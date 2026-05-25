Cổ phiếu chip nhớ AI đối mặt nguy cơ chu kỳ suy thoái

Cổ phiếu chip nhớ AI đối mặt rủi ro bong bóng.

Nhóm cổ phiếu bộ nhớ AI đối mặt nguy cơ chu kỳ suy thoái

Cơn sốt trí tuệ nhân tạo đã giúp nhóm cổ phiếu chip nhớ trở thành tâm điểm của thị trường tài chính toàn cầu trong hơn hai năm qua. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đầu tư quốc tế cảnh báo nhà đầu tư không nên quên tính chu kỳ vốn tồn tại hàng chục năm của ngành công nghiệp bộ nhớ.

Sự bùng nổ của các mô hình AI tạo sinh sau khi ChatGPT ra mắt cuối năm 2022 đã kéo nhu cầu đối với bộ nhớ băng thông cao HBM tăng mạnh. Đây là loại bộ nhớ tốc độ cực cao dùng để xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ trong quá trình huấn luyện AI.

Hai doanh nghiệp Hàn Quốc là Samsung Electronics và SK Hynix hiện là những nhà sản xuất HBM lớn nhất thế giới. Giá cổ phiếu của Samsung đã tăng khoảng 114% từ đầu năm 2026, trong khi SK Hynix tăng tới 186%.

Tại Mỹ, Micron Technology và SanDisk cũng ghi nhận mức tăng lần lượt 141% và 156%.

Đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu chip nhớ đã góp phần kéo thị trường chứng khoán Hàn Quốc và Mỹ liên tục lập đỉnh trong năm 2025 và 2026. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng thị trường đang đặt quá nhiều kỳ vọng vào giả định rằng AI sẽ xóa bỏ hoàn toàn chu kỳ bùng nổ và suy thoái của ngành bộ nhớ.

William de Gale, nhà quản lý danh mục đầu tư tại BlueBox Asset Management, nhận định ngành chip nhớ vốn có lịch sử “thăng trầm rất lớn”.

Ông cho rằng mỗi khi thị trường tin rằng chu kỳ bộ nhớ đã kết thúc và ngành này bước vào giai đoạn tạo giá trị dài hạn, đó thường là thời điểm rủi ro bắt đầu tăng lên.

Theo các nhá phân tích, những hạn chế về nguồn cung đang kìm hãm sự phát triển của ngành trí tuệ nhân tạo.

AI có thực sự thay đổi ngành chip nhớ?

Luận điểm chính thúc đẩy cổ phiếu chip nhớ tăng nóng nằm ở niềm tin rằng AI sẽ tạo ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài nhiều năm.

Các hãng sản xuất chip cho rằng AI đã thay đổi cấu trúc ngành, bởi nhu cầu lưu trữ dữ liệu và xử lý mô hình ngôn ngữ lớn đang tăng nhanh hơn khả năng mở rộng nguồn cung.

Tuy nhiên, nhiều công nghệ mới xuất hiện gần đây đang khiến giới đầu tư bắt đầu thận trọng hơn.

Ngày 24/3, Google công bố TurboQuant, công nghệ nén dữ liệu mới có thể giảm một nửa lượng bộ nhớ cần thiết để vận hành mô hình ngôn ngữ lớn.

TurboQuant được thiết kế nhằm giúp AI hoạt động hiệu quả hơn, giảm nhu cầu phần cứng và tiết kiệm chi phí vận hành trung tâm dữ liệu.

Nếu các công nghệ tối ưu hóa như TurboQuant được triển khai rộng rãi, nhu cầu đối với chip nhớ AI có thể giảm mạnh trong tương lai.

Ngân hàng Deutsche Bank cho biết sự xuất hiện của TurboQuant đã khiến cổ phiếu nhiều nhà cung cấp bộ nhớ lao dốc trong thời gian ngắn vì nhà đầu tư lo ngại nhu cầu HBM có thể suy giảm.

Tuy vậy, Deutsche Bank cũng lưu ý còn quá sớm để kết luận TurboQuant sẽ tạo ra thay đổi mang tính cấu trúc đối với ngành bộ nhớ.

Nguy cơ dư cung quay trở lại

Jon Cunliffe, Giám đốc đầu tư tại JM Finn, cho rằng nguồn cung chip nhớ có thể tăng mạnh trong ba năm tới khi các hãng mở rộng công suất sản xuất.

Theo ông, nếu nhu cầu AI tăng chậm lại về mức bình thường, tình trạng thiếu hụt hiện nay có thể nhanh chóng chuyển sang dư cung.

Giới phân tích nhận định giá cổ phiếu chip nhớ hiện phản ánh kỳ vọng rất cao rằng giá bán sẽ tiếp tục neo ở mức đắt đỏ trong thời gian dài, đồng thời các doanh nghiệp sẽ duy trì kỷ luật đầu tư để tránh sản xuất dư thừa.

Tuy nhiên, lịch sử ngành bán dẫn cho thấy đây là mục tiêu không dễ đạt được.

Andrew Lapping, Giám đốc đầu tư tại Ranmore Fund Management, cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng với một ngành có “lợi nhuận trên vốn trung bình trong quá khứ nhưng lại đang được định giá như thể sẽ tạo ra siêu lợi nhuận trong tương lai”.

Ông cho rằng khả năng ngành bộ nhớ thay đổi hoàn toàn cấu trúc vận hành là điều chưa chắc chắn.

Rủi ro tập trung tại thị trường Hàn Quốc

Sự bùng nổ của cổ phiếu chip nhớ cũng khiến thị trường chứng khoán Hàn Quốc đối mặt nguy cơ phụ thuộc quá lớn vào một vài doanh nghiệp.

Samsung và SK Hynix hiện chiếm hơn 50% chỉ số Kospi của Hàn Quốc. Điều này đồng nghĩa bất kỳ biến động nào của nhóm cổ phiếu chip nhớ đều có thể ảnh hưởng trực tiếp tới toàn bộ thị trường.

Steve Brice, Giám đốc đầu tư toàn cầu tại Standard Chartered, cho biết ông đã khuyến nghị khách hàng chốt lời một phần cổ phiếu Hàn Quốc để chuyển sang danh mục đầu tư toàn cầu đa dạng hơn.

Dù vậy, một số tổ chức tài chính vẫn duy trì quan điểm tích cực. Nomura dự báo cổ phiếu SK Hynix có thể đạt 4 triệu won trong 12 tháng tới, còn Samsung Electronics có thể tăng thêm khoảng 20%.

Sự khác biệt lớn trong quan điểm dự báo cho thấy thị trường chip nhớ AI đang bước vào giai đoạn nhạy cảm hơn, khi nhà đầu tư bắt đầu cân nhắc giữa kỳ vọng tăng trưởng dài hạn và rủi ro chu kỳ truyền thống của ngành bán dẫn.