Mỹ vs Úc: Chủ nhà hướng đến tấm vé sớm

Cuộc đối đầu giữa Mỹ và Úc tại bảng D World Cup 2026 diễn ra lúc 2h ngày 20/6 trên sân Seattle được xem là trận đấu quyết định cục diện bảng đấu. Cả hai đội đều có 3 điểm sau lượt trận mở màn, vì vậy chiến thắng sẽ giúp một trong hai sớm tiến vào vòng đấu loại trực tiếp.

Đội tuyển Mỹ đang có tinh thần cao sau màn trình diễn ấn tượng trước Paraguay. Dưới sự dẫn dắt của HLV Mauricio Pochettino, đội bóng Bắc Mỹ lần đầu ghi 4 bàn trong một trận đấu tại World Cup khi thắng 4-1. Tiền đạo Folarin Balogun cũng tạo dấu ấn với cú đúp ngay trong hiệp một, trở thành cầu thủ Mỹ đầu tiên làm được điều này tại World Cup kể từ năm 1930.

World Cup 2026: Mỹ đương đầu Úc

Tuy nhiên, Úc không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Đội bóng xứ chuột túi gây bất ngờ khi vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 2-0 và giữ sạch lưới. Lối chơi kỷ luật cùng khả năng phòng ngự chắc chắn giúp Úc trở thành thử thách lớn cho Mỹ.

HLV Pochettino nhiều khả năng vẫn sử dụng bộ khung đã tạo nên chiến thắng ở trận đầu. Người hâm mộ Mỹ cũng có thể yên tâm khi Pulisic, dù gặp vấn đề thể lực, được đánh giá đủ khả năng ra sân. Với lợi thế sân nhà cùng phong độ cao, Mỹ được kỳ vọng tiếp tục giành trọn 3 điểm.

Thời gian thi đấu: 2 giờ sáng ngày 20/6

Scotland vs Maroc: Cuộc đấu giữa sự thực dụng và bản lĩnh

Tại bảng C, Scotland sẽ gặp Maroc lúc 5h ngày 20/6 trên sân Boston. Scotland đang dẫn đầu bảng sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Haiti, trong khi Maroc có 1 điểm sau trận hòa 1-1 với ứng viên vô địch Brazil.

Scotland có lợi thế về điểm số nhưng màn trình diễn trước Haiti chưa thực sự thuyết phục. Họ kiểm soát thế trận nhưng gặp nhiều khó khăn trong khâu ghi bàn. Sau nhiều lần thất bại ở các giải đấu lớn, đội bóng châu Âu đang đứng trước cơ hội tạo nên dấu mốc mới nếu tiếp tục duy trì kết quả tích cực.

World Cup 2026: Scotland đấu với Maroc

Ở chiều ngược lại, Maroc cho thấy sức mạnh đáng gờm khi chơi sòng phẳng với Brazil. Đại diện châu Phi thậm chí có thời điểm tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trước khi Vinicius giúp Brazil giữ lại một điểm.

Với dàn cầu thủ giàu kỹ thuật như Hakimi và các đồng đội, Maroc được đánh giá cao hơn nhờ khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công. Một chiến thắng sẽ giúp đội bóng Bắc Phi tiến gần hơn tới mục tiêu vượt qua vòng bảng.

Thời gian thi đấu: 5 giờ sáng ngày 20/6

Brazil vs Haiti: Cơ hội để nhà vô địch 5 lần lấy lại hình ảnh

Sau trận hòa thất vọng trước Maroc, Brazil bước vào trận gặp Haiti lúc 8h ngày 20/6 với mục tiêu không chỉ giành chiến thắng mà còn phải thể hiện sức mạnh.

Đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới chịu nhiều sức ép sau trận ra quân. HLV Carlo Ancelotti bị đặt dấu hỏi về lựa chọn nhân sự, trong khi khả năng thi đấu của Neymar vẫn chưa chắc chắn. Tuy nhiên, chiến lược gia người Italy cho rằng Brazil vẫn còn nhiều thời gian để cải thiện và không thể đánh giá một đội bóng chỉ sau một trận đấu.

World Cup 2026: Brazil đối đầu Haiti

Haiti được xem là đối thủ phù hợp để Brazil tìm lại sự tự tin. Trong 3 lần gặp nhau trước đây, Brazil toàn thắng và từng đánh bại Haiti với tỷ số đậm. Đại diện trở lại World Cup sau 52 năm sẽ chủ động phòng ngự, nhưng rất khó duy trì thế trận trước hàng công giàu kinh nghiệm của Brazil.

Nếu thắng, Brazil có thể tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp, đồng thời giảm áp lực trước các trận đấu tiếp theo.

Thời gian thi đấu: 7 giờ 30 ngày 20/6

Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay: Không còn cơ hội để mắc sai lầm

Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay bước vào cuộc đối đầu lúc 10h ngày 20/6 với áp lực lớn khi đều chưa có điểm tại bảng D.

Thất bại 0-2 trước Úc khiến Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào thế khó, dù họ vẫn tạo ra nhiều thời điểm kiểm soát trận đấu. HLV Vincenzo Montella cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội, đồng thời kỳ vọng những cầu thủ như Hakan Calhanoglu hay Arda Guler tạo ra khác biệt.

Paraguay cũng gặp vấn đề sau trận thua Mỹ 1-4. Hàng thủ của đội bóng Nam Mỹ bộc lộ nhiều khoảng trống trước tốc độ tấn công của đối thủ. Trước Thổ Nhĩ Kỳ, họ tiếp tục phải đối mặt với một đội bóng có khả năng chuyển trạng thái nhanh.

Ba điểm là mục tiêu bắt buộc với cả hai. Đội thắng sẽ tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp, còn thất bại có thể khiến hành trình World Cup 2026 sớm trở nên khó khăn.

Thời gian thi đấu: 10 giờ sáng ngày 20/6