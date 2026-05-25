GS.TS Chử Đức Trình giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN

Giám đốc ĐHQGHN Bùi Thế Duy trao quyết định bổ nhiệm GS.TS Chử Đức Trình, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Công nghệ giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.

GS.TS Chử Đức Trình sinh năm 1976, là cựu sinh viên ngành Vật lý khóa 39 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Ông tốt nghiệp thạc sĩ ngành Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc tại ĐHQGHN năm 2003 và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đại học Công nghệ Delft (Hà Lan) năm 2007.

Ông bắt đầu công tác tại Khoa Công nghệ Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên từ năm 1998. Sau khi đơn vị này được tổ chức lại thành Khoa Công nghệ thuộc ĐHQGHN, nay là Trường Đại học Công nghệ, GS.TS Chử Đức Trình tiếp tục gắn bó và trưởng thành từ chính môi trường đào tạo này.

Năm 2011, ông được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư và đến năm 2020 được bổ nhiệm chức danh Giáo sư ngành Vật lý.

Trong hơn hai thập niên công tác tại Trường Đại học Công nghệ, GS.TS Chử Đức Trình đã đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng như Phó Chủ nhiệm Khoa Điện tử Viễn thông, Chủ nhiệm Khoa Điện tử Viễn thông, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng và hiện là Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Công nghệ.

Không chỉ là nhà quản lý giáo dục, GS.TS Chử Đức Trình còn được đánh giá là một trong những nhà khoa học hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực vi mạch và bán dẫn. Ông đã có nhiều đóng góp trong hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao và phát triển chiến lược của nhà trường.

Với những thành tích nổi bật trong công tác quản lý và nghiên cứu khoa học, ông đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an cùng nhiều bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN.

Việc bổ nhiệm GS.TS Chử Đức Trình tiếp tục giữ cương vị Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thể hiện sự tin tưởng của lãnh đạo ĐHQGHN và tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường đối với năng lực quản lý, uy tín học thuật và định hướng phát triển mà ông theo đuổi trong nhiều năm qua.

Trong giai đoạn tới, Trường Đại học Công nghệ đặt mục tiêu đến năm 2035 có một số lĩnh vực nằm trong nhóm xếp hạng 200 - 300 thế giới và đến năm 2045 trở thành trường đại học thuộc nhóm 200 cơ sở đào tạo hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ - kỹ thuật.