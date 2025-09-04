5 điểm cộng giúp Redmi 15 trở thành lựa chọn sáng giá nhất phân khúc

Mobile Redmi 15, lựa chọn sáng giá nhất phân khúc Ngoài viên pin siêu khủng lên đến 7.000mAh, Redmi 15 còn sở hữu màn hình lớn 6,9inch bên cạnh hiệu năng ổn định, khả năng kháng bụi và nước đạt chuẩn IP64 và camera với các tính năng hỗ trợ từ AI.

Redmi 15 thuộc phân khúc tầm trung nhưng vẫn sở hữu thiết kế thời thượng, viên pin khủng, màn hình lớn cùng nhiều công nghệ mới

Theo Xiaomi, việc trang bị cho Redmi 15 viên pin Silicon-Carbon dung lượng lên đến 7000mAh không chỉ giúp sản phẩm vượt trội hơn các sản phẩm trong cùng phân khúc mà còn mang đến cho người dùng trả cơ hội được trải nghiệm một sản phẩm vượt mong đợi trong tầm giá.

Viên pin lớn 7.000mAh có hỗ trợ sạc nhanh, sạc an toàn

Quả thật với các bạn học sinh sinh viên, những người luôn coi smartphone như một người bạn thân thiết nhất, đồng hành mọi lúc mọi nơi, có khi lên đến 18-20 giờ mỗi ngày, thì việc trang bị viên pin siêu khủng là một trong những ưu tiên hàng đầu. Viên pin dung lượng 7000mAh, lớn nhất trong phân khúc, Redmi 15 không chỉ có được ưu thế vượt trội hơn so với đối thủ mà công nghệ pin Silicon-Carbon tiên tiến còn giúp sản phẩm có được khả năng lưu trữ năng lượng cao hơn, cải thiện độ bền của pin và đặc biệt là khả năng tối ưu hiệu suất mà vẫn đảm bảo độ mỏng nhẹ. Theo đó, chỉ với một lần sạc đầy, người dùng Redmi 15 có thể sử dụng liên tục đến 2 ngày, thậm chí ngay cả khi chỉ còn 1% pin thì Redmi 15 vẫn duy trì được 64 phút đàm thoại liên tục, một con số vượt xa chuẩn pin thông thường. Việc trang bị viên pin lớn không chỉ yêu cầu đòi hỏi công nghệ pin tốt, mà điều quan trọng không kém đó là trang bị công nghệ sạc nào để việc tái nạp năng lượng, làm đầy viên pin cũng phải diễn ra nhanh chóng, tránh mất nhiều thời gian vào việc sạc đầy 100% viên pin. Thấu hiểu điều đó nên Xiaomi đã trang bị công nghệ sạc nhanh Turbo charging 33W, giúp rút ngắn đáng kể thời gian sạc. Đồng thời Redmi 15 còn được trang bị tính năng sạc ngược 18W, biến chiếc điện thoại thành nguồn pin dự phòng tiện lợi cho các thiết bị khác khi cần thiết.

Redmi 15 sở hữu viên pin khủng lên đến 7.000mAh cùng công nghệ Silicon-Carbon

Chưa dừng lại ở đó, Redmi 15 còn được trang bị thêm cả công nghệ sạc an toàn Smart Charging 2.0, giúp đảm bảo duy trì tuổi thọ của pin, đồng thời mang đến trải nghiệm sạc vượt trội. Không chỉ sở hữu viên pin lớn và an toàn, viên pin trên Redmi 15 còn chứng minh sự bền bỉ vượt trội khi đạt tới 1600 chu kỳ sạc xả, tương đương với 4 năm sử dụng thông thường mà viên pin vẫn giữ được 80% dung lượng gốc. Đó là nhờ vào công nghệ Silicon-Carbon, công nghệ pin mới giúp mở ra một chuẩn mực mới trong trải nghiệm di động.

Màn hình 6,9inch với tần số quét lên đến 144Hz

Đây là những thông số mà chúng ta thường thấy trên các smartphone chuyên game và nay Xiaomi đã trang bị cho Redmi 15. Có thể nói với kích thước này, không quá lời khi nói Redmi 15 có kích thước tương tự như một chiếc tablet mini. Không chỉ có kích thước lớn, Xiaomi còn trang bị độ phân giải FHD+ cùng tần số quét tối đa lên đến 144Hz, mang đến hình ảnh mượt mà và sắc nét. Với tần số quét này, người dùng Redmi 15 dễ dàng có được trải nghiệm chạm lướt mượt mà, đặc biệt là khi chơi game và hay xem video.

Redmi 15 còn được trang bị màn hình lớn 6,9inch cùng tần số quét lên đến 144Hz

Để bảo vệ mắt người dùng, màn hình của Redmi 15 cũng đạt 3 chứng nhận bảo vệ mắt từ TÜV Rheinland, hạn chế ánh sáng xanh, giảm hiện tượng nhấp nháy và cải thiện khả năng hiển thị trong môi trường ánh sáng yếu. Hoàn hảo hơn khi Xiaomi đã bo tròn 4 cạnh để bảo vệ màn hình lớn cũng như mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái hơn với kích thước này trong thời gian dài.

Bền bỉ với tiêu chuẩn kháng bụi và nước IP64

Việc trang bị khả năng kháng bụi và nước đạt chuẩn IP64 cho Redmi 15 có thể được xem là một động thái rất đáng ghi nhận của Xiaomi khi quyết định mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người dùng ở phân khúc phổ thông. Đây cũng được xem là một trong những điểm cộng tiêu chuẩn cho các smartphone phổ thông được ra mắt trong năm nay. Với độ bền đạt chuẩn IP64, Redmi 15 có thể chống bụi và chống nước một cách hiệu quả trong các tác vụ sử dụng thường ngày. Ấn tượng hơn cả là khi kết hợp với công nghệ Wet touch 2.0, Redmi 15 mang đến trải nghiệm mượt mà ngay cả khi tay đang ướt, điều này cũng đồng nghĩa với việc máy có thể hoạt động ổn định ngay cả khi rơi vào một trong những tình huống khắc nghiệt, giúp người dùng có thể an tâm sử dụng trong các điều kiện thường ngày.

Ổn định với Snapdragon 685

Vi xử lý Snapdragon 685 mang đến cho Redmi 15 hiệu năng ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng vượt tầm giá. Máy vận hành trơn tru từ các tác vụ hằng ngày như lướt web, nhắn tin, gọi video cho đến giải trí nặng hơn như chơi game hay chỉnh sửa ảnh bằng AI. Kết hợp cùng hệ điều hành Xiaomi HyperOS 2 mới nhất, Redmi 15 được tối ưu hiệu suất và kết nối liền mạch với hệ sinh thái Xiaomi, trở thành người bạn đồng hành bền bỉ và tiện ích trong mọi tình huống.

Đủ dùng với camera 50MP

Bên cạnh đó, cụm camera 50MP trên Redmi 15 mang lại những bức ảnh rõ nét, màu sắc trung thực và dễ dàng đáp ứng nhu cầu chụp ảnh hằng ngày.

Pin siêu khủng, màn hình lớn, camera AI thời thượng, thiết kế bền bỉ với chuẩn kháng bụi và nước IP64 cùng mức giá hấp dẫn, Redmi 15 trở thành lựa chọn sáng giá mới của phân khúc tầm trung.

Giá bán của Redmi 15 tại thị trường Việt Nam là 4.790.000 đồng, trong giai đoạn mở bán từ 22/08 đến 30/09/2025, khách hàng khi mua máy tại hệ thống Thế Giới Di Động sẽ được hưởng nhiều ưu đãi: giảm trực tiếp đến 400.000 đồng, hỗ trợ trả chậm 0% lãi suất với số tiền trả trước chỉ từ 0 đồng, cùng ưu đãi giảm thêm 100.000 đồng dành riêng cho học sinh, sinh viên và tài xế công nghệ. Đặc biệt, từ 22/08 đến 03/09, người dùng sở hữu Redmi 15 còn có cơ hội nhận vé tham dự concert “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai”, hứa hẹn tạo nên sức hút lớn trong dịp ra mắt sản phẩm.

Máy được bán ra với 3 phiên bản màu cùng giá bán lẻ 4,790,000 đồng