Trận đấu mở màn vòng 32 đội World Cup 2026 giữa Canada và Nam Phi thu hút sự chú ý khi cả hai đội đều lần đầu tiên góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp của một kỳ World Cup. Không chỉ hướng đến tấm vé đi tiếp, đây còn là cơ hội để một trong hai đội tiếp tục viết nên cột mốc mới trong lịch sử bóng đá nước nhà.

Nam Phi bước vào vòng knock-out sau hành trình đầy nỗ lực. Đại diện châu Phi mở màn bằng thất bại 0-2 trước Mexico, sau đó giành một điểm trước CH Séc nhờ bàn gỡ trên chấm phạt đền của Teboho Mokoena ở những phút cuối. Đến lượt trận quyết định, pha lập công duy nhất của Thapelo Maseko giúp Nam Phi đánh bại Hàn Quốc 1-0, qua đó giành vị trí nhì bảng A và lần đầu vượt qua vòng bảng sau nhiều lần lỡ hẹn.

Trong khi đó, Canada cũng tạo nên dấu ấn đáng nhớ ở bảng B. Đội đồng chủ nhà khởi đầu bằng trận hòa Bosnia & Herzegovina trước khi thắng đậm Qatar 6-0. Dù thất bại 1-2 trước Thụy Sĩ ở lượt trận cuối, Canada vẫn giữ vững vị trí thứ hai để lần đầu góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp, khép lại chuỗi những kỳ World Cup không thành công trước đó.

World Cup 2026: Canada chạm trán Nam Phi. Ảnh: Khelnow

Trước giờ bóng lăn, Nam Phi đón tin tích cực khi tiền vệ trụ cột Teboho Mokoena trở lại sau án treo giò. Tuy nhiên, đội bóng này vẫn không có sự phục vụ của tiền đạo Themba Zwane khi kháng cáo giảm án không thành công.

Bên phía Canada, hậu vệ Alphonso Davies đã bình phục chấn thương và nhiều khả năng sẽ được sử dụng từ băng ghế dự bị. Ngược lại, tiền vệ Ismael Kone gần như chắc chắn phải nghỉ hết giải sau chấn thương gãy chân.

Hai đội mới gặp nhau một lần trong quá khứ, ở trận giao hữu năm 2007. Khi đó, Nam Phi giành chiến thắng 2-0. Tuy nhiên, kết quả cách đây gần hai thập kỷ không còn mang nhiều giá trị tham khảo khi lực lượng và vị thế của cả hai đội đều đã thay đổi đáng kể.

Giới chuyên môn nhìn nhận đây là cặp đấu cân bằng nhưng Canada vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình. Sports Mole và Goal cùng dự đoán đội đồng chủ nhà thắng 2-1 sau 90 phút thi đấu.

Dù xuất hiện những quan điểm khác nhau, điểm chung trong dự báo của các chuyên gia là cuộc so tài nhiều khả năng sẽ diễn ra giằng co và chỉ được quyết định bởi những khoảnh khắc bản lĩnh. Đội giành chiến thắng sẽ tiến vào vòng 16 đội, nơi họ có thể chạm trán Hà Lan hoặc Maroc, qua đó tiếp tục hành trình chinh phục World Cup 2026.

Thời gian thi đấu: 2 giờ sáng ngày 29/6