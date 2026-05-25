Hà Nội triển khai nhiều giải pháp kích cầu tiêu dùng năm 2026

Sở Công Thương Hà Nội vừa tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp thúc đẩy tiêu dùng trên địa bàn thành phố năm 2026, nhằm bàn giải pháp đóng góp tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục biến động mạnh, thương mại toàn cầu có dấu hiệu giảm tốc.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, năm 2026 ngành công thương được giao theo dõi, đôn đốc thực hiện bốn nhóm chỉ tiêu trọng tâm gồm tăng trưởng công nghiệp, bán buôn bán lẻ, xuất khẩu và kiểm soát lạm phát.

Hội nghị triển khai các giải pháp thúc đẩy tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026.

Theo đánh giá của Sở Công Thương, dù giá năng lượng và chi phí đầu vào tăng cao trong quý I/2026 tiếp tục gây áp lực lên tăng trưởng, lĩnh vực thương mại - dịch vụ của Hà Nội vẫn duy trì vai trò là động lực quan trọng của nền kinh tế Thủ đô.

Thống kê cho thấy, GRDP ngành bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô, xe máy đạt hơn 41.296 tỷ đồng, tăng 9,42% so với cùng kỳ năm 2025, thuộc nhóm ba ngành tăng trưởng cao nhất của thành phố.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 338,8 nghìn tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 218,9 nghìn tỷ đồng, tăng 12,6%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 4,58% so với cùng kỳ năm 2025.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều giải pháp kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy phát triển thị trường nội địa, đẩy mạnh kết nối cung cầu, phát triển thương mại điện tử và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hệ thống phân phối.

Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, khuyến mại tập trung và kích cầu tiêu dùng nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố trong năm 2026.