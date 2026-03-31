Nano S05: Mẫu xe điện rẻ nhất Việt Nam chuẩn bị ra mắt

Mẫu xe điện với thiết kế nhỏ gọn

Về ngoại hình, Nano S05 theo đuổi phong cách nhỏ gọn, hiện đại, phù hợp môi trường đô thị đông đúc. Xe có cấu trúc ba cửa với thiết kế đầu xe đơn giản, nổi bật bởi hai dải đèn đặt ngang và cụm đèn chiếu sáng bố trí gọn phía dưới.

Nano S05. Ảnh: TMT Motors

Kích thước tổng thể của Nano S05 đạt mức 2.400 x 1.380 x 1.580 mm (dài x rộng x cao). So với các mẫu xe cỡ nhỏ hiện có trên thị trường, Nano S05 nhỏ hơn đáng kể, thậm chí chỉ nhỉnh hơn một số dòng xe máy tay ga cỡ lớn. Điều này cho thấy định hướng rõ ràng của nhà sản xuất khi nhắm đến phân khúc phương tiện cá nhân siêu gọn, phục vụ nhu cầu đi lại ngắn trong nội đô.

Phần đuôi xe sử dụng cụm đèn hậu mảnh kéo dài, tạo cảm giác liền mạch. Một số chi tiết sơn đen ở đầu và đuôi giúp tăng tính nhận diện và tạo điểm nhấn thị giác.

Nano S05 nhìn từ phía sau. Ảnh: TMT Motors

Khoang nội thất của Nano S05 được thiết kế tối giản với cấu hình hai chỗ ngồi. Xe trang bị vô-lăng hai chấu tích hợp phím chức năng cơ bản, bảng đồng hồ kỹ thuật số kích thước 5 inch, cùng các tiện ích thiết yếu như giá đỡ điện thoại, cổng sạc USB, hộc để cốc và hệ thống điều hòa tự động.

Cách bố trí này cho thấy hãng tập trung vào tính thực dụng, giảm thiểu các trang bị không cần thiết nhằm giữ mức giá cạnh tranh.

Thiết kế nội thất của Nano S05. Ảnh: TMT Motors

Thiết kế nội thất của Nano S05. Ảnh: TMT Motors

Hệ thống pin tháo rời linh hoạt với thiết kế dạng “vali kéo”

Về vận hành, TMT Motors chưa công bố chi tiết thông số động cơ và dung lượng pin. Tuy nhiên, hãng xác nhận Nano S05 sẽ có hai tùy chọn về phạm vi hoạt động, tương ứng 120 km và 150 km cho mỗi lần sạc đầy.

Xe sử dụng nguồn điện dân dụng 220 V, phù hợp với điều kiện hạ tầng phổ biến tại Việt Nam. Đáng chú ý, pin của xe được thiết kế dạng “vali kéo”, cho phép người dùng dễ dàng tháo rời và di chuyển, góp phần tăng tính linh hoạt trong quá trình sử dụng.

Pin tháo rời dạng “vali kéo” của Nano S05. Ảnh: TMT Motors

Nano S05 có nhiều phiên bản với cấu hình khác nhau. Bản tiêu chuẩn sử dụng một pin, công suất khoảng 8 mã lực, tốc độ tối đa 45 km/h và phạm vi hoạt động khoảng 75 km.

Các phiên bản cao hơn sử dụng hai pin, nâng tầm hoạt động lên tới gần 175 km hoặc cải thiện hiệu suất với tốc độ tối đa khoảng 85 km/h. Những thông số này phần nào cho thấy định hướng phát triển của Nano S05 trong tương lai, dù cấu hình chính thức tại Việt Nam vẫn chưa được xác nhận.

Mẫu xe điện có giá rẻ nhất thị trường Việt Nam

TMT Motors đưa Nano S05 vào thị trường với mức giá khởi điểm 148 triệu đồng, mức giá mà theo công bố của nhà sản xuất sẽ đặt mẫu xe này vào vị trí ôtô có giá thấp nhất Việt Nam tính đến thời điểm mở bán. Mức giá của Nano S05 thấp hơn một số dòng xe máy tay ga cao cấp hiện nay (Honda SH350i 2026 có giá từ 151,19 triệu đồng, còn Piaggio Beverly S 400 lên tới 235 triệu đồng).

Nano S05 là mẫu xe rẻ nhất Việt Nam. Ảnh: TMT Motors

Trong bối cảnh xu hướng điện hóa phương tiện cá nhân đang có xu hướng dịch chuyển từ các đô thị lớn xuống các tỉnh thành, sự xuất hiện của Nano S05 đặt ra một biến số mới cho phân khúc xe điện cỡ nhỏ đang ở giai đoạn định hình mà chưa hãng xe nào dẫn đầu phân khúc. Thị trường hiện có một số lựa chọn, từ các mẫu xe mini điện nhập khẩu Trung Quốc đến sản phẩm nội địa giá rẻ, nhưng tất cả đều chưa tạo được lực kéo đủ mạnh để biến xe điện cỡ nhỏ thành lựa chọn phổ thông thay vì một sản phẩm thử nghiệm của nhóm người tiêu dùng tiên phong. Nano S05, với lợi thế lắp ráp trong nước giúp kiểm soát giá thành và chuỗi dịch vụ hậu mãi gần hơn với người dùng, đứng ở vị trí có thể gây sức ép thực chất lên các đối thủ hiện hữu, buộc toàn bộ phân khúc phải điều chỉnh cả về giá bán lẫn kỳ vọng của người mua đối với một chiếc xe điện đô thị.

Tuy vậy, con đường từ một mẫu xe được chú ý đến một sản phẩm thực sự chiếm lĩnh thị trường vẫn còn nhiều khúc khuỷu mà giá bán ưu đãi một mình không thể san phẳng. Người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt ở nhóm thu nhập trung bình đang được Nano S05 nhắm tới, thường cân nhắc kỹ hơn về độ an toàn và độ bền thực tế trong điều kiện đường sá đô thị, chi phí bảo trì về lâu dài và quan trọng hơn cả là mạng lưới trạm sạc còn thưa thớt so với nhu cầu di chuyển hằng ngày. Song song với những lo ngại đó, cách Nano S05 tự định vị trong tâm trí người mua, là một chiếc ôtô thực thụ hay một phương tiện thay thế xe máy ở tầm giá cao hơn, sẽ quyết định toàn bộ chiến lược tiếp cận thị trường và nếu câu trả lời cho câu hỏi đó chưa đủ rõ ràng trước ngày ra mắt tháng 6, lợi thế về giá có thể sẽ khuấy động sự tò mò nhưng khó tạo ra làn sóng chuyển đổi thực sự.

Nhìn tổng thể, Nano S05 cho thấy doanh nghiệp Việt lần đầu tiên dám đặt cược vào phân khúc ôtô điện giá rẻ đại trà. Sự kiện ra mắt mẫu xe này vào tháng 6 tới được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho thị trường, đồng thời mở ra giai đoạn cạnh tranh mới trong phân khúc phương tiện cá nhân đô thị.