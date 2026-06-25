Ngày 24/6, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (24/6/1966 - 24/6/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam TS. Nguyễn Anh Minh phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lẵng hoa chúc mừng đơn vị nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho biết, sau 60 năm xây dựng và phát triển, bảo tàng đã trở thành một trong những trung tâm mỹ thuật hàng đầu cả nước, hiện lưu giữ gần 21.000 hiện vật, tác phẩm nghệ thuật, trong đó có 9 Bảo vật quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Giai đoạn 2016-2026 ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật trong công tác bảo tồn và phát huy di sản mỹ thuật. Hoạt động trưng bày, giáo dục nghệ thuật và phát triển công chúng được đổi mới theo hướng hiện đại, lấy người xem làm trung tâm. Nhiều chương trình trải nghiệm sáng tạo, tọa đàm chuyên môn thu hút đông đảo công chúng tham gia.

Đặc biệt, Bảo tàng là đơn vị tiên phong trong chuyển đổi số của ngành bảo tàng Việt Nam với ứng dụng thuyết minh đa phương tiện iMuseum VFA và Không gian triển lãm mỹ thuật trực tuyến VAES – nền tảng triển lãm mỹ thuật trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam. Những nỗ lực này đã giúp Bảo tàng hai lần được trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam vào các năm 2021 và 2024.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Cùng với đó, nhiều công trình nghiên cứu, xuất bản và triển lãm của bảo tàng được vinh danh tại Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin đối ngoại và Giải thưởng Sách Quốc gia. Lượng khách tham quan tăng hơn 300% so với giai đoạn trước, khẳng định sức hút của một thiết chế văn hóa quan trọng của Thủ đô.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã đạt được trong suốt chặng đường phát triển 60 năm qua.

Bộ trưởng đề nghị bảo tàng tiếp tục đẩy mạnh sưu tầm các tác phẩm có giá trị, tăng cường bảo quản hiện vật, phát huy hiệu quả các bộ sưu tập mỹ thuật, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu số và mô hình bảo tàng thông minh.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu mở rộng hợp tác quốc tế với các bảo tàng và trung tâm nghệ thuật trong khu vực và trên thế giới nhằm quảng bá sâu rộng hơn nữa mỹ thuật Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho TS. Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Nhiều tập thể, cá nhân của đơn vị cũng được nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch".

Bước sang giai đoạn phát triển mới, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao trải nghiệm công chúng và lan tỏa các giá trị mỹ thuật Việt Nam tới cộng đồng trong nước và quốc tế.