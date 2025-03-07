Samsung Electronics được vinh danh là 'Nhà quảng cáo của năm 2025' tại Spikes Asia

Giải thưởng lâu đời và danh giá nhất tôn vinh sự sáng tạo và hiệu quả tiếp thị tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Danh hiệu này là minh chứng cho cam kết bền bỉ của Samsung trong việc không ngừng mang đến những giải pháp công nghệ sáng tạo và giàu tính thực tiễn, nhằm giải quyết các thách thức của người tiêu dùng. Những nỗ lực đó được thể hiện rõ nét qua các chiến dịch tiên phong và những sáng kiến đột phá, giúp Samsung kết nối sâu sắc với công chúng. Đây cũng là lần thứ hai Samsung Electronics được vinh danh là “Nhà quảng cáo của năm” tại Spikes Asia, sau lần đầu tiên vào năm 2017.

Chia sẻ về giải thưởng này, bà Stephanie Choi, Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Giám đốc Marketing, Ngành hàng Trải nghiệm Di động (MX), Samsung Electronics cho biết: “Chúng tôi vô cùng vinh dự khi nhận được giải thưởng danh giá này. Là một doanh nghiệp luôn đề cao tinh thần cởi mở, chúng tôi không ngừng nỗ lực để thể hiện giá trị cốt lõi đó trong mọi hoạt động của mình. Sự công nhận này càng trở nên ý nghĩa khi Samsung tiếp tục mở rộng hành trình kể chuyện về tính cởi mở, thông qua những công nghệ đổi mới sáng tạo và trải nghiệm tiếp thị mang lại tác động tích cực cho cả con người và ngành quảng cáo. Bằng cách kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và nghệ thuật kể chuyện, chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với các đối tác sáng tạo xuất sắc để truyền tải những giá trị thương hiệu theo những cách đầy cảm hứng - vừa hấp dẫn, vừa khơi gợi cảm xúc, đồng thời định nghĩa lại những giới hạn mới trong ngành quảng cáo. Chúng tôi vô cùng tự hào khi những nỗ lực này được ghi nhận và cam kết sẽ tiếp tục mang đến nhiều trải nghiệm ấn tượng hơn nữa cho người dùng trong thời gian tới.”

Samsung Electronics Co., Ltd. chính thức được vinh danh là “Nhà quảng cáo của năm 2025” tại Spikes Asia, giải thưởng lâu đời và danh giá nhất tôn vinh sự sáng tạo và hiệu quả tiếp thị tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Không ngừng mang đến những chiến dịch sáng tạo đột phá qua từng năm, Samsung tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những thương hiệu giành nhiều giải thưởng nhất tại Spikes Asia.

Năm 2024, chiến dịch “Try Galaxy Fold” đã xuất sắc mang về 4 giải thưởng ở nhiều hạng mục khác nhau tại Spikes Asia. Chiến dịch này đã tạo ra bước đột phá trong cách người tiêu dùng trải nghiệm công nghệ màn hình gập, cho phép họ ghép hai chiếc điện thoại lại với nhau để khám phá trực tiếp màn hình lớn và giao diện trực quan, tối ưu cho trải nghiệm đa nhiệm trên Galaxy Z Fold. “Try Galaxy Fold” đã giành được một giải Vàng và một giải Bạc ở hạng mục Brand Experience & Activation, một giải Bạc ở hạng mục Digital Craft và một giải Đồng ở hạng mục Direct. Thông qua chiến dịch sáng tạo này, Samsung không chỉ tái khẳng định những giá trị cốt lõi của thương hiệu Galaxy mà còn thực sự chạm đến nhu cầu và sự tò mò của người dùng, góp phần gia tăng sức hút và sự cân nhắc dành cho dòng điện thoại gập trong tương lai.

Đồng thời, Samsung cũng ghi dấu ấn với chiến dịch “Flipvertising” của Samsung từng giành giải thưởng cao nhất Grand Prix ở cả hai hạng mục Creative Data và Direct vào năm 2023, tiếp tục khẳng định cam kết không ngừng nghỉ của thương hiệu trong việc nâng tầm chuẩn mực sáng tạo trong quảng cáo. Chiến dịch này cũng đã chọn một hướng đi hoàn toàn khác biệt khi trao quyền cho chính người dùng để họ làm chủ hành trình tìm kiếm thông tin của mình. Bằng cách “lật ngược” những quy tắc quảng cáo truyền thống, Samsung đã giúp thế hệ Gen Z khám phá dòng Galaxy Z Flip4 theo cách tự nhiên và đầy cảm hứng, nơi mỗi trải nghiệm đều mang lại sự thích thú và giá trị xứng đáng. Qua “Flipvertising”, Samsung một lần nữa chứng minh khả năng dẫn đầu xu hướng, tạo ra những chiến dịch không chỉ cuốn hút mà còn chân thực, chạm đúng mạch cảm xúc và cách tiếp cận của thế hệ người dùng trẻ.

“Những nỗ lực tiên phong của Samsung trong việc kết hợp giữa công nghệ và sự sáng tạo không ngừng khai phá những giới hạn mới cho ngành tiếp thị. Khả năng kết nối sâu sắc với khán giả của Samsung chính là hình mẫu cho tương lai của ngành quảng cáo, và chúng tôi tự hào vinh danh Samsung là Nhà Quảng Cáo của Năm 2025. Những thành tựu của Samsung không chỉ truyền cảm hứng cho các nhà tiếp thị toàn cầu, mà còn khẳng định sức ảnh hưởng mạnh mẽ của các chiến dịch mà Samsung thực hiện tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và xa hơn thế nữa. Giải thưởng này là sự ghi nhận xứng đáng cho những dấu ấn ấn tượng mà thương hiệu đã tạo ra”. Ông Simon Cook, Tổng Giám đốc LIONS và Spikes Asia chia sẻ.