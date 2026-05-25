Vinhomes tung chính sách đổi vàng mua nhà, hút dòng vốn trong dân

Công ty cổ phần Vinhomes vừa thông báo triển khai chương trình chuyển đổi vàng để mua nhà thông qua Công ty Vàng bạc đá quý - một chính sách chưa từng có tiền lệ trên thị trường tài chính, bất động sản Việt Nam. Ảnh minh họa.

Vinhomes đưa ra cơ chế “đổi vàng lấy nhà”

Vingroup cùng Vinhomes và các công ty vàng bạc đá quý vừa công bố chương trình hỗ trợ khách hàng chuyển đổi vàng nhàn rỗi thành tiền mặt để mua bất động sản.

Theo cơ chế được công bố, khách hàng đang nắm giữ vàng có thể quy đổi sang tiền mặt để thanh toán mua nhà tại các dự án của Vinhomes. Sau thời gian 5 năm, khách hàng có thể tiếp tục sở hữu bất động sản hoặc nhận lại khoản tiền tương đương 110% giá trị số vàng đã dùng để giao dịch ban đầu.

Điều kiện tham gia là khách hàng phải sở hữu vàng trước ngày 25/4/2026. Giá trị vàng quy đổi cần đạt tối thiểu 80% giá trị căn nhà, phần còn lại có thể thanh toán bằng tiền mặt và được quy đổi theo giá vàng tại thời điểm giao dịch.

Toàn bộ quá trình quy đổi vàng sang tiền mặt hoặc quy đổi ngược lại đều thực hiện thông qua các công ty vàng bạc đá quý nhằm xác minh nguồn gốc, chất lượng và bảo đảm giá trị tài sản.

Khách hàng cũng được phép chuyển nhượng hợp đồng mua bán hoặc chuyển nhượng căn nhà trong thời gian tham gia chương trình. Người nhận chuyển nhượng sẽ được kế thừa các quyền lợi liên quan đến chính sách này.

Động thái nối tiếp phát biểu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Trước thời điểm công bố chương trình, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Vingroup ngày 22/4, tỷ phú Phạm Nhật Vượng từng đề cập trực tiếp tới hiện tượng người dân tích trữ vàng thay vì đưa dòng tiền vào sản xuất, kinh doanh.

Ông cho rằng Việt Nam hoàn toàn có thể đạt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số nếu có sự tham gia đồng bộ từ Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup, việc dòng tiền lớn tiếp tục nằm trong vàng sẽ khiến nền kinh tế thiếu nguồn vốn phục vụ đầu tư và phát triển.

Phát biểu này nhanh chóng thu hút chú ý bởi Việt Nam hiện nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ tích trữ vàng lớn trong khu vực. Trong nhiều năm, vàng vẫn được xem là kênh trú ẩn tài sản phổ biến của người dân trong bối cảnh biến động kinh tế và áp lực lạm phát.

Thị trường bất động sản tìm cách hút dòng tiền mới

Chính sách đổi vàng mua nhà được xem là một bước đi mới của thị trường bất động sản trong bối cảnh doanh nghiệp đang tìm cách mở rộng nguồn khách hàng và kích hoạt dòng tiền nhàn rỗi trong dân cư.

Điểm đáng chú ý nằm ở việc doanh nghiệp không chỉ dừng ở cơ chế thanh toán bằng vàng mà còn đưa ra cam kết lợi tức 10% trên giá trị vàng sau 5 năm. Điều này khiến chương trình mang dáng dấp của một sản phẩm tài chính kết hợp giữa tích sản vàng và đầu tư bất động sản.

Ở góc độ thị trường, chương trình cũng phản ánh áp lực cạnh tranh ngày càng lớn của doanh nghiệp địa ốc khi thanh khoản chưa phục hồi đồng đều. Sau giai đoạn siết tín dụng và tâm lý phòng thủ kéo dài, nhiều nhà đầu tư cá nhân vẫn ưu tiên nắm giữ vàng hơn bất động sản hoặc chứng khoán.

Việc đưa vàng vào giao dịch nhà ở có thể giúp doanh nghiệp tiếp cận nhóm khách hàng đang nắm giữ tài sản vật chất nhưng chưa muốn chuyển hoàn toàn sang tiền mặt.

Bài toán pháp lý và quản trị rủi ro cần được theo dõi

Dù tạo hiệu ứng mạnh về truyền thông và thị trường, mô hình chuyển đổi vàng mua nhà cũng đặt ra nhiều vấn đề cần theo dõi liên quan đến định giá tài sản, biến động giá vàng và cơ chế bảo đảm thực hiện cam kết sau nhiều năm.

Trong bối cảnh giá vàng thế giới và trong nước liên tục biến động mạnh thời gian gần đây, bài toán quản trị rủi ro tài chính sẽ trở thành yếu tố quan trọng quyết định tính bền vững của mô hình này.

Một điểm khác được giới quan sát quan tâm là khả năng lan rộng của xu hướng “tài chính hóa” bất động sản, khi doanh nghiệp ngày càng đưa thêm các công cụ tài sản và cơ chế đầu tư linh hoạt nhằm kích thích nhu cầu mua nhà.

Nếu chương trình đạt hiệu quả, đây có thể trở thành một thử nghiệm đáng chú ý trong nỗ lực chuyển hóa nguồn vàng tích trữ trong dân thành dòng vốn phục vụ nền kinh tế.