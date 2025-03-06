TP. Hồ Chí Minh đào tạo 9.000 nhân lực ngành bán dẫn đến năm 2030

Đây là một trong các mục tiêu nằm trong kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam và chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 do UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành.

Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh và Ansys ký hợp tác đào tạo nhân lực ngành vi mạch bán dẫn

TP. Hồ Chí Minh sẽ tập trung các ngành công nghiệp bán dẫn, công nghệ số cốt lõi như: trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây (Cloud Computing), internet vạn vật (loT), dữ liệu lớn (Big data), chuỗi khối (Blockchain) với mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp bán dẫn hàng đầu khu vực và quốc tế.

Giai đoạn 2026-2030, TP. Hồ Chí Minh triển khai đào tạo 9.350 nhân lực có trình độ đại học trở lên trong các ngành công nghiệp bán dẫn, công nghệ số cốt lõi.

Nguồn nhân lực được đào tạo tại Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (6.200 người); Trường đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (1.400 người); Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (1.400 người) và Trường đại học Sài Gòn (350 người).

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến lược phát triển ngành bán dẫn

Ngoài ra, TP. Hồ Chí Minh cũng đặt mục tiêu đào tạo chuyên sâu và nâng cao tay nghề ít nhất 1.500 nhân lực cho các công ty ngành công nghiệp bán dẫn; thu hút ít nhất 30 chuyên gia, nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn tham gia đào tạo và nghiên cứu khoa học tại các trường, viện trên địa bàn...

Trong kế hoạch, TP. Hồ Chí Minh cũng xây dựng lộ trình phát triển Trung tâm nghiên cứu triển khai-Khu Công nghệ cao thành trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế về lĩnh vực công nghiệp bán dẫn; có ít nhất 10 dự án R&D (nghiên cứu và phát triển) được triển khai, tạo ra 20 sản phẩm nguyên mẫu (prototype).

Về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, trong giai đoạn 2026-2030, hỗ trợ tối thiểu 60 startup trong ngành công nghiệp bán dẫn, công nghệ số cốt lõi.

Để phát triển hạ tầng, cơ sở vật chất, TP. Hồ Chí Minh sẽ đầu tư hoặc huy động các nguồn xã hội hóa, các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư, nâng cấp các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm theo hướng hiện đại, tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi của công nghiệp bán dẫn như thiết kế vi mạch, vật liệu bán dẫn, công nghệ sản xuất phục vụ đào tạo.

TP. Hồ Chí Minh cũng sẽ xây dựng trung tâm tính toán hiệu năng cao tại Khu Công viên phần mềm Quang Trung; mở rộng Khu Công nghệ cao, phát triển trở thành công viên khoa học công nghệ; xây dựng dự án đầu tư phòng thí nghiệm bán dẫn dùng chung cấp quốc gia tại Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Những công việc trên sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2026-2030, mục tiêu cụ thể là đầu tư, nâng cấp ít nhất 1 trung tâm, phòng thí nghiệm; thu hút ít nhất 20 dự án đầu tư; đưa vào vận hành phòng thí nghiệm bán dẫn dùng chung cấp quốc gia.

Tịnh Hà