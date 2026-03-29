Apple khai tử Mac Pro, khép lại kỷ nguyên máy trạm dạng tháp sau hai thập kỷ

Tạ Thành

11:11 | 29/03/2026
Apple đã chính thức ngừng sản xuất dòng máy trạm Mac Pro và gỡ bỏ sản phẩm khỏi hệ thống phân phối trực tuyến, đánh dấu bước ngoặt lớn trong chiến lược phát triển thiết bị dành cho người dùng chuyên nghiệp.
Apple Intelligence định hình kỷ nguyên di động thông minh Apple Intelligence định hình kỷ nguyên di động thông minh
Apple Studio Display và Studio Display XDR: màn hình 5K 27 inch, độ sáng HDR lên tới 2.000 nit Apple Studio Display và Studio Display XDR: màn hình 5K 27 inch, độ sáng HDR lên tới 2.000 nit
MacBook Neo 15 triệu đồng: chip A18 Pro bước lên laptop và chiến lược phổ cập AI của Apple MacBook Neo 15 triệu đồng: chip A18 Pro bước lên laptop và chiến lược phổ cập AI của Apple

Quyết định khai tử Mac Pro không chỉ khép lại vòng đời của một trong những dòng máy mạnh mẽ nhất từng được hãng phát triển, mà còn cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt sang triết lý thiết kế tối giản, hiệu năng cao dựa trên nền tảng chip tự phát triển.

Trong nhiều năm, Mac Pro được xem là biểu tượng của sức mạnh và khả năng tùy biến phần cứng. Tuy nhiên, kể từ khi Apple chuyển sang sử dụng kiến trúc Apple Silicon, vai trò của dòng máy này dần suy giảm.

Phiên bản gần nhất ra mắt năm 2023 với chip M2 Ultra không tạo được sức hút đáng kể, khi vẫn giữ nguyên thiết kế dạng tháp từ năm 2019 nhưng lại không tận dụng được lợi thế mở rộng phần cứng vốn là đặc trưng cốt lõi.

Điểm bất cập lớn nhất nằm ở sự không tương thích giữa kiến trúc chip mới và triết lý thiết kế cũ. Apple Silicon không hỗ trợ card đồ họa rời, khiến các khe cắm PCIe trên Mac Pro trở nên kém giá trị đối với người dùng chuyên nghiệp – nhóm khách hàng từng lựa chọn dòng máy này để phục vụ các tác vụ đồ họa, dựng phim hoặc tính toán hiệu năng cao. Điều này làm suy giảm đáng kể tính cạnh tranh của Mac Pro so với các giải pháp mới.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, giá bán cao cũng khiến Mac Pro trở thành sản phẩm khó tiếp cận. Với mức khởi điểm khoảng 6.999 USD, thiết bị này đắt hơn đáng kể so với các dòng máy khác trong cùng hệ sinh thái, trong khi hiệu năng thực tế không còn vượt trội như trước. Doanh số vì thế liên tục ở mức thấp, khiến Apple phải cân nhắc lại chiến lược phát triển.

Song song với sự thoái trào của Mac Pro, Apple đẩy mạnh phát triển Mac Studio như một giải pháp thay thế toàn diện. Dòng máy này có thiết kế nhỏ gọn nhưng sở hữu hiệu năng cao nhờ các dòng chip như M3 Ultra hay M4 Max, đáp ứng tốt nhu cầu của các nhà sáng tạo nội dung, kỹ sư và chuyên gia xử lý dữ liệu. Với chi phí thấp hơn và khả năng vận hành linh hoạt, Mac Studio nhanh chóng trở thành lựa chọn chủ đạo trong phân khúc máy tính để bàn cao cấp.

Apple âm thầm khai tử 15 thiết bị khỏi Apple Store
Apple âm thầm khai tử 15 thiết bị khỏi Apple Store
Đáng chú ý, Apple còn định hướng người dùng chuyên nghiệp sang mô hình xử lý phân tán thay vì phụ thuộc vào một hệ thống đơn lẻ. Thông qua kết nối Thunderbolt 5, nhiều thiết bị Mac Studio có thể liên kết để tạo thành cụm máy tính với sức mạnh tổng hợp lớn hơn, phù hợp cho các tác vụ như trí tuệ nhân tạo, dựng phim hoặc mô phỏng dữ liệu phức tạp. Cách tiếp cận này giúp tối ưu hiệu năng mà vẫn duy trì sự linh hoạt trong triển khai và mở rộng hệ thống.

Trong môi trường doanh nghiệp và trung tâm dữ liệu, Mac Studio cũng dần thay thế vị trí của Mac Pro. Dù Apple không trực tiếp cung cấp phiên bản rackmount, các nhà sản xuất phụ kiện bên thứ ba đã phát triển giải pháp lắp đặt chuyên dụng, biến các thiết bị nhỏ gọn thành hệ thống xử lý quy mô lớn. Điều này phản ánh xu hướng dịch chuyển từ phần cứng cồng kềnh sang mô hình tối ưu hóa không gian và năng lượng.

Việc khai tử Mac Pro cũng kéo theo sự đơn giản hóa danh mục sản phẩm máy tính để bàn của Apple. Hiện tại, hãng chỉ duy trì ba dòng chính gồm iMac, Mac mini và Mac Studio. Cách tổ chức này giúp người dùng dễ dàng lựa chọn thiết bị phù hợp với nhu cầu mà không phải cân nhắc quá nhiều tùy chọn phức tạp như trước.

Nhìn lại chặng đường phát triển, Mac Pro từng trải qua nhiều lần thay đổi gây tranh cãi. Phiên bản năm 2013 với thiết kế hình trụ gặp hạn chế về tản nhiệt và khả năng nâng cấp. Đến năm 2019, Apple quay lại kiểu dáng dạng tháp truyền thống với khả năng mở rộng linh hoạt, nhưng mức giá cao và thị trường thu hẹp khiến sản phẩm không đạt kỳ vọng. Phiên bản 2023 đánh dấu bước chuyển sang Apple Silicon, song lại không tận dụng được ưu thế của kiến trúc mới.

Việc dừng phát triển Mac Pro cho thấy Apple đã từ bỏ mô hình máy trạm truyền thống để theo đuổi hướng đi mới, nơi hiệu năng được tối ưu hóa thông qua sự kết hợp giữa phần cứng và phần mềm trong một hệ sinh thái đồng nhất. Dù một bộ phận người dùng chuyên nghiệp có thể tiếc nuối khả năng nâng cấp phần cứng linh hoạt, nhưng thực tế cho thấy các dòng chip Apple Silicon đã đáp ứng phần lớn nhu cầu xử lý hiện đại mà không cần đến cấu trúc máy lớn và phức tạp.

Sự thay đổi này không chỉ phản ánh chiến lược sản phẩm của Apple mà còn cho thấy xu hướng chung của ngành công nghệ: chuyển từ phần cứng tùy biến sang hệ thống tích hợp, từ thiết bị đơn lẻ sang mô hình kết nối linh hoạt. Trong bối cảnh đó, Mac Pro khép lại hành trình của mình như một dấu ấn lịch sử, nhường chỗ cho thế hệ thiết bị mới phù hợp hơn với nhu cầu và công nghệ hiện đại.

Bài liên quan

Apple âm thầm khai tử 15 thiết bị khỏi Apple Store

Apple âm thầm khai tử 15 thiết bị khỏi Apple Store

Apple rút MacBook Air M4 khỏi cửa hàng trực tuyến Việt Nam, mở đường cho thế hệ máy tính mới

Apple rút MacBook Air M4 khỏi cửa hàng trực tuyến Việt Nam, mở đường cho thế hệ máy tính mới

Apple Studio Display và Studio Display XDR: màn hình 5K 27 inch, độ sáng HDR lên tới 2.000 nit

Apple Studio Display và Studio Display XDR: màn hình 5K 27 inch, độ sáng HDR lên tới 2.000 nit

Có thể bạn quan tâm

Có cần dán màn hình smartphone?

Có cần dán màn hình smartphone?

Tư vấn chỉ dẫn
Smartphone ngày nay dùng kính bền hơn và chống trầy tốt hơn. Nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi liệu miếng dán màn hình còn cần thiết hay không.
Galaxy S26 khiến nhiều người dùng iPhone cân nhắc đổi máy

Galaxy S26 khiến nhiều người dùng iPhone cân nhắc đổi máy

Mobile
Galaxy S26 gây chú ý nhờ thiết kế gọn nhẹ, camera linh hoạt và pin bền bỉ. Những ưu điểm này khiến không ít người đang dùng iPhone suy nghĩ lại khi chọn điện thoại mới.
TOP 3 lý do khiến Samsung Galaxy A57 5G đáng mua nhất phân khúc

TOP 3 lý do khiến Samsung Galaxy A57 5G đáng mua nhất phân khúc

Mobile
Chúng ta đều biết phân khúc tầm trung (10-12 triệu đồng) đang chứng kiến một sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Chỉ trong thời gian một tháng vừa qua thị trường smartphone đã ghi nhận rất nhiều tên tuổi mới.
LG 13 năm liên tiếp dẫn đầu thị trường OLED TV

LG 13 năm liên tiếp dẫn đầu thị trường OLED TV

Nghe - Nhìn
Vinh danh này vừa được hãng nghiên cứu thị trường Omdia tuyên bố khi năm 2025 vừa qua LG đã đạt tổng lượng TV OLED bán ra trên toàn thế giới là 6,47 triệu chiếc, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước.
DODGERS VÀ UNIQLO tuyên bố hợp tác chiến lược

DODGERS VÀ UNIQLO tuyên bố hợp tác chiến lược

E-Fashion
Thỏa thuận nêu rõ, hai bên sẽ cùng phối hợp chặt chẽ vì lợi ích của Dodgers, người hâm mộ và khách hàng UNIQLO trên toàn thế giới, đồng thời hỗ trợ sự phát triển của cộng đồng rộng lớn tại Los Angeles.
