Đây là thứ hạng cao nhất của Đại học RMIT kể từ năm 2006, phản ánh đà phát triển ổn định của trường trong bối cảnh ngày càng cạnh tranh trên toàn cầu.

Đối với chỉ số danh tiếng trong cộng đồng học thuật quốc tế, lần đầu tiên sau 15 năm, RMIT lọt vào top 200, tăng 13 bậc lên vị trí 189 toàn cầu.

Vị thế nghiên cứu của trường cũng được củng cố khi tăng ba bậc, đạt hạng 93 toàn cầu về số lượng trích dẫn nghiên cứu khoa học tính trên mỗi giảng viên.

Đại học RMIT tăng hạng lên đồng hạng thứ 119 trên bảng xếp hạng năm 2027 của QS World University Rankings. Ảnh: RMIT.

RMIT tiếp tục giữ vị thế đại học hàng đầu Australia về khả năng thu hút nhân tài học thuật quốc tế, đồng thời xếp hạng 48 toàn cầu.

Phó chủ tịch Hội đồng trường, Giám đốc Đại học RMIT Giáo sư Alec Cameron hân hoan với kết quả đạt được và cho rằng đây là minh chứng cho thế mạnh bền vững của nhà trường trong đào tạo mang tính ứng dụng, nghiên cứu và kết nối toàn cầu.

“Những kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của RMIT như một đại học tạo tác động hàng đầu, cam kết mang đến nền giáo dục giúp thay đổi cuộc đời và những nghiên cứu tạo ra giá trị thiết thực trong những cộng đồng mà trường phụng sự”, Giáo sư Cameron cho biết.

“Với sinh viên hiện tại và tương lai, thứ hạng này nêu bật giá trị của nền giáo dục RMIT – mang tính thực tiễn, kết nối toàn cầu và được định hình từ nhu cầu của ngành nghề và cộng đồng”.

“Kết quả này còn phản ánh chất lượng, tính thời sự và sức lan tỏa của các nghiên cứu do đội ngũ học giả trường dẫn dắt, cũng như vai trò then chốt của đối tác trong việc hỗ trợ trường thực hiện những nghiên cứu mang tính thực tiễn”.

RMIT xếp thứ 10 trong số các trường đại học tại Australia. Bảng xếp hạng QS World University Rankings đánh giá 7.800 cơ sở giáo dục đại học trên toàn cầu, trong đó có 1.500 trường được xếp hạng.

Trong những năm gần đây, thứ hạng của Đại học RMIT liên tục được cải thiện, tăng từ vị trí 14 tại Australia và 206 toàn cầu trong vòng năm năm qua.

Ở bảng xếp hạng QS World University Rankings theo ngành học công bố vào tháng 3/2026, RMIT xếp thứ nhất tại Australia với ba ngành: Kiến trúc và Môi trường xây dựng, Nghệ thuật và Thiết kế, và Thư viện và Quản lý thông tin.

Trên bảng xếp hạng toàn cầu, RMIT vươn lên thứ 15 với ngành Kiến trúc và Môi trường xây dựng, đồng hạng 19 với ngành Nghệ thuật và Thiết kế, qua đó củng cố vị thế hàng đầu Australia trong các lĩnh vực thiết kế và sáng tạo.