Sự kiện Khai trương nền tảng số thi hành án dân sự (THADS) không chỉ mở ra phương thức điều hành mới mà còn đặt nền móng cho mô hình quản trị tư pháp hiện đại, lấy dữ liệu làm trung tâm và người dân làm đối tượng phục vụ.

Nền tảng số Thi hành án dân sự (THADS), bước phát triển mới trong quản lý tư pháp

Lễ khai trương được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới 34/34 tỉnh, thành phố, với sự tham gia của đông đảo cán bộ trong toàn hệ thống. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống THADS (19/7/1946 – 19/7/2026), đồng thời thể hiện quyết tâm đổi mới toàn diện phương thức quản lý, chỉ đạo và tổ chức thi hành án trong giai đoạn mới.

Lễ khai trương Nền tảng số Thi hành án dân sự (THADS). Ảnh: FPT

Nền tảng số THADS ra đời trong bối cảnh chuyển đổi số được xác định là yêu cầu tất yếu của ngành tư pháp. Hệ thống này đánh dấu sự chuyển dịch từ mô hình điều hành dựa trên kinh nghiệm sang quản trị dựa trên dữ liệu thời gian thực; từ quy trình rời rạc sang vận hành liên thông, xuyên suốt và minh bạch. Không dừng ở một ứng dụng đơn lẻ, nền tảng được xây dựng như hạ tầng điều hành thống nhất cho toàn hệ thống thi hành án trên môi trường số.

Hệ thống hiện tích hợp nhiều phân hệ quan trọng như tài chính – kế toán với biên lai điện tử, hỗ trợ ra quyết định thi hành án, tổ chức thi hành án, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, cùng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC). Các phân hệ này tạo thành một chu trình khép kín, bảo đảm mọi hoạt động nghiệp vụ đều được số hóa và kiểm soát theo thời gian thực.

Lễ khai trương Nền tảng số Thi hành án dân sự là hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống THADS. Ảnh: FPT

Số liệu vận hành cho thấy hiệu quả rõ nét. Từ ngày 1/10/2025 đến 31/3/2026, hệ thống đã phát hành gần 900.000 biên lai điện tử, tổng số tiền thu đạt gần 60.000 tỷ đồng. Toàn bộ quyết định thi hành án được ban hành trên môi trường số, với hơn 800.000 hồ sơ và trên 2 triệu văn bản được quản lý, cập nhật. Quy trình tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện hoàn toàn trực tuyến.

Việc triển khai nền tảng đồng thời với thời điểm Luật THADS (sửa đổi) có hiệu lực cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận chính sách. Công nghệ không còn đi sau mà song hành ngay từ đầu với thể chế, góp phần rút ngắn thời gian triển khai và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Nền tảng số Thi hành án dân sự là kỳ tích thực thi Nghị quyết 57

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho rằng, nền tảng số THADS thể hiện sự chuyển đổi căn bản từ phương thức quản lý truyền thống sang quản trị hiện đại. Hệ thống đã chuyển toàn bộ quy trình từ xử lý thủ công sang ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và hiệu lực của các bản án.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: "Nền tảng đã từ truyền thống sang thời gian thực, từ xử lý thủ công sang ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong toàn bộ quy trình nghiệp vụ thi hành án dân sự, một lĩnh vực quan trọng bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, tính hiệu lực của các bản án, quyết định được thi hành”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chia sẻ về Nền tảng số Thi hành án dân sự. Ảnh: FPT

Thực tiễn triển khai tại địa phương cho thấy nền tảng mang lại hiệu quả rõ rệt. Đại diện THADS TP.HCM và các đơn vị liên quan đánh giá hệ thống giúp rút ngắn quy trình xử lý, giảm tải công việc thủ công và tăng tính minh bạch. Người dân cũng ghi nhận sự thuận tiện khi thực hiện nghĩa vụ thi hành án từ xa thông qua môi trường số, đặc biệt với những trường hợp ở xa hoặc hạn chế di chuyển.

Chia sẻ tại sự kiện, Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình bày tỏ Nền tảng số Thi hành án dân sự là kỳ tích thực thi Nghị quyết 57. "Nếu trước đây cần tới 4 năm, thì nay chúng ta hoàn thành chỉ trong 1 năm và vận hành trơn tru sau 6 tháng. Chuyển đổi số chỉ thực sự hiệu quả khi không giấy tờ, không gặp gỡ và Bộ Tư pháp đã làm được điều đó".

Kết quả này đến từ sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Tư pháp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan và cách tiếp cận mới, trong đó công nghệ đi cùng thể chế ngay từ đầu.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình phát biểu tại Lễ khai trương Nền tảng số Thi hành án dân sự. Ảnh: FPT

Nền tảng tạo lập môi trường số toàn trình với bốn đột phá chính: số hóa toàn bộ quy trình từ tiếp nhận đến trả kết quả; kết nối dữ liệu quốc gia và tích hợp dịch vụ công, cho phép nộp án phí trực tuyến và tống đạt văn bản điện tử; quản trị thông minh qua hệ thống IOC với dữ liệu cập nhật theo thời gian thực; và ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp rút ngắn tới 80% thời gian xử lý hồ sơ, giảm 90% thao tác thủ công.

Đáng chú ý, đây là nền tảng cấp bộ, ngành đầu tiên ứng dụng mô hình low-code, no-code do FPT phát triển. Mô hình này cho phép linh hoạt cấu hình quy trình nghiệp vụ, rút ngắn thời gian triển khai và đáp ứng nhanh các thay đổi về thể chế, tổ chức.

Để hệ thống vận hành hiệu quả, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục hoàn thiện nền tảng theo hướng ổn định, an toàn và thực chất; đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành và địa phương; đồng thời bảo đảm chất lượng dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”. Trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý và khai thác dữ liệu cũng được nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh chỉ đạo để Nền tảng số Thi hành án dân sự phát huy hiệu quả. Ảnh: FPT

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh khẳng định sẽ chỉ đạo cục THADS xây dựng kế hoạch thực thi, nâng cao hiệu quả chất lượng THADS và đo lường bằng sự hài lòng người dân và kết quả thực thi thực tiễn từ Chính phủ giao.

Việc đưa nền tảng số THADS vào vận hành không chỉ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính mà còn góp phần xây dựng nền hành chính tư pháp hiện đại, minh bạch và hiệu quả. Đây được xem là bước đi tất yếu trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, hướng tới phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.