉnh Bắc Ninh sẽ phù hợp với định hướng phát triển của Chính phủ; tương thích với các hệ thống quốc gia nhưng vẫn đáp ứng các điều kiện đặc thù, của tỉnh nhà.

Bắc Ninh tăng tốc chuyển đổi số, hướng tới đô thị thông minh với sự hỗ trợ của VNPT
Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Tiếp lời, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cũng nhấn mạnh 3 định hướng trọng tâm của Tỉnh trong giai đoạn tới bao gồm: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và tăng cường hiệu lực quản trị nhà nước.

Về tăng trưởng, Bắc Ninh đặt mục tiêu duy trì mức hai con số, giai đoạn 2026 - 2031 phấn đấu bình quân khoảng 10,5%/năm; riêng năm 2026 đạt 12,5 - 13%. Tỉnh đang rà soát từng lĩnh vực để ưu tiên nguồn lực cho các ngành đóng góp lớn vào tăng trưởng. Về quản trị, tỉnh tập trung hoàn thiện bộ máy, nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền, đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh quy mô dân số và địa bàn tăng nhanh, tỷ lệ lao động, chuyên gia nước ngoài cao.

Về hợp tác với VNPT, đồng chí Nguyễn Hồng Thái đề nghị cụ thể hóa nội dung ký kết bằng các chương trình, dự án có sản phẩm và chỉ tiêu rõ ràng, bảo đảm hiệu quả thực chất, trong đó uu tiên hợp tác phát triển hạ tầng số, triển khai 5G, xây dựng nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, chuyển đổi số chính quyền cơ sở và dịch vụ công trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái cũng bày tỏ tin tưởng việc ký kết sẽ mở ra giai đoạn hợp tác mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh và nâng cao vị thế doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Đô thị thông minh Bắc Ninh VNPT UNBD tỉnh Bắc Ninh Chuyển đổi số Đô thị thông minh Hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2030

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
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Cập nhật: 28/09/2026 06:00
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Cập nhật: 28/09/2026 06:00
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Cập nhật: 28/09/2026 06:00

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Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

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JBL Live Beam 4 chính thức ra mắt

JBL Live Beam 4 chính thức ra mắt

Levoit Eleva 300X: máy lọc không khí AI thế hệ mới

Levoit Eleva 300X: máy lọc không khí AI thế hệ mới

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

Luci của Memories.ai sẽ giúp ghi nhớ các cuộc trò chuyện từ nền tảng Snapdragon

Luci của Memories.ai sẽ giúp ghi nhớ các cuộc trò chuyện từ nền tảng Snapdragon

Sàn giao dịch tiền điện tử Bitget nghi tin tặc liên quan vụ hack 351,6 triệu USD

Sàn giao dịch tiền điện tử Bitget nghi tin tặc liên quan vụ hack 351,6 triệu USD

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Việt Nam lần đầu đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Việt Nam lần đầu đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

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Mỹ mua 4.000 drone tấn công, một người điều khiển cả đàn

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