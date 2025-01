C04 triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về kết quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy năm 2024, Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết, 11 tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát điều tra toàn quốc đấu tranh, khám phá 28.713 vụ, bắt giữ 48.699 người phạm tội về ma túy; thu giữ 645kg heroin, 1,5 tấn cần sa, 3,1 tấn và 3,6 triệu viên ma túy tổng hợp, 56 kg thuốc phiện, 115 khẩu súng cùng nhiều đạn.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an).

Riêng C04 đấu tranh 84 vụ, bắt giữ 358 người. Thu giữ 190 kg heroin, 850 kg và 642.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vũ khí quân dụng và tài sản. Nhiều chuyên án đã được Cục C04 đã triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn.

Chuyên án 624M

Thông qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, C04 phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Lào về Sơn La đưa đi các tỉnh tiêu thụ do Giàng A Súa, 39 tuổi ở Mộc Châu, Sơn La cầm đầu.

Ngày 26/6/2024, C04 đã xác lập chuyên án 624M để tập chung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị, địa phương đấu tranh triệt phá.

Sau hơn một tháng trinh sát, C04 nhận được thông tin Súa sang Lào mua ma túy, vận chuyển về Sơn La cất giấu, sau đó liên hệ Nguyễn Mười, 35 tuổi, ở Việt Trì, Phú Thọ để đưa đi Hà Nội tiêu thụ. Ngày 15/7/2024 Mười thuê xe ô tô lên Sơn La cùng Súa vận chuyển ma túy xuống Hà Nội tiệu thụ.

Thực hiện Kế hoạch phá án, C04 phối hợp với các đơn vị chặn xe ô tô, bắt quả tang Nguyễn Mười và Giàng A Súa khi đang vận chuyển ma túy qua địa bàn xã Phú Châu, Ba Vì, Hà Nội.

Tiến hành kiểm tra xe ô tô, phát hiện thu giữ 6 gói ma túy tổng hợp (tổng cộng 12.000 viên ma túy “Hồng phiến”, có trọng lượng 1,2 kg, được ngụy trang trong bình nhựa đựng măng ớt.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Mười, phát hiện thu giữ 02 khẩu súng K59, 03 hộp tiếp đạn và 64 viên đạn, 02 khẩu súng hơi bắn đạn chì. Mười khai mua súng để phòng thân và bán kiếm lời.

Chuyên án 522H

Theo lãnh đạo C04, qua công tác nắm tình hình tuyến biên giới Tây Nam, C04 phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia, Lào về Việt Nam tiêu thụ do Lý Thành Hữu, 40 tuổi ở Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh cầm đầu. Quá trình đấu tranh chuyên án, do các đối tượng, các nhánh tiêu thụ ma túy bị công an các địa phương triệt phá nên Lý Thành Hữu hoạt động đứt đoạn, luôn cảnh giác và liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn đồng thời thay đổi cả đối tượng vận chuyển, giao nhận ma túy.

Đối tượng Dương Đình Quang và số ma túy cần sa được giấu trong bao tải.

Tháng 7/2024, trinh sát nhận được thông tin Hữu chuyển hướng mua ma túy từ Lào vận chuyển về Nghệ An, sau đó vận chuyển về TP Hà Nội và TP.HCM tiêu thụ. Tháng 8/2024, qua công tác trao đổi nghiệp vụ, một số đối tượng đấu tranh trong Chuyên án 522H của C04 trùng với đối tượng đấu tranh trong Chuyên án A724P do Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xác lập tháng 7/2024.

C04 báo cáo và được Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho phép đồng chí Cục trưởng C04 đồng chủ trì phối hợp với đồng chí Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đấu tranh chuyên án chung.

Cuối tháng 8/2024, Ban Chuyên án nhận được thông tin các đối tượng sẽ vận chuyển ma túy qua biên giới, gửi xe khách tuyến Diễn Châu, Nghệ An - Sơn Tây, Hà Nội và sẽ giao năm bao tải đựng ma túy tại khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ban Chuyên án quyết định phá án.

Chiều 30/8, khi xe khách đến khu vực quảng trường sân vận động Mỹ Đình, phụ xe, lấy từ cốp xe khách ra năm bao tải, hai túi ni lông để ven đường chờ người ra nhận, còn xe khách di chuyển tiếp. Ít phút sau, hai đối tượng đi xe máy đến nhận ma túy. Ngay khi các đối tượng giao, nhận ma túy, Ban Chuyên án đã tiến hành bắt quả tang ba người, gồm: Hồ Quang Nhân, 25 tuổi ở Diễn Châu, tỉnh Nghệ An là phụ xe, Quản Trọng Cao và Lý Văn Huy, 22 tuổi, cùng quê ở nghệ An, đang thuê nhà tại Hà Nội.

Tại hiện trường thu giữ 110 kg ma túy tổng hợp, 170 điếu thuốc lá điện tử cùng nhiều tài liệu liên quan. Tại cơ quan điều tra, Cao khai nhận ngoài số ma túy bị bắt quả tang, Cao còn gửi ba thùng giấy chứa ma túy vào chỗ ở của hàng xóm tại Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Tại đây, Ban Chuyên án thu giữ 62kg ma túy tổng hợp. Từ lời khai các đối tượng và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt giữ Lê Minh Tới, 33 tuổi ở Hóc Môn, thu giữ tại nhà Tới 39 kg ma túy tổng hợp. Mở rộng vụ án, đủ căn cứ để thi hành lệnh bắt và khám xét khẩn cấp sáu đối tượng khác trong đường dây.

Trong đó, C04 bắt được đối tượng chủ mưu cầm đầu mang quốc tịch Lào, đang sinh sống tại Việt Nam. Đến nay, C04 đã bắt giữ 10 đối tượng, thu giữ tổng số 211 kg ma túy tổng hợp và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh chuyên án trên, ngày 4/11, Thủ tướng Chính phủ có Thư khen Ban Chuyên án. Bộ Công an có quyết định thưởng nóng cho các tập thể có thành tích trong phòng, chống tội phạm.

Chuyên án 424G

Ngày 06/11/2024, C04 chủ trì phối hợp các đơn vị và Công an tỉnh Tây Ninh, đấu tranh thành công chuyên án 424 G, bắt quả tang 02 đối tượng Đặng Thanh Tuấn, 44 tuổi ở Thống Nhất, Đồng Nai và Phạm Văn Tiến 36 tuổi ở Biên Hòa, Đồng Nai đang thường trú ở Tây Ninh, thu giữ 02 bao tải màu xanh chứa 30kg ma túy đá, 16 kg ketamin và 01 khẩu súng chứa 04 viên đạn.

Khám xét kho cất giấu ma túy của Đặng Thanh Tuấn ở Tây Ninh thu giữ: thêm 5 kg ma túy tổng hợp 900 gói nước vui hiệu Ferari, 200 Viên kẹo, 1,2 kg bột ma túy, cùng nhiều tài liệu liên quan.

Trong chuyên án này, C04 đã thu giữ 52 kg ma túy tổng hợp, 900 gói nước vui hiệu, 200 viên kẹo, 01 khẩu súng và 4 viên đạn, cùng nhiều tài liệu liên quan.

Chuyên án 128T

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, C04 phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép cần sa số lượng đặc biệt lớn, phạm tội chuyên nghiệp, cung cấp cho rất nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Các đối tượng chủ mưu, cầm đầu ở nước ngoài điều hành hoạt động trong nước. Chúng triệt để lợi dụng không gian mạng, các thành tựu của khoa học, công nghệ để hoạt động phạm tội, thanh toán qua tài khoản ngân hàng không chính chủ hoặc tiền điện tử, lợi dụng các công ty vận chuyển để giao nhận. Trước tính chất phức tạp của đường dây, ngày 25/10, C04 đã xác lập chuyên án 128T, chuyên án có sự tham gia của công an các tỉnh, thành phố Hà Nội, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Bình Dương.

Ngày 13/11, qua thông tin nghiệp vụ xác định Dương Đình Quang, 31 tuổi đang sống ở Đồng Nai được các đối tượng chủ mưu cầm đầu chỉ đạo lên biên giới nhận ma túy. Ngày 15/11, sau khi nhận được ma túy tại khu vực biên giới, Dương Đình Quang chuyển ma túy về Bình Dương giao cho Nguyễn Tiến Dũng, 31 tuổi. Nhận thấy thời cơ đến, Ban Chuyên án quyết định phá án.

Khối lượng ma tuý khổng lồ với nhiều thể loại bị thu giữ sau khi triệt phá các ổ nhóm tội phạm về ma tuý.

Kết quả, sáng 15/11, tại Dĩ An, Bình Dương, Ban Chuyên án bắt quả tang Dương Đình Quang và Nguyễn Tiến Dũng khi đang giao nhận ma túy, thu giữ 15 bao tải cần sa, 10 hộp cao cần sa. Khám xét nhà Nguyễn Tiến Dũng thu ba bao tải cần sa. Tổng cộng thu giữ 350 kg cần sa, 10 kg cao cần sa.

Từ lời khai của các đối tượng và chứng cứ thu thập được, Ban Chuyên án đã đồng loạt khám xét, bắt giữ tại các tổng kho. Tại TP.HCM, lực lượng chức năng đã Khám xét tại sáu điểm, bắt giữ năm người. Thu giữ gần 160 kg cần sa.

Tại Bắc Giang, bắt giữ hai người, thu giữ 6 kg cần sa; Tại Đồng Nai, bắt giữ hai người, thu giữ một kg cần sa; Tại Bưu cục Việt Nam Post, yêu cầu tạm giữ bốn gói hàng chứa khoảng 32 kg cần sa. Đến nay, Ban Chuyên án thu giữ 550 kg ma túy cần sa khô, 10 kg cao cần sa; 1,2 tấn bao bì dùng để đóng gói cần sa, bắt giữ 10 đối tượng. Cùng các loại thực phẩm các đối tượng dùng để ngụy trang hoặc trộn lẫn trong các kiện hàng để che giấu mùi cần sa. Bước đầu Dương Đình Quang khai nhận, trong hơn hai tháng gần nhất, Quang đã vận chuyển bảy chuyến cần sa, tương đương với khối lượng khoảng hai tấn về Việt Nam. Đến nay, các đối tượng cơ bản đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng phạm.

Theo lãnh đạo C04, việc đấu tranh thành công các chuyên án và thu giữ được lượng lớn các chất ma túy thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng chức năng trong cuộc chiến chống lại tội phạm ma túy, góp phần duy trì sự ổn định an ninh trật tự, bảo vệ sự phát triển bền vững của xã hội. Hiện C04 đang khẩn trương điều tra, tiếp tục mở rộng các vụ án.