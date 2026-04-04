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Khai trương nền tảng số thi hành án dân sự: Bước tiến trong quản trị tư pháp số

Thanh Hiền

Thanh Hiền

09:49 | 04/04/2026
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Bộ Tư pháp vừa tổ chức lễ khai trương Nền tảng số Thi hành án dân sự (THADS) do FPT phát triển, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số lĩnh vực thi hành án.
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Sự kiện Khai trương nền tảng số thi hành án dân sự (THADS) không chỉ mở ra phương thức điều hành mới mà còn đặt nền móng cho mô hình quản trị tư pháp hiện đại, lấy dữ liệu làm trung tâm và người dân làm đối tượng phục vụ.

Nền tảng số Thi hành án dân sự (THADS), bước phát triển mới trong quản lý tư pháp

Lễ khai trương được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới 34/34 tỉnh, thành phố, với sự tham gia của đông đảo cán bộ trong toàn hệ thống. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống THADS (19/7/1946 – 19/7/2026), đồng thời thể hiện quyết tâm đổi mới toàn diện phương thức quản lý, chỉ đạo và tổ chức thi hành án trong giai đoạn mới.

Lễ khai trương Nền tảng số Thi hành án dân sự (THADS). Ảnh: FPT
Lễ khai trương Nền tảng số Thi hành án dân sự (THADS). Ảnh: FPT

Nền tảng số THADS ra đời trong bối cảnh chuyển đổi số được xác định là yêu cầu tất yếu của ngành tư pháp. Hệ thống này đánh dấu sự chuyển dịch từ mô hình điều hành dựa trên kinh nghiệm sang quản trị dựa trên dữ liệu thời gian thực; từ quy trình rời rạc sang vận hành liên thông, xuyên suốt và minh bạch. Không dừng ở một ứng dụng đơn lẻ, nền tảng được xây dựng như hạ tầng điều hành thống nhất cho toàn hệ thống thi hành án trên môi trường số.

Hệ thống hiện tích hợp nhiều phân hệ quan trọng như tài chính – kế toán với biên lai điện tử, hỗ trợ ra quyết định thi hành án, tổ chức thi hành án, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, cùng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC). Các phân hệ này tạo thành một chu trình khép kín, bảo đảm mọi hoạt động nghiệp vụ đều được số hóa và kiểm soát theo thời gian thực.

Lễ khai trương Nền tảng số Thi hành án dân sự là hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống THADS. Ảnh: FPT
Lễ khai trương Nền tảng số Thi hành án dân sự là hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống THADS. Ảnh: FPT

Số liệu vận hành cho thấy hiệu quả rõ nét. Từ ngày 1/10/2025 đến 31/3/2026, hệ thống đã phát hành gần 900.000 biên lai điện tử, tổng số tiền thu đạt gần 60.000 tỷ đồng. Toàn bộ quyết định thi hành án được ban hành trên môi trường số, với hơn 800.000 hồ sơ và trên 2 triệu văn bản được quản lý, cập nhật. Quy trình tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện hoàn toàn trực tuyến.

Việc triển khai nền tảng đồng thời với thời điểm Luật THADS (sửa đổi) có hiệu lực cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận chính sách. Công nghệ không còn đi sau mà song hành ngay từ đầu với thể chế, góp phần rút ngắn thời gian triển khai và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Nền tảng số Thi hành án dân sự là kỳ tích thực thi Nghị quyết 57

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho rằng, nền tảng số THADS thể hiện sự chuyển đổi căn bản từ phương thức quản lý truyền thống sang quản trị hiện đại. Hệ thống đã chuyển toàn bộ quy trình từ xử lý thủ công sang ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và hiệu lực của các bản án.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: "Nền tảng đã từ truyền thống sang thời gian thực, từ xử lý thủ công sang ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong toàn bộ quy trình nghiệp vụ thi hành án dân sự, một lĩnh vực quan trọng bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, tính hiệu lực của các bản án, quyết định được thi hành”.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chia sẻ về Nền tảng số Thi hành án dân sự. Ảnh: FPT
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chia sẻ về Nền tảng số Thi hành án dân sự. Ảnh: FPT

Thực tiễn triển khai tại địa phương cho thấy nền tảng mang lại hiệu quả rõ rệt. Đại diện THADS TP.HCM và các đơn vị liên quan đánh giá hệ thống giúp rút ngắn quy trình xử lý, giảm tải công việc thủ công và tăng tính minh bạch. Người dân cũng ghi nhận sự thuận tiện khi thực hiện nghĩa vụ thi hành án từ xa thông qua môi trường số, đặc biệt với những trường hợp ở xa hoặc hạn chế di chuyển.

Chia sẻ tại sự kiện, Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình bày tỏ Nền tảng số Thi hành án dân sự là kỳ tích thực thi Nghị quyết 57. "Nếu trước đây cần tới 4 năm, thì nay chúng ta hoàn thành chỉ trong 1 năm và vận hành trơn tru sau 6 tháng. Chuyển đổi số chỉ thực sự hiệu quả khi không giấy tờ, không gặp gỡ và Bộ Tư pháp đã làm được điều đó".

Kết quả này đến từ sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Tư pháp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan và cách tiếp cận mới, trong đó công nghệ đi cùng thể chế ngay từ đầu.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình phát biểu tại Lễ khai trương Nền tảng số Thi hành án dân sự. Ảnh: FPT
Chủ tịch FPT Trương Gia Bình phát biểu tại Lễ khai trương Nền tảng số Thi hành án dân sự. Ảnh: FPT

Nền tảng tạo lập môi trường số toàn trình với bốn đột phá chính: số hóa toàn bộ quy trình từ tiếp nhận đến trả kết quả; kết nối dữ liệu quốc gia và tích hợp dịch vụ công, cho phép nộp án phí trực tuyến và tống đạt văn bản điện tử; quản trị thông minh qua hệ thống IOC với dữ liệu cập nhật theo thời gian thực; và ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp rút ngắn tới 80% thời gian xử lý hồ sơ, giảm 90% thao tác thủ công.

Đáng chú ý, đây là nền tảng cấp bộ, ngành đầu tiên ứng dụng mô hình low-code, no-code do FPT phát triển. Mô hình này cho phép linh hoạt cấu hình quy trình nghiệp vụ, rút ngắn thời gian triển khai và đáp ứng nhanh các thay đổi về thể chế, tổ chức.

Để hệ thống vận hành hiệu quả, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục hoàn thiện nền tảng theo hướng ổn định, an toàn và thực chất; đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành và địa phương; đồng thời bảo đảm chất lượng dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”. Trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý và khai thác dữ liệu cũng được nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh chỉ đạo để Nền tảng số Thi hành án dân sự phát huy hiệu quả. Ảnh: FPT
Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh chỉ đạo để Nền tảng số Thi hành án dân sự phát huy hiệu quả. Ảnh: FPT

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh khẳng định sẽ chỉ đạo cục THADS xây dựng kế hoạch thực thi, nâng cao hiệu quả chất lượng THADS và đo lường bằng sự hài lòng người dân và kết quả thực thi thực tiễn từ Chính phủ giao.

Việc đưa nền tảng số THADS vào vận hành không chỉ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính mà còn góp phần xây dựng nền hành chính tư pháp hiện đại, minh bạch và hiệu quả. Đây được xem là bước đi tất yếu trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, hướng tới phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Nền tảng số Thi hành án dân sự THADS kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống THADS thi hành án dân sự nền tảng số tư pháp chuyển đổi số tư pháp quản trị tư pháp số dịch vụ công điện tử hành chính số FPT

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
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AUD 17711 17985 18561
CAD 17835 18109 18730
CHF 30704 31080 31738
CNY 0 3827 3923
EUR 28962 29181 30262
GBP 33624 34013 34950
HKD 0 3181 3384
JPY 158 162 169
KRW 0 18 20
NZD 0 14381 14976
SGD 19787 20069 20651
THB 693 756 810
USD (1,2) 25715 0 0
USD (5,10,20) 25754 0 0
USD (50,100) 25782 25796 26166
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,800 25,800 26,180
USD(1-2-5) 24,768 - -
USD(10-20) 24,768 - -
EUR 28,966 28,989 30,365
JPY 159.62 159.91 169.6
GBP 33,720 33,811 34,976
AUD 17,889 17,954 18,641
CAD 18,026 18,084 18,749
CHF 30,949 31,045 31,971
SGD 19,891 19,953 20,734
CNY - 3,797 3,942
HKD 3,246 3,256 3,393
KRW 17.61 18.37 20
THB 740.77 749.92 802.72
NZD 14,369 14,502 14,935
SEK - 2,572 2,664
DKK - 3,885 4,022
NOK - 2,681 2,776
LAK - 0.88 1.23
MYR 5,955.48 - 6,723.75
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,780 25,810 26,190
EUR 29,037 29,154 30,363
GBP 33,760 33,896 34,915
HKD 3,247 3,260 3,378
CHF 30,877 31,001 31,935
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AUD 17,900 17,972 18,563
SGD 19,975 20,055 20,646
THB 758 761 799
CAD 18,055 18,128 18,718
NZD 14,492 15,032
KRW 18.24 20.22
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25795 25795 26165
AUD 17909 18009 18931
CAD 18014 18114 19128
CHF 30920 30950 32524
CNY 3809.7 3834.7 3970.2
CZK 0 1170 0
DKK 0 3970 0
EUR 29144 29174 30896
GBP 33895 33945 35703
HKD 0 3315 0
JPY 160.86 161.36 171.9
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.8 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2745 0
NZD 0 14515 0
PHP 0 380 0
SEK 0 2635 0
SGD 19950 20080 20802
THB 0 723.3 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 14140000 14140000 14440000
SBJ 13000000 13000000 14440000
Cập nhật: 28/09/2026 07:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

vivo V80 Lite 5G chính thức ra mắt tại Việt Nam

vivo V80 Lite 5G chính thức ra mắt tại Việt Nam

JBL Live Beam 4 chính thức ra mắt

JBL Live Beam 4 chính thức ra mắt

Levoit Eleva 300X: máy lọc không khí AI thế hệ mới

Levoit Eleva 300X: máy lọc không khí AI thế hệ mới

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

Luci của Memories.ai sẽ giúp ghi nhớ các cuộc trò chuyện từ nền tảng Snapdragon

Luci của Memories.ai sẽ giúp ghi nhớ các cuộc trò chuyện từ nền tảng Snapdragon

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Việt Nam lần đầu đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

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Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

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Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

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Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

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Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

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