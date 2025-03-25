50 gương mặt tiêu biểu của Galaxy Campus Friends mùa 2 chính thức lộ diện

50 gương mặt tiêu biểu của chương trình Galaxy Campus Friends mùa 2

Sau thành công của mùa đầu tiên, Galaxy Campus Friends đã trở thành sân chơi lý tưởng để các bạn trẻ phát huy tài năng, khẳng định bản thân và trở thành những tiếng nói có sức ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực. Ở mùa thứ 2 này, chương trình đã mở rộng độ tuổi tham gia từ 17 đến 24 tuổi, thu hút các sinh viên trẻ tài năng trong các lĩnh vực như học thuật, thể thao, thời trang, nghệ thuật và E-sports.

Đây là chương trình do Samsung Việt Nam tổ chức với cam kết không ngừng hỗ trợ thế hệ trẻ phát triển trong kỷ nguyên số. Galaxy Campus Friends không chỉ mang đến cơ hội trải nghiệm công nghệ tiên tiến mà còn giúp các bạn trẻ rèn luyện kỹ năng sáng tạo, tư duy lãnh đạo và phát triển sự nghiệp trong môi trường đa văn hóa.

Ông Lê Xuân Trường, Giám đốc Marketing Truyền thông, ngành hàng Trải nghiệm Di động, Công ty Điện tử Samsung Vina

"Samsung tin rằng công nghệ không chỉ giúp kết nối mà còn là công cụ để thế hệ trẻ thể hiện cá tính, lan tỏa giá trị sống tích cực và tạo nên những ảnh hưởng mạnh mẽ. Chúng tôi tự hào tiếp tục chương trình Galaxy Campus Friends mùa 2, giúp các bạn trẻ Việt Nam khai phá tiềm năng và khẳng định dấu ấn riêng." Ông Lê Xuân Trường, Giám đốc Marketing Truyền thông, ngành hàng Trải nghiệm Di động, Công ty Điện tử Samsung Vina chia sẻ.

Theo đó, 50 gương mặt tiêu biểu của mùa 2 này sẽ là những đại sứ tham gia chuỗi hoạt động đặc biệt, từ workshop hướng dẫn ứng dụng công nghệ trong sáng tạo nội dung, các sự kiện ra mắt sản phẩm mới đến những thử thách cá nhân và nhóm. Những hoạt động này không chỉ giúp phát triển kỹ năng làm việc nhóm, tư duy lãnh đạo mà còn mở ra cơ hội cộng tác, thực tập tại Samsung.

Ngoài việc tiếp cận hệ sinh thái Galaxy hiện đại, các thành viên sẽ có cơ hội học hỏi từ những chuyên gia hàng đầu, phát triển kỹ năng nghề nghiệp và kết nối với cộng đồng sáng tạo trẻ. Đây là nền tảng quan trọng giúp các bạn trẻ chuẩn bị cho hành trình phát triển bản thân và sự nghiệp trong tương lai.

Chương trình Galaxy Campus Friends mùa 2 cũng đã chính thức khởi động và trong suốt một năm tới đây các thành viên sẽ bước vào hành trình trải nghiệm công nghệ, thử thách sáng tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.