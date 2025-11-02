Chuyển động số
Hơn 3.000 người tham dự 'Chạy cùng Phở Đệ Nhất - Tự hào lan tỏa tinh hoa phở Việt'

Nguyên Anh

Nguyên Anh

14:07 | 02/11/2025
Hơn 3.000 người đã tham gia sự kiện “Chạy cùng Phở Đệ Nhất - Tự hào lan tỏa tinh hoa phở Việt”, diễn ra tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) trong hai ngày 1-2/11/2025.
“Chạy cùng Phở Đệ Nhất - Tự hào lan tỏa tinh hoa phở Việt” do Acecook Việt Nam tổ chức, đánh dấu lần đầu tiên một sự kiện thể thao cộng đồng kết hợp cùng di sản ẩm thực quốc hồn quốc túy - phở Việt.

Từ 5 giờ sáng ngày 2/11/2025, hơn 1.500 vận động viên đã xuất phát từ sáng sớm tại các cự ly 5km và 10km quanh hồ Thiền Quang, mở đầu cho một hành trình chạy không chỉ vì sức khỏe, mà vì một giá trị văn hóa Việt cần được tôn vinh và tiếp nối. “Chạy cùng Phở Đệ Nhất” được Acecook Việt Nam khởi xướng như một lời khẳng định rằng phở không chỉ là món ăn - phở là di sản sống trong nhịp thở mỗi người Việt, là ký ức, là bản sắc thuộc về cộng đồng.

Chính vì vậy, sự kiện không dừng ở việc cổ vũ lối sống năng động, mà còn mang sứ mệnh văn hóa: đưa phở bước ra khỏi phạm vi ẩm thực, trở thành biểu tượng tự hào quốc gia, được cảm nhận bằng cả nhịp tim, hơi thở và trải nghiệm cộng đồng.

Với thông điệp “Chạy khỏe - Ăn ngon - Tự hào Phở Việt”, chương trình quy tụ đông đảo gia đình, giới trẻ, runner chuyên và không chuyên - lan tỏa tinh thần gắn kết thế hệ. Hai đại sứ NSND Xuân Bắc và ca sĩ SOOBIN Hoàng Sơn đại diện cho hành trình “giữ cội nguồn - dẫn tương lai”, tiếp sức cho cảm hứng ấy. Màn biểu diễn giàu năng lượng của ca sĩ Trọng Hiếu khiến không khí bùng nổ bởi tinh thần trẻ nhưng không rời văn hóa gốc Việt.

Song song đường chạy, khu vực “Tinh hoa Phở Việt” tái hiện không gian văn hóa phở với hoạt động tương tác, trò chơi dân gian, góc check-in và đặc biệt là những tô phở Đệ Nhất nóng hổi được phục vụ tại chỗ. Đây không chỉ là nơi thưởng thức ẩm thực mà còn là trải nghiệm văn hóa Việt được kể lại bằng ngôn ngữ gần gũi và sôi động.

Đại diện Acecook Việt Nam chia sẻ: “Chạy cùng Phở Đệ Nhất là sự kiện cộng đồng mang ý nghĩa đặc biệt – nơi thể thao, văn hóa và tinh thần dân tộc cùng hòa nhịp. Chúng tôi mong đây không chỉ là một ngày hội, mà là khởi đầu cho hành trình lan tỏa giá trị phở Việt, để mỗi người dân - đặc biệt là thế hệ trẻ – cảm thấy tự hào và có trách nhiệm gìn giữ di sản này.”

Kết thúc với hàng nghìn bước chạy và vô số khoảnh khắc đáng nhớ, “Chạy cùng Phở Đệ Nhất” không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn trở thành biểu tượng giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Acecook Việt Nam kỳ vọng chương trình sẽ được phát triển thành hoạt động thường niên, góp phần thúc đẩy phong trào sống khỏe và tiếp tục hành trình tôn vinh phở – niềm tự hào ẩm thực Việt Nam.

