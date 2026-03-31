Lộ diện 50 gương mặt tiêu biểu của Galaxy Campus Friends mùa 3

Hôm nay, chương trình đại sứ sinh viên mùa 3 với chủ đề Hành trình “All Star” đã chính thức công bố 50 gương mặt tiêu biểu được lựa chọn từ hơn 4.500 hồ sơ đăng ký, những gương mặt tài năng đã được lựa chọn để truyền cảm hứng sáng tạo và kết nối cộng đồng Gen Z trong độ tuổi từ 18-25.

Năm nay, chương trình chào đón cả các bạn sinh viên, người trẻ mới đi làm và Galaxy Campus Friends các mùa trước, đồng thời lần đầu tiên chương trình còn triển khai hệ thống bảng xếp hạng hàng tháng nhằm ghi nhận hiệu suất hoạt động và tôn vinh những cá nhân nổi bật.

Ông Simon Sim, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc ngành hàng Trải nghiệm Di động, Công ty Điện tử Samsung Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, ông Simon Sim, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc ngành hàng Trải nghiệm Di động, Công ty Điện tử Samsung Việt Nam, cho biết: “Sau thành công của hai mùa trước, Galaxy Campus Friends tiếp tục là một sân chơi ý nghĩa, nơi Gen Z không chỉ phát triển kỹ năng mà còn khám phá khả năng sáng tạo và hợp tác. Với phiên bản All Star, chúng tôi muốn mở rộng cơ hội để ươm mầm tài năng trẻ, thúc đẩy tinh thần đồng sáng tạo và xây dựng một thế hệ sẵn sàng dẫn dắt trong kỷ nguyên số. Samsung hy vọng sẽ trở thành bệ phóng vững chắc, giúp các bạn trẻ phát triển bản sắc cá nhân, tạo ảnh hưởng tích cực và sẵn sàng định hình tương lai công nghệ.”

Bộ ToolKit của Galaxy Campus Friends mùa 2 và Galaxy Campus Friends mùa 3

Có thể nói với hơn 4.500 hồ sơ đăng ký, 50 gương mặt tiêu biểu ngày hôm nay đã vượt qua vòng loại với tỉ lệ chọi lên đến 1:90, qua đó chương trình được đánh giá là một trong những mùa có mức độ cạnh tranh cao nhất từ trước đến nay, nơi các bạn trẻ đã chứng minh được bản lĩnh cá nhân và khả năng lan tỏa cảm hứng tích cực đến cộng đồng của mình.

Trong hành trình kéo dài đến 30/04/2027, Top 50 Đại sứ sinh viên mùa 3 sẽ tham gia các workshop sáng tạo nội dung, dự các sự kiện đặc quyền như ra mắt sản phẩm mới, thực hiện thử thách cá nhân và đội nhóm, đồng thời được định hướng nghề nghiệp và có cơ hội thực tập, cộng tác tại Samsung.

Một điểm mới của mùa 3 đó là hệ thống bảng xếp hạng hàng tháng, nơi các đại sứ xuất sắc sẽ được vinh danh và ghi nhận những nỗ lực nổi bật. Bên cạnh đó, các đại sứ cũng có cơ hội trải nghiệm trực tiếp các thiết bị mới nhất trong hệ sinh thái Galaxy như một phần của đặc quyền đồng hành trong chương trình.

Tương tự như hai mùa trước, 50 gương mặt tiêu biểu của mùa 3 cũng sẽ nhận được một bộ sản phẩm gồm: Galaxy S26+, Galaxy Watch8 và Galaxy Tab S10 FE để bắt đầu hành trình của mình.

Lộ diện 50 gương mặt tiêu biểu của Galaxy Campus Friends mùa 3

“Em đã theo dõi Galaxy Campus Friends từ những mùa trước và rất tự hào khi trở thành một phần của Top 50 All Star. Đây là cơ hội để em học hỏi, kết nối với những bạn trẻ tài năng và phát triển đam mê sáng tạo nội dung.” Hồ Nhã Khuê (sinh viên Đại học RMIT Việt Nam), một trong 50 đại sứ sinh viên mùa 3, chia sẻ.

Sau hai mùa liên tiếp tổ chức thành công, Galaxy Campus Friends đã phát triển thành một nền tảng đại sứ sinh viên hàng đầu dành cho thế hệ Gen Z tại Việt Nam. Chương trình mùa 2 đã tạo môi trường phát triển, sáng tạo và tiến bộ rõ ràng cho sinh viên thông qua cơ chế “trò chơi hoá” các hoạt động học tập, rèn luyện kỹ năng hợp tác, phát triển tư duy lãnh đạo. Qua hai mùa tổ chức, chương trình đã ghi nhận hơn 8.300 video, hình ảnh, với 33 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình.

Galaxy Campus Friends mùa 3 không chỉ tiếp nối mà còn mở ra nhiều hoạt động sáng tạo thiết thực. Các bạn trẻ cũng được thử thách với các nhiệm vụ cá nhân, nhiệm vụ nhóm để giúp thúc đẩy khả năng làm việc nhóm và tư duy lãnh đạo; được định hướng nghề nghiệp; phát triển các kỹ năng cần thiết trong môi trường làm việc đa văn hóa cũng như có cơ hội cộng tác, thực tập tại Samsung.

Chúng ta sẽ cùng đồng hành với 50 Đại sứ sinh viên, những Gen Z đầy tài năng và sáng tạo, trong hành trình truyền cảm hứng, xây dựng thương hiệu cá nhân và tạo nên những tác động tích cực đến cộng đồng.