Độc, lạ ô tô điện có thể gập phẳng

Ảnh: Electrek

Là mẫu xe đầu tay của Luvly, một công ty khởi nghiệp của Thụy Điển, Luvly O được thiết kế bởi Joachim Nordwall, người trước đây làm việc cho nhà sản xuất siêu xe Thụy Điển Koenigsegg.

Với phạm vi hoạt động 100km và tốc độ tối đa khoảng 90km/h, nhà sản xuất hy vọng Luvly O có thể được bán với giá khoảng 10.000 Euro khi ra mắt vào cuối năm nay.

Toàn bộ chiếc xe chỉ nặng 380kg (837 pound), tương đương 1/5 so với xe du lịch tiêu chuẩn nặng 181,4kg (Tesla Model 3). Nhờ đó lượng khí thải trong quá trình sản xuất thấp hơn. Trọng lượng cũng mang lại hiệu quả về mức tiêu thụ năng lượng, khoảng 60Wh/km (96Wh/mi), ít hơn khoảng 2-4 lần so với ô tô điện “cỡ lớn”.

Ảnh: Electrek

Mức tiêu thụ năng lượng thấp, Luvly O chỉ cần pin nhỏ để di chuyển. Bộ pin tiêu chuẩn của Luvly O là 6,4 kWh, được chia thành hai phần riêng biệt, mỗi phần nặng 15kg, và có thể tháo rời. Một điểm thú vị, chủ xe Luvly O có thể tháo pin mang vào nhà sạc nếu cần.

Pin nhỏ có nghĩa là tốc độ sạc cũng nhanh, cả khi sử dụng cổng sạc thường. Luvly O chỉ mất khoảng 1 giờ để sạc đầy pin với ổ cắm tiêu chuẩn của Châu Âu (220-230V) và mất khoảng 2 giờ với ổ cắm Mỹ (120V) của chúng tôi hoạt động chậm hơn nên sẽ mất khoảng hai giờ.

Ảnh: Electrek

Tuy nhiên, là xe mini cho đô thị, Luvly O chỉ có tốc độ tối đa 90km/h. Cốp xe rộng 267 lít, không đủ chở đồ cồng kềnh, nhưng đủ cho nhu cầu hằng ngày như mua sắm thực phẩm, đồ sinh hoạt. Ngoài ra, xe có thể là lựa chọn đáng xem xét với các shipper nội thành.

Những chiếc xe nhỏ thường được cho là kém an toàn hơn, chủ yếu là do các phương tiện quá khổ chiếm dụng đường, dẫn đến một cuộc chạy đua về kích thước xe. Do đó, đứng trên góc nhìn khác, càng nhiều xe nhỏ với tốc độ thong thả sẽ an toàn hơn cho giao thông nói chung.

Ảnh: Electrek

Luvly cũng cho biết họ sẽ sử dụng lớp vỏ an toàn đặc biệt với vật liệu xốp hấp thụ năng lượng bổ sung để giữ an toàn cho người ngồi trong xe. Luvly còn gọi vui đây là “công nghệ xe đua công thức chậm”.

Một ưu điểm nữa của Luvly O là chỉ có giá khoảng 10.000 euro, tương đương 11.000 USD hay 258,5 triệu đồng. Giá đó rẻ hơn hầu hết ô tô mới, thậm chí không đắt hơn nhiều so với những chiếc xe đạp chở hàng cao cấp.

Ảnh: Electrek

Mặc dù Luvly gặp phải một số sự cạnh tranh gay gắt ở châu Âu từ các thương hiệu lâu đời như Citroen và Renault cũng như các công ty như Microlino , nhưng Luvly tin rằng sự tối ưu về thiết kế gập và vật liệu an toàn sẽ giúp họ phát triển thị trường xe đô thị hạng nhẹ.

(Bài đăng ấn phẩm in Tạp chí Điện tử và Ứng dụng số 02 tháng 04/2023).