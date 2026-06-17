Sự kiện kéo dài 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/06/2026, không chỉ là lễ kỷ niệm một thương hiệu xe tay ga, mà là sự tôn vinh tinh thần tự do, phong cách Ý và sợi dây kết nối hàng triệu trái tim trên toàn cầu.

Rome đã sẵn sàng cho lễ kỷ niệm 80 năm Vespa huyền thoại

Sự kiện được tổ chức tại khu phức hợp Foro Italico và sân vận động Stadio dei Marmi, nơi sẽ được biến hóa thành “Vespa Village”, một ngôi làng dành riêng cho những người đam mê. Ông Matteo Colaninno, Chủ tịch Tập đoàn Piaggio, khẳng định đây là sự kiện kỷ niệm lớn nhất trong lịch sử Vespa, được lựa chọn kỹ lưỡng tại Rome, nơi gắn liền với chất thanh lịch và tâm hồn tự do không biên giới của biểu tượng này.

Các hoạt động kỷ niệm sẽ mở cửa tự do với lịch trình dày đặc trong 4 ngày diễn ra sự kiện

Trong đó, các hoạt động kỷ niệm sẽ mở cửa tự do cho công chúng với lịch trình dày đặc.

Ngày 25/06: Khai mạc Vespa Village, ra mắt đồng xu kỷ niệm từ Bộ Kinh tế & Tài chính Ý và triển lãm nhiếp ảnh “80 Years of Vespa”.

Khai mạc Vespa Village, ra mắt đồng xu kỷ niệm từ Bộ Kinh tế & Tài chính Ý và triển lãm nhiếp ảnh “80 Years of Vespa”. Ngày 26/06: Các cuộc tranh tài nảy lửa tại Giải Vô địch Rally Vespa Châu Âu và Giải Vô địch Gymkhana Thế giới.

Các cuộc tranh tài nảy lửa tại Giải Vô địch Rally Vespa Châu Âu và Giải Vô địch Gymkhana Thế giới. Ngày 27/06: Điểm nhấn quan trọng nhất – cuộc diễu hành Grand Parade, nơi hàng ngàn chiếc Vespa tạo nên dải màu sắc sống động lăn bánh qua các địa danh biểu tượng của Thành phố Vĩnh cửu.

Điểm nhấn quan trọng nhất – cuộc diễu hành Grand Parade, nơi hàng ngàn chiếc Vespa tạo nên dải màu sắc sống động lăn bánh qua các địa danh biểu tượng của Thành phố Vĩnh cửu. Ngày 28/06: Cuộc thi Xe Thanh lịch (Elegance Contest) trưng bày những mẫu Vespa quý hiếm nhất trước khi khép lại sự kiện.

Ông Matteo Colaninno - Chủ tịch Tập đoàn Piaggio và Ngài Roberto Gualtieri - Thị trưởng thành phố Rome

Ông Roberto Gualtieri, Thị trưởng thành phố Rome, tự hào chia sẻ khi thành phố được đồng hành cùng sự kiện đặc biệt này: “Vespa đại diện cho một phần quan trọng trong lịch sử, văn hóa và năng lực đổi mới sáng tạo của nước Ý. Chúng tôi hân hạnh chào đón hàng ngàn Vespisti từ khắp nơi trên thế giới đến để kỷ niệm cột mốc này với tinh thần đam mê và hữu nghị”.

Kể từ khi ra đời vào năm 1946, Vespa đã đi một hành trình dài từ những chiếc xe hậu chiến đến biểu tượng toàn cầu với gần 20 triệu sản phẩm đã được lưu hành

Kể từ khi ra đời vào năm 1946, Vespa đã đi một hành trình dài từ những chiếc xe hậu chiến đến biểu tượng toàn cầu với gần 20 triệu sản phẩm đã được lưu hành. Sự kiện lần này hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm khó quên cho cộng đồng Vespa từ nhiều quốc gia quy tụ về đây cũng như tất cả công chúng yêu mến thương hiệu.

Với thông điệp “Vespa thuộc về mọi người”, Rome đã sẵn sàng cho một cuộc hội ngộ lịch sử, khẳng định sức sống mãnh liệt của một biểu tượng đã, đang và sẽ tiếp tục cùng thế giới tiến về tương lai.

Chi tiết về sự kiện đặc biệt này, xem thêm tại www.vespa.com